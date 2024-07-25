Что следует попробовать во время отпуска на Западной Украине. Уникальные ремесла в качестве арт-терапии
Путешествуя по Западной Украине, получите хороший шанс научиться давним сохранившимся ремеслам, которые пригодятся в трудные моменты жизни. Список интересных впечатлений в Карпатах и Прикарпатье насыщен мастер–классами и дегустациями, поэтому не тратьте время в отпуске лежа на шезлонге, займитесь арт терапией по–закарпатски.
Лижникарство – визитная карточка Прикарпатья
Ивано–Франковская область известна своим плетением шерстяных пледов. Это ремесло передается из поколения в поколение почти в каждом доме Косовского района. Если вы хотите сплести себе качественного натурального теплого зимнего пледа и немного потрепаться над прядкой, направляйтесь прямо в музей "Лыжникарства и древностей", расположенный в поселке Яворов. Вы узнаете о тонкостях выбора пряжи, именно плетении и. даже звезд. которые уже приобрели яворовские шерстяные пледы.
Еще одним ремеслом Прикарпатья является гончарство. Поговаривают, что гончарство – один из лучших тактильных видов арт терапии. Формирование глиняного изделия концентрирует, балансирует и гармонизирует нервную систему. При этом можно ударить кулаком по глине и начать сначала. глина впитает все ваши заботы и уймет злобу, а первая созданная кружка подарит невероятную радость и дорогую вещь, из которой вы будете попивать свой утренний чай. Чтобы поймать дзен из гончарства с ароматом кофе. отправляйтесь в поселок Косов в мастерскую под названием Gonchar.coffee.
Кузнечное дело – визитная карточка Закарпатья
Согнуть металл и создать из него красивое произведение искусства могут кузнецы Закарпатья. Такое ремесло закаляет, заземляет отрицательные энергии и воспитывает уверенность в своих силах. Самая известная кузница находится в поселке Лисичево, Хустского района. Музей–кузница проводит не только мастер–классы, на ее территории проходит самый известный кузнечный фестиваль. В этот период в кузницу съезжаются мастера со всей Украины и демонстрируют металлический талант.
Резьба по дереву станет еще одним впечатлением и терапевтическим занятием. Сделайте свою первую деревянную доску с мечтами о будущем и разовьите свою фантазию и умение изучая разнообразные узоры и осваивая специальные принадлежности мастеров. Яркие впечатления от резьбы по дереву можно получить в Рахове, или гуцульском Париже. В музей резьбы Юрия Павловича есть все необходимое, чтобы овладеть древним ремеслом украинцев.
Лозоплетение является визитной карточкой поселка Иза, Хустского района. Мастерство местных жителей впечатляет, вы увидите не только корзины или хлебнички, но и сможете посидеть в сплетенных креслах–качелях и даже прикупить плетеный стол или шкаф. Изделия местных мастеров лозоплетения путешествуют по всей Украине, и качество работы оценено и зарубежными рынками.
Если хотите охватить все сразу
Таким центром древних украинских ремесел является поселок Яблуница в Ивано–Франковской области. Хижины–мастерские поражают разнообразием занятий, которые хочется попробовать собственноручно.
Впечатления, которые следует попробовать:
- лижникарство;
- изготовление изделий из дерева, меди и бронзы;
- бисероплетение;
- гончарство;
- писанок;
- кузнечное дело.
Полноценная арт-терапия, которую вы сможете реализовывать каждый день, выбрав по вкусу.
Отдыхая в Буковеле не пропустите поход в этнопарк "Гуцул Ленд". Вы погрузитесь в атмосферу гуцульщины и украинскую культуру и традиции. Попробуйте себя в роли ткача или гончара и создайте свои первые сувениры на подарок своими руками. Мастер классы в Буковеле очень популярны, особенно во время летних отпусков и зимних каникул, поэтому бронируйте места заранее.
Ужгород также может гордиться центром, где хранятся украинские ремесла. Посещая Закарпатский музей народной архитектуры и быта, вы можете попробовать такие виды ремесел как:
- гончарство;
- лепка из глины;
- свеча;
- ткачество;
- писанок;
- изготовление пряников.
На территорию музея вы можете посетить интересные экскурсии, посмотреть впечатляющие экспонаты и познакомиться с известными мастерами и талантами Украины.
Ближе и нагляднее познакомиться с древними ремеслами можно посещая этнографические музеи, заглядывая в сувенирные лавки, участвуя в фестивалях, сходя на ярмарку или рынок.
От хобби к бизнесу несколько шагов
Отдыхая на Западной Украине, вы увидите, как многие превратили свои любимые занятия в работу и бизнес. Это пример следования за мечтой и устремленности к своей цели. Как показала жизнь произведения, производимые руками человека всегда актуальны, нужны и необходимы. Мастер вкладывает в свои произведения сердце и душу, даря радость и делясь счастьем заниматься своим делом, со всеми, кто покупает его произведения искусства.
Выберите свою арт-терапию и учитесь у лучших мастеров, которыми богата Западная Украина.