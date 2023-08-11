Живая кукла Барби: пять интересных фактов о Марго Робби

Марго Робби – известная голливудская актриса, очаровавшая зрителей своим талантом и красотой. Многие знают ее по ролям в таких фильмах, как "Хищные птицы" и "Отряд самоубийц", но есть несколько интригующих фактов о ее личной жизни, которые могут вас удивить. Рассмотрим пять малоизвестных фактов о Марго Робби.

Во-первых, в свои 33 года Марго Робби уже успела сделать незаурядную карьеру в Голливуде. Имея за плечами более 30 фильмов, среди которых такие известные фильмы, как "Амстердам" и "Одиннадцать друзей Оушена", она доказала свою многогранность и актерское мастерство.

Актриса не соблюдает диету

Интересно, что Марго Робби не соблюдает строгих диет. В интервью журналу GQ она раскрыла свой непринужденный подход к еде, признавшись, что любит пиво, картошку фри и бургеры. Однако когда возникает потребность, например, для съемок в бикини, она переходит на более здоровую пищу, несколько дней жуя морковные палочки. Это свидетельствует о ее способности находить баланс между снисходительностью и дисциплиной.

Марго Робби "отшила" принца Гарри

До того как Меган Маркл вошла в жизнь принца Гарри, ходили слухи о потенциальном романе между Марго Робби и принцем. Их пути пересеклись на вечеринке, которую устроила общая подруга Сьюки Уотерхаус. Однако Марго сначала не признала Гарри членом королевской семьи, из-за чего он почувствовал себя обиженным. В одном из интервью она откровенно призналась, что не знала, что он принц, потому что он не носил короны.

Марго Робби умеет доить корову

Вырастая на ферме с бабушкой и дедушкой, Марго Робби получила практические навыки, которые могут удивить многих. Она научилась доить корову и рубить дрова – опыт, о котором сейчас вспоминает с любовью. Несмотря на сельское воспитание, Марго всегда лелеяла мечты о славе и успехе, которых она, несомненно, достигла.

Кроме актерской карьеры, Марго Робби является поклонницей экологического образа жизни. Выросшая с глубоким осознанием важности сохранения воды, она понимает ценность каждой капли. Марго активно практикует сортировку мусора и борется против бездумного расходования энергии. Она давно отказалась от использования полиэтиленовых пакетов и теперь ездит на электромобиле, согласовывая свой образ жизни с заботой об окружающей среде.

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Звезда намеренно набрала лишние килограммы для роли в фильме "Я, Тоня"

В 2017 году Марго Робби взяла на себя сложную роль фигуристки Тони Гардинг в фильме "Я, Тоня". Чтобы достоверно передать образ героини, она намеренно набрала четыре килограмма и изменила свой облик. Такая преданность своему ремеслу принесла ей номинацию на Оскар за лучшую женскую роль, хотя в итоге она проиграла Фрэнсис Макдорманд.

Марго напилась перед съемками секс-сцен из Леонардо Ди Каприо

Может быть неожиданностью, что Марго Робби прибегла к нескольким рюмкам текилы перед съемками своей первой сексуальной сцены с Леонардо Ди Каприо. Но Марго рассказала, что когда она снялась в своей первой сексуальной сцене с актером, это не обошлось без "голландской смелости".

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