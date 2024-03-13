Мартовские выходные в Киеве. Куда отправиться за впечатлениями и самый большой букет цветов для девушек

Весна в столице открыла объятия, а синоптики прогнозируют достаточно комфортные выходные. Так что планируем где черпать положительные впечатления и удивляем любимых, друзей и себя. На пороге 8 марта и день рождения Тараса Григорьевича Шевченко, мы получили для вас самый большой букет фиалок и легендарное шоу в Киеве.

Видео дня

Фиалковый ковер

Когда: с 5.03 по 16.03

Где: Контрактовая площадь, ул. Хорива 19а

Билеты: бесплатно

В столице началась большая выставка фиалок. Предложите вашим дорогим женщинам полюбоваться невероятной яркой красотой. У вас будет возможность вдохнуть ароматные ароматы и выбрать несколько горшков, подарив их прекрасной половине этого мира.

Ко дню рождения Кобзаря

Когда: 9 марта (в 16.00), 14 марта (в 18.00)

Где: МКЦ им. И. Козловского (ул. Крещатик, 50-Б)

Билеты: 250 грн (60 мин)

В исполнении артистов Национальной оперетты и концертмейстера Владимира Соколовского по постановке Марины Рыжовой состоится концерт–рефлексия на произведения Тараса Григорьевича Шевченко. Зрителей просят быть вежливыми и приходить заранее, после третьего звонка зал будет закрыт.

Спектакль "Как вырастить мужчину в домашних условиях"

Когда: 9 и 30 марта в 18:00

Где Дом кино, ул. Саксаганского, 6

Билеты: от 290 грн., детям до 10 лет бесплатно, до 18 лет в сопровождении взрослого.

Поднять себе настроение отличным юмором у компании Ирмы Витовской и Алексея Гнатковского хорошее решение на выходной день. Спектакль отлично подходит парам, поднимая забавные черты характера как женщин, так и мужчин. Хватайте друзей, ведь, как говорится: со стороны виднее.

Спектакль от театра Странные люди "Секса нет, но вы держитесь!"

Когда: 16 марта в 18.00

Где: Дом архитектора (ул. Б. Гринченко, 7)

Билеты: от 290 грн.

Легкое комедийное представление от мужской половины театра "Странные люди". Вечная тема мужчин и женщин в разрезе настоящего и стереотипов. Попробуйте поразмыслить вместе с талантливыми мужчинами почему мужчины с Марса, а женщины из Венеры. Следите за неожиданными поворотами и наслаждайтесь юмором.

Веселые горки на ВДНХ

Когда: 5.03 – 17 марта

Где: ВДНХ

Билеты: 80 грн 1 спуск, 160 грн – 3 спуска и 230 грн – 5 спусков, льготные категории – 30% скидка.

Зима развлекает весну перед уходом. Зимняя страна на ВДНХ продолжает удивлять весельем и событиями на своей обширной территории. Горки высотой 4 метра (детские) и 9 метров (взрослые) подарят вам безумные впечатления и бурные эмоции.

На спусках есть ограничения роста: детская горка (рост до 120 см), взрослая (только от 120 см). Ограничение веса до 130 кг.

ST. PATRICK`S DAY в Докер Паб (Docker Pub)

Когда : 17 марта

Где : ул. Богатырская 25, Докер Паб

Билеты : от 175 грн до 250 грн.

В этот день запланировано выступление группы "Ежи смеются". Прихватите с собой что-нибудь зеленое и как следует разрадуйте себя хорошей музыкой. Продолжительность выступления будет составлять 1 ч 20 мин, а затем попросите песню на биз.

Семейная прогулка "Казацкие тайны Подола"

Когда: 24 марта в 12.00

Где: Контрактовая площадь, памятник Григорию Сковороде

Билеты: 300-400 грн.

Весьма веселая и активная прогулка с развлечениями, множеством интересных фактов о Разделении и известных деятелях 18 века. Дети и взрослые смогут превратиться в казаков и устроить соревнования. Во время прогулки вы узнаете об эликсире долголетия от казацкого сотника и еще нескольких секретов. Прогулка заканчивается у памятника Григорию Сковороде.

"Танго втроем? На Монмарте"

Когда: 30 марта

Где: Киевская крепость, бульвар Леси Украинки 12/14

Билеты: 200 грн.

Легкая французская комедия от театра "Маскам советов". Когда жизнь подбрасывает романтические события в мир начинает быстро и решительно меняться или распадаться, но смех и любовь спасет мир, а может и чью-то вселенную.

Шоу VIRSKY в Киеве

Когда: 18 мая в 17.00

Где: Дворец Украина (ул.Большая Васильковская, 103)

Билеты: от 400 грн.

Легендарный ансамбль танца им. П. Вирского подарит вам свое магически музыкальное шоу, где музыка и танцы – это непревзойденные отшлифованные инструменты, с помощью которых в вашей душе возникает буря эмоций. Подарите себе этот энтузиазм, настроение и эмоциональный заряд, который не будет покидать вас еще долго после шоу. Всемирно известный коллектив поддерживает свою Украину, передавая историю и культуру своего народа с помощью фантастических талантов. Ансамбль возглавляет народный артист Украины, лауреат Национальной премии им. Шевченко Мирослав Вантух. И хотя шоу только в мае, билеты себе стоит подарить в марте.