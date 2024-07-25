Популярное, но смертоносное: какое блюдо ежегодно уносит жизни 20 тысяч человек (фото, видео)

Традиционное блюдо, известное как Кои пла, которое имеет большую популярность среди жителей Таиланда и Лаоса, связывают со смертями примерно 20 000 человек ежегодно.

Об этом пишет Oddity Central.

Это блюдо, которое местные жители считают салатом, состоит из сырого рыбного фарша, заправленного лимонным соком, ароматными травами и специями. Основная проблема заключается в сырой рыбе, которая может быть инфицирована паразитами. Часто для приготовления Кои пла используют рыбу из реки Меконг, которая может содержать паразитических червей, в частности живых сосальщиков. Эти паразиты известны как причина одного из самых агрессивных видов рака - холангиокарциномы, или рака желчных протоков, что является причиной смерти тысяч людей в Таиланде.

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Наронг Кхунтикео, хирург из Университета Кхон Каен, который потерял родителей из-за этой болезни, проводит кампании по информированию населения о рисках, связанных с употреблением Кои пла. Несмотря на его усилия, отговорить людей от этого блюда сложно из-за его глубоко укоренившейся популярности в регионе Исаан.

Некоторые местные жители отвергают предупреждения, считая, что смерть может наступить и по многим другим причинам, тогда как другие верят, что любая обработка рыбы перед ее добавлением в блюдо испортит ее вкус. Старшее поколение, выросшее на Кои пла, менее склонно отказываться от традиционного блюда, но врачи, такие как Кхунтикео, надеются, что младшее поколение сможет осознать риски.

Одного глотка Кои пла может быть достаточно для развития рака желчных протоков, болезни, которая имеет один из самых низких уровней выживаемости без хирургического вмешательства. Регион Исаан имеет самый высокий в мире уровень заболеваемости этим видом рака из-за устойчивой популярности Кои пла.

Доктор Кхунтикео провел масштабное исследование среди жителей Исаана и обнаружил, что до 80% из них имеют в организме живых трематод. Хотя не все инфицированные лица страдают раком желчных протоков, существует высокий риск развития этого смертельного заболевания в будущем.

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