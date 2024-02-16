Два самых посещаемых города в мире находятся в Турции

В ноябре 2023 года Всемирная туристическая организация ООН отметила, что международные путешествия достигнут 90% допандемического уровня, а около 975 миллионов человек выезжают за границу в течение года. И многие из этих международных путешественников подразумевают один общий пункт назначения: Турцию.

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В декабре Euromonitor International опубликовал свой отчет Top 100 City Destinations Index 2023, в котором подробно описано 10 городов мира с наибольшим количеством международных прибытий. Удивительно, но два из четырех самых посещаемых городов на Земле находятся в Турции – Стамбул и Анталия. Об этом пишет издание bbc.com.

"Стамбул возглавляет список по количеству международных прибытий в 2023 году с ростом на 26% по сравнению с прошлым годом. За ним следует Лондон на втором месте (рост на 17%) и Дубай на третьем (рост на 18%)", — отмечается в отчете.

Стамбул – это разветвленный мегаполис с населением 15,5 миллионов человек (самый большой в Европе). Однако более интересно то, как Анталия, город на Турецкой Ривьере, где проживает 1,3 миллиона человек, смогла принять 16,5 миллионов иностранных посетителей – больше, чем Париж, Гонконг, Бангкок и Нью-Йорк.

Анталия уже давно является популярным местом путешествия для немцев, россиян и британцев, составляющих подавляющее большинство международных путешествий. Его бирюзовые воды, мягкая зима, жаркое лето и 300 солнечных дней исторически способствовали тому.

Благодаря значительному увеличению количества доступных рейсов, больше людей со всего мира могут почувствовать красоту Анталии. Согласно отчету Euromonitor International, в 2023 году количество иностранных посетителей города выросло на 29% по сравнению с 2022 годом.

"Анталия является не только важным туристическим центром для Турции, но и для всего мира. Она отвечает ожиданиям посетителей своей природной красотой, богатой историей, водопадами, горами, пляжами и вкусной кухней. Я считаю, что люди влюбляются в Анталию, потому что она предлагает больше, чем просто отпуск", - сказал Бану Айдогду, школьный учитель на пенсии, который теперь проводит уроки турецкой кухни в регионе.

Но путешественники направляются не только в Стамбул и Анталию. Согласно данным Генеральной дирекции государственных аэропортов, в 2023 году количество внутренних и международных рейсов в Турции выросло на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и страна, похоже, готова принять еще больше иностранных посетителей в этом году.

В январе 2024 года Турция отменила потребность для путешественников из США, Канады и Мексики получать электронную визу для визитов, продолжающихся менее 90 дней. Это недавнее смягчение требований к въезду, вероятно, только увеличит количество международных путешественников в Турцию, возросшее на 10,4% в 2023 году до более чем 49 миллионов посетителей.

Другим аспектом, привлекающим посетителей в Турцию, является ее растущая индустрия медицинского туризма. Согласно данным Турецкого статистического института, в 2022 году около 1,2 миллиона человек посетили Турцию с целью медицинского туризма, что на 308% больше, чем в 2021 году.