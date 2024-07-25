Что следует попробовать во время отпуска на Западной Украине. Уникальные ремесла в качестве арт-терапии

Путешествуя по Западной Украине, получите хороший шанс научиться давним сохранившимся ремеслам, которые пригодятся в трудные моменты жизни. Список интересных впечатлений в Карпатах и Прикарпатье насыщен мастер–классами и дегустациями, поэтому не тратьте время в отпуске лежа на шезлонге, займитесь арт терапией по–закарпатски.

Лижникарство – визитная карточка Прикарпатья

Ивано–Франковская область известна своим плетением шерстяных пледов. Это ремесло передается из поколения в поколение почти в каждом доме Косовского района. Если вы хотите сплести себе качественного натурального теплого зимнего пледа и немного потрепаться над прядкой, направляйтесь прямо в музей "Лыжникарства и древностей", расположенный в поселке Яворов. Вы узнаете о тонкостях выбора пряжи, именно плетении и. даже звезд. которые уже приобрели яворовские шерстяные пледы.

Западная Украина может научить ремеслу лижникарства. Источник: https://ekarpaty.com/

Умение лепить из глины древнее украинское ремесло. Источник: http://etno-selo.com.ua/

Еще одним ремеслом Прикарпатья является гончарство. Поговаривают, что гончарство – один из лучших тактильных видов арт терапии. Формирование глиняного изделия концентрирует, балансирует и гармонизирует нервную систему. При этом можно ударить кулаком по глине и начать сначала. глина впитает все ваши заботы и уймет злобу, а первая созданная кружка подарит невероятную радость и дорогую вещь, из которой вы будете попивать свой утренний чай. Чтобы поймать дзен из гончарства с ароматом кофе. отправляйтесь в поселок Косов в мастерскую под названием Gonchar.coffee.

Кузнечное дело – визитная карточка Закарпатья

Согнуть металл и создать из него красивое произведение искусства могут кузнецы Закарпатья. Такое ремесло закаляет, заземляет отрицательные энергии и воспитывает уверенность в своих силах. Самая известная кузница находится в поселке Лисичево, Хустского района. Музей–кузница проводит не только мастер–классы, на ее территории проходит самый известный кузнечный фестиваль. В этот период в кузницу съезжаются мастера со всей Украины и демонстрируют металлический талант.

Украинские фестивали кузнецов известны во всем мире. Источник: https://hoshcha.rayon.in.ua/

Изделия из дерева придадут уют к интерьеру. Источник: http://tourism.kolrada.gov.ua/

Резьба по дереву станет еще одним впечатлением и терапевтическим занятием. Сделайте свою первую деревянную доску с мечтами о будущем и разовьите свою фантазию и умение изучая разнообразные узоры и осваивая специальные принадлежности мастеров. Яркие впечатления от резьбы по дереву можно получить в Рахове, или гуцульском Париже. В музей резьбы Юрия Павловича есть все необходимое, чтобы овладеть древним ремеслом украинцев.

Освойте мастерство лозоплетения и включите фантазию. Источник: https://esu.com.ua/

Лозоплетение является визитной карточкой поселка Иза, Хустского района. Мастерство местных жителей впечатляет, вы увидите не только корзины или хлебнички, но и сможете посидеть в сплетенных креслах–качелях и даже прикупить плетеный стол или шкаф. Изделия местных мастеров лозоплетения путешествуют по всей Украине, и качество работы оценено и зарубежными рынками.

Если хотите охватить все сразу

Таким центром древних украинских ремесел является поселок Яблуница в Ивано–Франковской области. Хижины–мастерские поражают разнообразием занятий, которые хочется попробовать собственноручно.

Впечатления, которые следует попробовать:

лижникарство;

изготовление изделий из дерева, меди и бронзы;

бисероплетение;

гончарство;

писанок;

кузнечное дело.

Полноценная арт-терапия, которую вы сможете реализовывать каждый день, выбрав по вкусу.

Отдых в Буковеле будет интересен с Гуцул Ленд. Источник: https://bukovel.com/

Отдыхая в Буковеле не пропустите поход в этнопарк "Гуцул Ленд". Вы погрузитесь в атмосферу гуцульщины и украинскую культуру и традиции. Попробуйте себя в роли ткача или гончара и создайте свои первые сувениры на подарок своими руками. Мастер классы в Буковеле очень популярны, особенно во время летних отпусков и зимних каникул, поэтому бронируйте места заранее.

Окунитесь в украинскую культуру, традиции и ремесла. Источник: https://visit-uzhhorod.itc.gov.ua/

Ужгород также может гордиться центром, где хранятся украинские ремесла. Посещая Закарпатский музей народной архитектуры и быта, вы можете попробовать такие виды ремесел как:

гончарство;

лепка из глины;

свеча;

ткачество;

писанок;

изготовление пряников.

На территорию музея вы можете посетить интересные экскурсии, посмотреть впечатляющие экспонаты и познакомиться с известными мастерами и талантами Украины.

Ближе и нагляднее познакомиться с древними ремеслами можно посещая этнографические музеи, заглядывая в сувенирные лавки, участвуя в фестивалях, сходя на ярмарку или рынок.

От хобби к бизнесу несколько шагов

Отдыхая на Западной Украине, вы увидите, как многие превратили свои любимые занятия в работу и бизнес. Это пример следования за мечтой и устремленности к своей цели. Как показала жизнь произведения, производимые руками человека всегда актуальны, нужны и необходимы. Мастер вкладывает в свои произведения сердце и душу, даря радость и делясь счастьем заниматься своим делом, со всеми, кто покупает его произведения искусства.

Выберите свою арт-терапию и учитесь у лучших мастеров, которыми богата Западная Украина.