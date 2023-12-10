Новые города за рубежом, в которых можно восстановить утраченные украинские водительские удостоверения

Функция восстановления утраченных украинских водительских прав стала доступна в 11 паспортных сервисах за рубежом, к новым пунктам добавилась Словакия. Где можно сделать и какой алгоритм действий узнаем из Ua.Portal.

Видео дня

Паспортные сервисы для украинцев с функцией восстановления утраченных водительских прав есть в шести странах, это:

Польша (Краков, Варшава, Вроцлав, Гданьск);

Словакия (Братислава);

Германия (Кельн, Берлин);

Испания (Валенсия, Мадрид);

Турция (Стамбул);

Италия (Милан).

Сами услуги предоставляет ГП "Документ" через центры "Паспортных сервисов", которые начали сотрудничать с Главным сервисным центром МВД Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Какой алгоритм действий

Найдите удобный для вас город и адрес:

Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж);

Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж);

Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);

Гданьск: Аллея Грюнвальдская 415;

Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 (ТЦ Нивы -1 этаж, территория автостанции)

Кельн: Вроцлавская площадь, 50668;

Берлин: Am Treptower Park 14 (2 этаж);

Стамбул: Лондон Асфальти E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Turkiye.

Милан: г. Роццано (провинция Милан), Торговый центр Фиордалисо Милан.

Валенсия: ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);

Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).

Соберите необходимое количество документов

Паспорт гражданина Украины * (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства), или:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу * (предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства),

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное проживание;

виды на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Главный сервисный центр МВД Украины сообщает, что документы могут предъявляться в приложении "Действие".

Далее

Запишитесь в электронную очередь, чтобы получить дату и время визита в "Паспортный сервис". Это поможет избежать очередей и избежать беспорядков в центре обслуживания. Записаться можно ЗДЕСЬ.

В порядке живой очереди можно взять талончик с датой и временем в самом "Паспортном Сервисе"

Уточнить вопросы и проконсультироваться можно на странице ГП "Документ" в соцсети Facebook.

Стоимость восстановления водительского удостоверения за границей

Водитель платит стоимость услуги на месте. Восстановление водительского документа на территории Польши составляет 420 злотых. В Германии та же процедура стоит 44 евро.

В Италии процедура стоит около 8 евро за бланки и еще 23 евро за международную доставку.

Еще два способа восстановить украинское водительское удостоверение