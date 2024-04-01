Какие места следует посетить в Украине. Рекомендации от экс-ведущего ''Орла и Решки''

Все познается в сравнении. Евгений Синельников рассказал украинским СМИ, какие города в Украине не хуже для путешествий, чем за границей, а в чем–то и лучше. Экс-ведущий "Орла и Решки" называет не совсем традиционные туристические локации и подчеркивает атмосферность и индивидуальные особенности, которые могут конкурировать с городами других известных стран популярных для отдыха.

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Где интересно познавать Украину

Украина разнообразна от области к области. Где-то поражает архитектурно, в другом городе исторически, а в некоторых регионах объединены важнейшие кейсы для путешествия (гостиницы с дополнительными возможностями, разнообразная и вкусная гастрономическая сцена, современные развлечения и отдых). Можно было бы пройтись по клише, но Евгений Синельников отмечает совсем другие направления.

Ивано–Франковск. Архитектурно красивый центр с большим разнообразием вкусных заведений и интересных мест для посещения. Хорошая отправная точка для большого количества экскурсий как однодневных, так и на несколько дней.

Ужгород, Мукачево. Богатая история Западной Украины оставила на этих территориях много интересных исторических сокровищ, по которым можно узнать историю не только своей страны, но и соседних. Архитектурная атмосфера приближена к Вене или Будапешту.

Бессарабия в Одессе . Природная сказка, где дикие степи, гагаузы и кони создают невероятную атмосферу и дарят простор и чувство свободы.

. Природная сказка, где дикие степи, гагаузы и кони создают невероятную атмосферу и дарят простор и чувство свободы.

Полесье на Ровенщине . Евгений Синельников отмечает, что атмосфера местности отличается от любого региона Украины вследствие индивидуальной природы и даже другого запаха воздуха.

. Евгений Синельников отмечает, что атмосфера местности отличается от любого региона Украины вследствие индивидуальной природы и даже другого запаха воздуха.

Пещера "Оптимистическая". Кто уже был хотя бы в одной из самых известных пещер Украины, знает какой это удивительный мир и опыт. Эта локация известна своей бесконечностью, потому что до конца еще никто не дошел. Это самая длинная пещера в мире и здесь есть что посмотреть.

Кривой Рог. Промышленный город, изобревший свою изюминку в туризме. Это отдельный интересный опыт, который не повторить нигде.

Чернигов. В последние годы центр города превратился в привлекательное пространство для отдыха. Вот что по этому поводу думает Евгений:

"8-10 лет назад я приехал в Чернигов. Я помню, что неплохой город, но провинциальный. Да, я понимаю, что есть разные районы, но после того мы снова приезжаем, и я смотрю на этот центр! Здесь поставили освещение" , здесь заведения, здесь парк, здесь фонтан... И ты приезжаешь как в другой город... Стоишь и думаешь: "Зачем мне и Хорватия?"

Экс-ведущий сравнивает Чернигов и Париж, исходя из своего личного опыта большого количества путешествий за границей.

"Когда ты едешь в Париж, ты думаешь, что это будет самое лучшее путешествие в жизни. Когда ты едешь в Чернигов, ты думаешь, ну, почему бы и нет. В Париже запах мочи, крысы, мусора. , вкусно, классные заведения, интересные люди".

Интересный опыт и наблюдение Евгения Синельникова побуждает гордиться, ценить и развивать свою страну и показать миру красоту и возможности Украины. Путешествуем по Украине вместе с UaPortal.