Дети льготной категории имеют право на отдых в Карпатах бесплатно. Куда подавать заявку
Департамент социальной защиты населения в Сумах на своей официальной странице отмечает, что дети льготной категории имеют право на оздоровительный отдых в течение всего года за счет бюджетных средств.
"Одной из важных задач департамента социальной защиты населения на сегодняшний день является обеспечение оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки. Это категории детей, которые могут оздоровиться и отдохнуть в Карпатах за бюджетное финансирование."
При этом, подводя итоги 2023 года, Департамент социальной защиты населения ознокамливает, что за прошлый год удалось оздоровить 235 детей льготных категорий в самых разных уголках Прикарпатья и Закарпатья.
В примерах лагерей для оздоровления озвучиваются такие комплексы как: ДОТ "Артек-Прикарпатье" Львовской области, ООО "Водограй" Закарпатской области, ДЗОВ ИЛЛАРА Львовской области, ООО "ТОК "Эдельвейс" Ивано-Франковской области, ТПО "Соколята" Львовской области, ДЗОВ " Синевирское озеро".
Какие категории детей подлежат под отдых оплачиваемый государством
- дети-сироты и лишенные родительской опеки
- дети, взятые на учет службами по делам детей как находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах
- дети погибших (умерших) Защитников Украины
- дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или при исполнении служебных обязанностей
- дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста
- дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию
- дети участников боевых действий;
- дети из многодетных и малообеспеченных семей
- дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица
- родные дети родителей-воспитателей или названных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа или в одной названной семье
- пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и пострадавшие в результате стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф
- дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы
- участники детских творческих коллективов и спортивных команд
- дети, состоящие на диспансерном учете
- дети, родители которых являются работниками агропромышленного комплекса и социальной сферы села
- талантливые и одаренные дети
Что получают дети на отдыхе
В течение года дети, которые посещают оздоровительные комплексы за счет государственного финансирования, получают: трехразовое сбалансированное питание, возможность пользоваться локациями комплекса (бассейны, площадки и т.п.), возможность участвовать в различных развлекательных комплексах, а также организованных соревнованиях или фестивалях. Дети получают навыки общения со сверстниками и командной работы с детьми разновозрастных категорий.
Когда и куда можно подавать заявки
Если ваш ребенок подпадает под любую из вышеуказанных льготных категорий и зарегистрирован в Сумской городской общине, вы сможете подавать заявку уже с 1 февраля 2024 не только на летний отдых, но и на другие сезоны.
Для подачи заявки обратитесь в Общественную приемную департамента (ул. Харьковская, 35, рабочее место № 12).
Документы для подачи заявки
- Заявление, которое состоит непосредственно в Департаменте социальной защиты города Сумы.
- Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт при наличии).
- Копии документов, удостоверяющих принадлежность ребенка к льготной категории (юридически заверенные или оригиналы документов).
Подробные разъяснения и уточнения в индивидуальном порядке можно получить по телефону 787 – 112 в городе Сумы.