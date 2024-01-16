Куда ездят украинцы. ТОП 5 железнодорожных направлений 2023

Интересную статистику выставила на своей странице Facebook Укрзализныця. Компания определила, какие поезда пользовались наибольшим спросом, поэтому можем обнаружить, какие путешествия стали самыми популярными. В целом прошлый год стал для Укрзализныци рекордным по количеству перевезенных пассажиров, цифра составила 25 миллионов.

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UAPortal узнал из каких интересных локаций можно составить свое путешествие, отправившись одним из направлений и останавливаясь в разных городах.

Поехали

Поезд №41/42 Днепр – Трускавец – 647,2 тыс. пассажиров за 2023 год. Самое переменное направление. Поезд делает 25 остановок, из которых наиболее туристическими являются:

Александрия : Театр, парк Т. Г. Шевченко, Зеленая усадьба Дилиева;

Корсунь : Брама и дворец Лопухиных-Демидовых, река Рось, исторический музей; у парка и парк, музей битвы под Корсунем, статуя Русича и пороги дамбы;

Белая Церковь : Спасо-преображенский кафедральный собор, Ботанический сад, Замковая гора, костёл Ивана Предтечи, Зимний дворец Браницких;

Винница: фонтан Roshen, музей Пирогова, Центральный городской парк, Усадьба Михаила Коцюбинского, Винницкая стена, музей Вооруженных сил;

Хмельницкий : Майдан независимости – центр Хмельницкого, костел Св. Анны, Ботанический сад, музей проскуровского подполья, Дендропарк "Подолье", Театр кукол, Художественный музей;

Тернополь : тернопольское озеро, остров любви, Елисейские поля, самая большая рождественская шопка в Украине, парк Национального возрождения, Гидропарк, Тернопольский замок;

Львов : Львовская опера, Высокий замок, музей пива "Львиварня", Площадь Рынок, музей шоколада, Дворец Потоцких, Доминиканский Собор, Ратуша, Итальянский дворик и много интересных гастрономических заведений;

Дрогобыч : Дрогобычская Ратуша, кафе "Арбуз", костел Св. Варфаломия, дрогобычская синагога Дворец искусств, солеварни, мурал "Одно небо";

Трускавец : термальные бассейны и целебные бюветы, Музей истории, музей Михаила Биласа, Центральный парк, колокольня в церкви Св. Николая, дельфинарий, парк "Адамовка", парк "Подгорье".

Поезд №127/128 (119/120) Запорожье – Львов – 604 тыс. пассажиров в 2023 году. Делает 33 остановки. По его маршруту можно добраться до таких известных туристических локаций как:

Днепр : набережная и Монастырский остров, Екатеринославский бульвар, Центр "Менора", парк "Глобы", Преображенский собор, Исторический музей Яворницкого, Аэрокосмический музей, Дом камерной музыки, Мерефо-Херсонский мост, диорама "Битва за Днепр", музей "Машина времени" ", театр одного актера;

Кривой Рог: сквер и светомузыкальный фонтан, парк "Мершавцева", Арт-Майдан, Цветочные часы, Ботанический сад, Музей горчей техники, Театр "Академия движения", гранитный карьер;

Кропивницкий : музыкально-драматический театр имени Марка Кропивницкого, крепость Святой Елизаветы, улица Архитектора Паученко, памятник Первому трамваю, музей Генриха Нейгауза, набережная реки Ингул, Дендропарк, заповедник-музей Хутор Надежда.

Поезд №86 Львов – Запорожье – 583,8 тыс. пассажиров в 2023 году. Делает 23 остановки, большинство из которых уже указаны выше, и добавим:

Запорожье : музей "Фаэтон", бульвар Шевченко, Запорожская площадь, Скифское состояние, Театр "Запорожские казаки" и музей судоходства, Протолче, Беседка "Ласточкино гнездо", Вознесеновский парк, Детская железная дорога, "Славутич Арена".

Поезд №705/706 Киев – Перемышль – 580,1 тыс. пассажиров в 2023 году. Делает шесть остановок в которые входят и Винница и Львов и вашей целью может стать:

Перемышль : Рыночная площадь, Башня с часами, собор Св. Иоанна Крестителя, набережная Юзефа Пилсудского, Казимирский замок, музей крепости Перемышль, Дендропарк Болестрашице, Национальный музей Перемышльщины, замок Красицких.

Поезд №715/716 Киев – Перемышль – 565,6 тыс. пассажиров в 2023 году. Делает 5 остановок, включающих Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Перемышль.

Поразительное и неожиданное путешествие может получиться, если сесть в поезд и выбрать одну или несколько интересных остановок для отдыха. Путешествуйте по Украине и узнайте больше в каждом городе.