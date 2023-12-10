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Новые города за рубежом, в которых можно восстановить утраченные украинские водительские удостоверения

Анна Веселова - Соловонюк

Новые города за рубежом, в которых можно восстановить утраченные украинские водительские удостоверения

Функция восстановления утраченных украинских водительских прав стала доступна в 11 паспортных сервисах за рубежом, к новым пунктам добавилась Словакия. Где можно сделать и какой алгоритм действий узнаем из Ua.Portal.

Паспортные сервисы для украинцев с функцией восстановления утраченных водительских прав есть в шести странах, это:

  • Польша (Краков, Варшава, Вроцлав, Гданьск);
  • Словакия (Братислава);
  • Германия (Кельн, Берлин);
  • Испания (Валенсия, Мадрид);
  • Турция (Стамбул);
  • Италия (Милан).

Сами услуги предоставляет ГП "Документ" через центры "Паспортных сервисов", которые начали сотрудничать с Главным сервисным центром МВД Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

Новые города за рубежом, в которых можно восстановить утраченные украинские водительские удостоверения

Какой алгоритм действий

Найдите удобный для вас город и адрес:

  • Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж);
  • Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж);
  • Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);
  • Гданьск: Аллея Грюнвальдская 415;
  • Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 (ТЦ Нивы -1 этаж, территория автостанции)
  • Кельн: Вроцлавская площадь, 50668;
  • Берлин: Am Treptower Park 14 (2 этаж);
  • Стамбул: Лондон Асфальти E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Turkiye.
  • Милан: г. Роццано (провинция Милан), Торговый центр Фиордалисо Милан.
  • Валенсия: ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).

Соберите необходимое количество документов

  • Паспорт гражданина Украины * (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства), или:
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу * (предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства),
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • вид на постоянное проживание;
  • виды на временное проживание;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
  • удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Главный сервисный центр МВД Украины сообщает, что документы могут предъявляться в приложении "Действие".

Далее

Запишитесь в электронную очередь, чтобы получить дату и время визита в "Паспортный сервис". Это поможет избежать очередей и избежать беспорядков в центре обслуживания. Записаться можно ЗДЕСЬ.

В порядке живой очереди можно взять талончик с датой и временем в самом "Паспортном Сервисе"

Уточнить вопросы и проконсультироваться можно на странице ГП "Документ" в соцсети Facebook.

Новые города за рубежом, в которых можно восстановить утраченные украинские водительские удостоверения

Стоимость восстановления водительского удостоверения за границей

Водитель платит стоимость услуги на месте. Восстановление водительского документа на территории Польши составляет 420 злотых. В Германии та же процедура стоит 44 евро.

В Италии процедура стоит около 8 евро за бланки и еще 23 евро за международную доставку.

Еще два способа восстановить украинское водительское удостоверение

  • Через кабинет водителя;
  • Через электронный сервис "Действие".
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