Путешествие в гармонии с природой: экологическое приключение для открытия чистейших уголков мира

Все больше туристов по всему миру предпочитают экологические путешествия. В последнее время это стало настоящим новым модным словом в индустрии туризма.

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Ведущее место в списке экологически чистых стран мира занимает Норвегия, которая славится прекрасными ледниковыми озерами, заснеженными горами и невероятными пляжами. Многие виды деятельности в Норвегии обращаются вокруг экотуризма, так что путешественники могут погрузиться в экологические приключения с помощью походов, спелеологии, сплавов по реке и катания на собачьих упряжках, пишет News Bytes.

Еще одна страна, определяемая экологичностью – Исландия. Она известна своими фьордами, вулканами, природными горячими источниками, возможностью наблюдать за китами и северным сиянием. Страна уже давно считается одной из самых экологически сознательных в мире, ведь здесь широко используются природные геотермальные ресурсы для получения тепла и энергии. Кроме того, страна также способствует экологическим методам рыболовства.

Экзотической экологической страной считают Бутан, знаменитый поразительными Гималайскими горами и прекрасными реками. Бутан также взимает с туристов плату за устойчивое развитие, а средства используются для компенсации углеродного воздействия, связанного с туризмом, продвижения общественного образования и органического земледелия. Примечательно, что Бутан стал первой углекислотно-отрицательной страной в 2017 году. Как сообщается, Бутан поглощает больше углекислого газа, чем выбрасывает.

Среди ТОП экологических стран также Нидерланды, где ввели план национальной экологической политики более двух десятилетий назад и выполнили его более чем на 70%. Среди реализуемых целей – сокращение выбросов углерода и загрязнение воздуха, очистка рек и водных путей, а также улучшение управления отходами. Кроме того, Нидерланды являются одной из наиболее благоприятных для велосипедистов стран мира.

Многих туристов привлекает Коста-Рика, которая, несмотря на небольшую площадь, имеет наивысшее биоразнообразие на квадратный километр земли в мире. Эта страна в Центральной Америке имеет бесценное натуралистическое наследие. Коста-Рика является раем для экологически настроенных путешественников с множеством видов экотуризма. Четвертая часть территории также отведена под заповедные территории, национальные парки и заповедники.