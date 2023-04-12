Яркая, как солнце: как приготовить облепиховую паску на Пасху
Ярко – желтая сырная паска с кислинкой станет отличным дополнением вашего праздничного стола. UaPortal подготовил для вас простой рецепт приготовления этой вкусности.
Ингредиенты:
– кисломолочный творог – 600 гр.
– сахар – 200 гр.
– ванилин – 10 гр.
– масло сливочное – 120 гр.
– облепиховый сок – 150 мл.
Способ приготовления:
Для приготовления паски нужно протереть творог через сито и добавить сахар, ванильный сахар, размягченное масло и облепиховый сок. Смешайте массу миксером до получения однородной массы. Добавьте курагу и перемешайте.
Для формирования паски используйте дуршлаг, покрытый двумя слоями марли. Переложите творожную массу в дуршлаг, закройте марлей сверху и положите на нее что – то тяжелое. Разместите дуршлаг в миске, чтобы стекал остаток сыворотки. Оставьте в холодильнике на 10 – 12 часов или на ночь периодически выливая жидкость из миски.
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После этого перенесите творожную массу в конусообразную форму для паски, на дно которой положите марлю. Поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы творог набрал форму паски.
Переверните готовую паску на тарелку и украсьте по своему желанию.
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