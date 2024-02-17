Где в столице поиграть в настолки. Уютные зимние выходные в большой компании

Хотите, чтобы погода не играла роли в вашем отдыхе с друзьями? Узнайте о крутых локациях Киева для дружеских компаний, где можно развлечься вне зависимости от картины за окном. Открывшие для себя настолки больше не скучают, ведь это просто множество поводов для веселого отдыха. Настольные игры открыли еще фараоны и это совсем не о детской карточной игре. Сложные переплетенные сюжеты, пикантные задания, а может, и вызовы на смелость – вы никогда не знаете, чего ожидать от следующей карты. Для любителей бирпонга также найдутся локации, где алкогольный напиток не получить просто так, его нужно добыть в борьбе проявив изрядную ловкость и включив логику. Рассказываем где в Киеве превратить обычные посиделки в необычные впечатления.

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Антикафе Бункер

Одно из самых известных заведений Киева среди активной молодежи. Здесь можно арендовать целую комнату, чтобы никому не мешать и провести время с друзьями на пике веселья. Комнаты 001 и 002 обставлены мягкой мебелью и оснащены настольными играми, Play Station 4, Kinetic и плазмой. Также комната 001 оборудована караоке системой, так что у вас будет большой диапазон для развлечений. Еду и напитки вы можете взять с собой. Стоимость одного часа в комнате составляет от 450 грн., пространство вмещает от 8 до 10 человек.

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Клуб Гекс

Это пространство из более чем 350 настольных игр. Коллекция все время пополняется и вы можете выбирать, какие хотите. Самыми популярными стали Dungeons&Dragons, Pathfinder, Savage Worlds, где интересно примерить на себя роль персонажа и побыть в чужой шкуре. Клуб предлагает не только поиграть, но и приобрести интересные игры домой и играть всей семьей на выходных. Пространство предоставляет услугу игры в PlayStation 4pro. Стоимость посещения клуба 50 грн / час. Есть абонементы на целый день (с 12.00 до 22.00) – 150 грн. с человека и месячные абонементы – 690 грн. с человека.

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Клуб CBGames

Мир настольных игр клуба CBGames дарит возможность игры, тренировок и соревнований. Вы можете заказать отдельный стол для друзей и сыграть в свою партию, а можете записаться на мероприятия, проводимые в течение месяца. Кроме ролевых игр в пространстве проходят мастер-классы, викторины и разнообразные развлекательные дни. В клубе есть кураторы, которые объяснят правила любой игры и сделают вашу игру насыщенной и веселой. Также в клубе проводится систематическая игра в Мафию. Настольные игры есть для всех возрастов, так что вы сможете устроить интересный праздник своему ребенку, или же собраться взрослой компанией. Отдельные комнаты позволяют быть в центре внимания только своих друзей. Вы можете произвести разовую оплату, или купить 10 посещений клуба за 2 000 грн. Если вы именинник – заходите бесплатно в любой день в течение двух недель от праздничной даты.

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Тайм-кафе Дирижабль

С чаем, кофе и вкусностями в восторге от настольных игр можно провести время в заведении Дирижабль. Это довольно уютное пространство в виде кафе, где кроме настольных игр можно посмотреть кино, или устроить соревнования на приставке. Заведение довольно большое, вмещает много друзей. Вы можете устроить тематическую вечеринку, или заказать тимбилдинг для сотрудников компании.

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Клуб Нора

Настоящее погружение в настольные игры. Клуб устраивает целые турниры между фанами и поклонниками настолок. Вы также можете представить свои авторские игры и протестировать их на членах клуба. Мир хоббитов, Война Кольца, ролевые игры и прокачка логику и умение строить стратегию – это настоящие эмоции и приключения за одним столом.

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Плейкафе Квартира 13

Достаточно активная платформа, которая предлагает вместе с настолками для крупных компаний разные мероприятия: квартирники, концерты и т.д. Также поклонников виртуального мира ожидают любимые развлечения в очках. В кафе организуют все большие календарные праздники. Здесь вас ждет страшный Хэллоуин и веселый Новый Год. Выбирайте свой счастливый стол и проводите время с друзьями.

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Пространство Циферблат

Двухэтажное пространство предлагает свои столы для друзей и коллег, готовых провести время весело и полезно. Выплачивая почасовую аренду вы можете как поработать, так и поиграть. А если вам удалось и то, и другое – вы максимально с пользой использовали свое время. Заведение предлагает программу "Ночь кино", где на большой стене вы можете посмотреть классные фильмы большой компанией. В локации работает кофейня, которая снабдит вас бодрыми напитками и вкусностями.

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Хватайте возможность весело провести время вместе с друзьями в Киеве.