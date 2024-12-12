Открытые и крытые ледовые катки Украины. Где прокатиться на коньках зимнего сезона 2022 – 2024

Зима в Украине понемногу обретает силу и города начинают открывать свои ледовые арены для катания на коньках. Некоторые уже открыли сезон и выставили официальные цены. Катание на коньках популярное развлечение, поэтому такие крупные города как Киев, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, всегда открывают несколько локаций на которых можно стать на лед. Смотрите свой город и самую удобную локацию в списке UAPortal.

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Киев

Столица готовит открытие нескольких катков, которые будут радовать жителей и гостей города зимой 2023 – 2024.

ВДНХ традиционно готовит открытие своего Зимнего города с большим катком. Открытие запланировано на 9 декабря. Каток крытый и защищен от изменений в погоде. К сожалению для группового катания каток можно будет использовать лишь несколько часов в будний день, в другое время на льду смогут находиться только спортсмены. Война вносит свои коррективы и организаторы отмечают, что во время тревоги сеанс будет остановлен, чтобы все могли переждать в бомбоубежище на территории комплекса. После окончания тревоги сеанс будет возобновлен.

Также на ВДНХ традиционно откроется огромный каток под открытым небом. Ее площадь составляет 2 500 квадратных метров. Здесь может прокатиться каждый желающий с 9 декабря. Стоимость билета составляет: 350 грн (безлимит), и 332,5 грн при оплате картой Visa, также есть льготная стоимость в 245 грн.

На набережной возле ТРЦ "River Mall" с 9 декабря будет открыт "Хрустальный каток" под открытым небом площадью 1600 квадратных метров. .

Каток "IceLights" уже начал свою работу возле арт-завода "Платформа" (ст. г. Лесная).Стоимость билета от 300 грн, детям до 4 лет бесплатно, есть льготные категории.

Каток в ТРЦ Dream Yellow на третьем этаже уже принимает своих гостей. Стоимость билетов от 120 до 230 грн.

FIFTY Ice Arena в ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке работает в течение года и имеет стартовую цену от 180 грн.

Харьков

Единственным катком в городе-герое остается Шато-Ледо в ТРЦ "Французский бульвар", откроется ли он в сезоне 2023 - 2024 следите на сайте.

Днепр

Город имеет несколько предложений для желающих прокатиться на льду.

Открытый каток "Ледовая Родина " уже приглашает посетителей поскользить на своем ледовом стекле.

Закрытая ледовая арена "Лавины" работает каждый день и имеет ценовой диапазон от 220 до 260 грн.

Каток "IceCity" в ТРЦ "Мост-Сити" принимает посетителей ежедневно не только на катание, но и на ледовые шоу. Один сеанс стоит от 180 до 200 грн.

Житомир

Жители Житомира и гости города испытывают лед Глобал Айс на крепость с 27 ноября. Это крытый каток, который расположен на первом этаже ТРЦ "Глобал Ua" в Житомире. Кроме основных тарифов на катание Глобал Айс имеет отличные предложения для групп детей до 12 лет (от 15 человек). Стоимость одного билета в такой группе составляет всего 40 грн, а для студентов 50 грн.

Черкассы

Город, открывший сезон катания на коньках еще с 25 ноября. Его ледовая локация "Слайз" расположена на арене стадиона и покрыта надувным куполом для защиты от изменения погоды.

Стоимость билетов: взрослый – 180 грн/час, детский – 160 грн/час, прокат коньков – 40 грн.

Полтава

О своем открытии 11 декабря уже заявил каток "Турбина", который расположен в ТРЦ Экватор.

Ровно

В городе работает ледовый каток на ул. Макарова, 23. Каток закрыт и имеет кафе и фуд-корты на своей территории.

Ивано-Франковск

Катки, которым так радовались иванофранковцы в 2019 году в этом году не бывать, но ледовая арена на территории аквапарка Цунами готова принимать жителей и гостей города. Каждую пятницу на арене проводится дискотека на льду.

Тернополь

Тернопольчане и гости города в этом году не смогут прокатиться на открытых ледовых аренах. И каток Эскимос в ТРЦ Подоляны сможет порадовать тех, кто не представляет зимы без коньков. Стоимость билетов от 100 грн (льготные категории) до 150 грн.

Винница

В центральном парке Винницы работает "Ледовый Клуб". Цены на катание составляют от 100 до 300 грн, со своими коньками можно взять билет за 180 грн. Стоимость получасового занятия с инструктором 120 грн.

Львов

Во Львове можно посещать много ледовых арен, как крытых, так и открытых.

Спорткомплекс "Медик" и его каток под открытым небом ждет гостей каждый день. Стоимость билетов составляет от 170 до 230 грн.

ТРЦ King Cross Leopolis имеет крытый каток. Стоимость билетов от 220 до 250 грн.

Emily Resort (Винники) крытый каток со стоимостью билета от 150 до 250 грн.

Центральная площадь в этом году будет без катка.