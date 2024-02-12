Где и как провести День влюбленных. Романтические локации регионов Украины. Сюрприз для читателей

День Святого Валентина может быть ярким и незабываемым, если заранее определиться с романтической локацией для свидания. Мы выбрали для вас яркие локации для пар в разных регионах Украины и подготовили небольшой сюрприз в конце. Пусть 14 февраля принесет только радость в ваши отношения.

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Романтические места Киева

Столица богата романтическими локациями и неповторимыми занятиями для двоих. Для пеших прогулок можно выбрать сразу несколько, составив маршрут заранее.

Мост влюбленных и стеклянный мост в Мариинском парке

Достаточно традиционная локация, где влюбленные уже много лет скрепляют свои чувства крепким замочком, прикрепленным к поручням с обеих сторон. Поэтому мост полон энергией любви. Дополнительную романтическую локацию столица приобрела пару лет назад, но она уже прошла свое боевое крещение и стала любимой панорамной площадкой не только местных жителей, но и туристов. Стеклянный мост подарит красивое пейзажное место для романтических фото моментов.

Памятник вечной любви для романтического приключения

Не заезжено место для романтической прогулки. Начать свое приключение можно от метро Арсенальная, взяв во Львовской шоколаднице кофе и вкусности на дорожку. Направляйтесь к памятнику Луиджи Педетто и Мокрины Юрзук, чья любовь прошла 60-летнее испытание расстоянием и не потеряла своей силы ни на мгновение.

Афиша Киева – романтические мероприятия

Любовь можно подзарядить эмоциями и катарсисом, выбрав концерт, спектакль или мероприятия, пополнившие сцены столицы.

Фрэнк Синатра. Романтические хиты в Music Pub Pepper's Club

Стендап ко дню влюбленных в Shatun Pub

Романтический вечер под звездным небом в Киевском Планетарии

Шутки от Аллы Волковой в зале Театральной гостиницы "Турист"

Концерт LAMA в Music Pub Pepper's Club

Романтический стендап на сцене №6

Романтическая игра в Мафию в Osocor Residence

И много интересного от Карабас Киев

Романтические свидания в Черновцах

Посетить Сердце Черновцов все влюбленные. Это самое популярное место для фотосессии на свадьбу и День влюбленных. Локация находится в парке имени Тараса Шевченко.

Холм Влюбленных – место для панорамных свиданий, великолепных зимних пикников с глинтвейном и горячими любимыми напитками. Романтический холм можно найти в Садгорском районе, остановка "Улица Лесная". Для долгих пеших прогулок добавьте улицу Ольги Кобылянской, Театральную и Турецкую площади.

Концертная афиша Черновцов в этот день украшена:

Кинолентой "Дон Жуан из Жашкова" в Киноконцертном зале

Спектаклем "О чем молчат мужчины" в культурно-художественном центре им. Миколайчука

Концертом Сергея Пискуна "Ты королева" в филармонии

Больше на Карабас

Романтический Тернополь

Остров Любви в Тернополе – самое популярное счастливое место влюбленных. Приходите на закате и получите невероятные фото.

Больше локаций в Тернополе:

Пляж "Цыганка" – захватите пару свечей и напитков с собой.

захватите пару свечей и напитков с собой. Ресторан "На небе" – поднимайтесь к 6-му (этаж) неба в самом центре Тернополя.

поднимайтесь к 6-му (этаж) неба в самом центре Тернополя. NoName – веселое романтическое свидание в мексиканском стиле.

веселое романтическое свидание в мексиканском стиле. Билеты на спектакль "Медовый месяц на все 100" уже на Карабас

Романтика по-одесски, Одесса

Кроме прогулки по центру с его колоритной гастрономической сценой и развлекательными заведениями, влюбленные традиционно отправляются в Городской сад. Вечное дерево любви, которое там "растет" может на 65 языках рассказать вам о любви. Дерево увешано сердцами и замочками, где вы можете скрепить и свою любовь.

Поцелуи у Воронцовского дворца – сами одесситы считают это место исполненным любви и чувств.

сами одесситы считают это место исполненным любви и чувств. Скамейка под вербой – успейте занять первыми.

Концерты, спектакли, стендапы уже ЗДЕСЬ.

Несокрушимый романтический Харьков

Предугадать каждый день в Харькове довольно сложно, но любовь должна жить и побеждать. Памятник Влюбленным в несокрушимом городе ждет пары, которые хотят повторить легендарный поцелуй.

Французский бульвар и харьковская Эйфелева башня,

Подарите звезду с неба в Харьковском Планетарии,

Арт-кафе "Миракс",

Супер идея: повторите вашу первую встречу в городе.

Львов для двоих

Если отправиться на прогулку по центру не пропустите:

Итальянский дворик – уютное место, куда не доходит шум толпы.

уютное место, куда не доходит шум толпы. Шляхетское казино – романтика посреди изысканных интерьеров.

– романтика посреди изысканных интерьеров. Выше неба – локация предназначена для свиданий. На крыше дома на проспекте Правды, 27. Договориться об уникальном свидании можно ЗДЕСЬ.

Безумно быстрая свадьба в Шевченковском Гае (Монашеская Гора 1) - выбрав День Влюбленных не только для свидания, можно устроить безумный сюрприз своей половинке. на территории музея под открытым небом действует услуга "БРАК ЗА СУТКИ". От вашего признания до бракосочетания будет всего несколько часов. Чтобы не успеть прийти в себя.

Океанариум Львова – это не о прогулке среди толпы, а об индивидуальном свидании в стеклянном тоннеле, когда над тобой морской мир.

– это не о прогулке среди толпы, а об индивидуальном свидании в стеклянном тоннеле, когда над тобой морской мир. Ресторан "Очень высокая кухня" – уникальная локация для романтического ужина в центре. Супер интимная атмосфера.

Очень романтические мероприятия ЗДЕСЬ.

Тоннель в любви в Ровно

Кто же спорит, самым легендарным местом для пар в Ровно является Тоннель Любви. В любое время года здесь людно и романтично. Путевой дорога длиной почти километр, так что, уютное место для поцелуев и фото найдется всем.

Для хороших прогулок выберите:

Лебединка,

Белое озеро,

Таракановский форт (для смелых пар) и Беловские холмы.

ТОП места для свидания в кафе:

Творческий дом,

Кофейная комната,

Хогвартс,

Кофейные мешки,

Chaplin,

Морковь Марианна,

"Hayok".

Быть поближе в Виннице

Для особой прогулки:

Набережная фонтана Рошен,

Набережная и Бригантина,

Киевский мост, Лестница Артынова и парк "Кумбары",

Площадь Гагарина,

Винницкий планетарий,

Проспект Космонавтов,

Винницкий замок или Замковая гора.

Для романтического ужина:

Библиотека – кафе,

ресторан Версаль,

ресторан Кактус.

Романтические отели с бассейном:

DENINNA HOTEL& SPA,

Hotel France,

Отель Villa Venice.

Впечатления и эмоции на Карабас.

Подарок ко дню влюбленных от Ua.Portal. ТОП-5 идей для празднования Дня Влюбленных дома

Приготовьте любимые вкусности и напитки, чтобы целый вечер и ночь не вылезать из постели. Самые романтические киноленты ЗДЕСЬ. (не забудьте отправить детей к бабушке). Безумная тематическая фотосессия. От "вот опять свадебное платье" до "ваша фантазия без границ". Для семей с детьми рекомендована фотосессия "ягодки нашей любви". Настольные игры для пар можно купить ЗДЕСЬ. Сочините свою личную традицию ко Дню Влюбленных. К примеру: купите подарок для себя, но нацеленный на партнера, или секретные ящики (по ящикам разлагаются валентинки со словами любви и т.д.). Вечер караоке на двоих и пусть весь мир заслонит уши. Сегодня вы только вдвоем.

Запасной план, если вы еще не в паре : купите себе подарок и отправляйтесь в кафе или на концерт – может, счастье немного заблудилось.