Яркая, как солнце: как приготовить облепиховую паску на Пасху

Ярко – желтая сырная паска с кислинкой станет отличным дополнением вашего праздничного стола. UaPortal подготовил для вас простой рецепт приготовления этой вкусности.

Ингредиенты:

– кисломолочный творог – 600 гр.

– сахар – 200 гр.

– ванилин – 10 гр.

– масло сливочное – 120 гр.

– облепиховый сок – 150 мл.

Способ приготовления:

Для приготовления паски нужно протереть творог через сито и добавить сахар, ванильный сахар, размягченное масло и облепиховый сок. Смешайте массу миксером до получения однородной массы. Добавьте курагу и перемешайте.

Для формирования паски используйте дуршлаг, покрытый двумя слоями марли. Переложите творожную массу в дуршлаг, закройте марлей сверху и положите на нее что – то тяжелое. Разместите дуршлаг в миске, чтобы стекал остаток сыворотки. Оставьте в холодильнике на 10 – 12 часов или на ночь периодически выливая жидкость из миски.

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После этого перенесите творожную массу в конусообразную форму для паски, на дно которой положите марлю. Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы творог набрал форму паски.

Переверните готовую паску на тарелку и украсьте по своему желанию.

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