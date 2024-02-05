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Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

Анна Веселова - Соловонюк

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

Развитие туристического бизнеса пытается успеть за развитием технологий. Это довольно хорошо удается. Как путешествовать вместе с ИИ (искусственным интеллектом) и какие поездки выбрать для нового сезона, чтобы быть в тренде, расскажет UAPortal.

О новых модных тенденциях в туризме заговорила британская компания Conde Nast Traveller. В своем блоге она прогнозирует тесное сотрудничество человека и искусственного интеллекта во время планирования и путешествий в 2024 году. Компания озвучила выход в тренды таких направлений, как астротуризм, обмен домами, спортивный туризм и т.д. Попробуем разобраться, что уже является трендовым в Украине и, что можно осуществить в этом году. Война не должна остановить наше развитие, только вперед во всех сферах, на встречу модным тенденциям.

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

Прошлое и настоящее в туризме Украины

Если взять период выхода из пандемии, то в сфере туризма была мода на новые направления с большим количеством входных впечатлений. Путешественники соскучились по полной жизни и старались как можно больше развлечься. Это относилось и ко всему миру.

Война столкнула людей с невозможностью покидать страну и ситуация развернулась довольно стремительно в сторону украинских познавательных локаций, которые могли не только развлечь, но и подарить знания о своей истории, культуре и идентичности. До сих пор наиболее популярными направлениями являются замки Украины, колоритные музеи (музей вышиванки, музей украинской свадьбы, музей национальной идентичности и т.п.), а также природные сокровища, которые дарят ощущение свободы и спокойствия.

Еще одним стремительно набравшим обороты трендом стал оздоровительный туризм в минеральных бассейнах и термальных водах западной Украины. Люди нуждаются в восстановлении и силах для дальнейшей борьбы. Что будет ожидать туристическую сферу Украины в 2024 году и какие впечатления уже можно забронировать рассказываем дальше.

Тренды в туризме на 2024 год

Мода в сфере туризма обусловлена ситуацией, поэтому большой процент выбора закрепится за кратковременными поездками на выходные или неделю. Более длинными будут оздоровительные отпуска, которые можно совместить с разнообразными экскурсиями и впечатлениями. Последние будут достаточно быстрыми, но максимально яркими и неординарными.

Согласно исследованию издания Conde Nast Traveller в тренды на 2024 год войдут

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

1. Астротуризм

Тренд распространяется по миру довольно быстро. Отели Великобритании, Персидского залива, отели Африки и другие уже предлагают туристам свои стеклянные купола со звездным небом и имитацией пребывания в космосе, а также гостям предлагаются специальные экскурсии, где в большие телескопы можно заглянуть во всемирный холст.

В Украине этот тренд также имеет свою позицию достаточно давно. Туристические компании предлагают экскурсии по телескопам, а планетарии приглашают на интересные фильмы о галактиках. К примеру, Киевский планетарий предлагает полнокупольные фильмы для детей и взрослых, концерт органной музыки под звездным небом и специальную программу ко Дню влюбленных под звездным небом. Обсерватория Киева и Львова также приглашает на познавательные экскурсии, где звезды становятся очень близкими.

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

2. Эко-дайвинг

Подводный мир всегда привлекал людей и возможность прогуляться по дну выбирало уже достаточно много украинцев в пандемию и войну. Мир сейчас стремительно пытается выйти на эко-позицию, этому свидетельствует большое количество эко-отелей и эко-туров, а также большое количество эко-программ, которые стали возможны на государственных уровнях. Компании отмечают все больший спрос на дайвинг как вид развлечения и как вид деятельности. Ведь дайверы помогают избавлять планету от загрязнения.

Пока мир аккредитует все больше институтов дайвинга, украинцы могут подготовиться к будущему и овладеть профессией дайвера. Подготовиться и нырнуть можно в дайверских школах Украины. Это и дайвер центр в Киеве, работающий международной системой SSI и школа дайвинга в Харькове, где можно осуществить платное подарочное погружение или пройти базовый курс по дайвингу, и дайвинг школы в Одессе, где можно заказать впечатление или профессионально учиться.

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

3. Обмен домами

Пусть вас не пугает эта тенденция, ведь по миру это достаточно популярная практика. Люди по всем континентам предлагают на определенный период свой дом для отдыха в обмен на отдых в других странах. Это позволяет путешествовать не оплачивая жилье или за счет только оплаты коммунальных услуг.

В украинских реалиях этот тренд выглядит совсем по-иному. Мы пошли дальше и просто делимся жильем с теми, кто в нем нуждается. Пусть пока не ради отдыха, а ради безопасности. Но счастливое будущее не за горами, так что подумайте, как круто будет выглядеть такой тренд у нас. К примеру, вам на неделю нужно в Киев на концерт, а другому человеку нужно в Трускавец на экскурсию, так что это может быть достаточно выгодным обменом. Конечно, правилами безопасности мир не пренебрегает и все платформы, где можно найти жилье по обмену, например Airbnb, предлагают разнообразные виды безопасности для таких обменов. Это не о глупости, а о будущем с возможностями.

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

4. Спортивный туризм

Недаром это мировой тренд туризма на 2024, ведь Олимпийские и паралимпийские игры в этом году поднимут рейтинги столицы Франции на летний сезон. В рамках подготовки к событию было выделено 1,4 миллиона евро на чистку реки Сена, чтобы впервые разрешить людям в ней купаться. Также в Италии стартует Тур де Франс – это велосипедное спортивное событие.

У Украины также есть свои достижения в спортивном туризме в этом году. Главным фактором стало разрешение с января 2024 года проводить спортивные соревнования со зрителями на трибунах. Так что можем восстанавливать свой спортивный туризм, посещая "домашние" по футболу, бейсболу, гимнастические соревнования и т.д.

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

5. Концертный туризм

Достаточно распространена тенденция в мире, когда отдых привязывается к конкретному городу через конкретное событие, например, концерт любимой группы. Жилье и дополнительные впечатления также привязываются к месту проведения главной цели.

Поэтому в Украине этот тренд также может набрать обороты в 2024 году. Во-первых, это может быть очень удобный короткий срок отдыха (выходные или даже вечер), во-вторых, украинские певцы и группы все больше выступают внутри страны, в-третьих, это впечатление, которым можно быстро наполниться и изменить свое состояние , ведь музыка лечит и обогащает Можем планировать уже путешествие в Кобыляки на VIP Тернополь, или же на презентацию альбома "Радиолуч" Жадана в Мукачево, или брать билеты в столицу на выступление группы "Скрябин".

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

6. Оздоровительный туризм

Если в мировой тенденции это больше о продлении молодости и долголетия с помощью новейших разработок в сфере клеточного здоровья и перехода на здоровый образ жизни во всех аспектах, то в наших реалиях тренд на оздоровительный туризм больше тяготеет к восстановлению организма с помощью природных сокровищ, комплексных терапевтических подходах и опоры на психологическое обновление.

Наши курорты и спа-отели добавляют к своим услугам работу с психологом и создание как можно более гармоничной атмосферы для вашего отдыха. Хотя гостиницы Украины со спа-центрами следят за модными тенденциями услуг в туристической сфере и уже предоставляют широкий спектр процедур, комплексно улучшающих самочувствие тела на клеточном уровне. А те, кто уже понял, что психологическим здоровьем заниматься не менее важно, делают шаги на встречу психологам и психотерапевтам в различных формах сотрудничества. Итак, если оздоровительный санаторий или курорт предлагает вам комплексный подход к восстановительному отдыху, попробуйте принять его.

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

7. Отпуска между сезонами

Многие направления Франции, Испании, Италии и Великобритании стали популярны для отдыха между пиковыми курортными сезонами. Это подтверждают мировые туристические компании, которые добавили маршруты и туры на периоды, ранее не отличавшиеся большим наплывом.

Украинцы начали поддерживать этот тренд невольно, но довольно точно. Ведь с началом войны отпуска стали достаточно неоднозначными. И хотя все еще сезонные наплывы достаточно четкие, в 2024 году межсезонные поездки перетянут еще несколько процентов в свою сторону. Еще одной причиной развития такого тренда становится бюджетность межсезонных путешествий, ведь курорты, комплексы и гостиницы значительно снижают свои цены в эти периоды.

Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

8. Использование ИИ для путешествий

Главный тренд, понемногу введен в туристическую сферу и помогает спланировать поездку достаточно эффективно и удобно. Но если раньше привлечение ИИ касалось в основном планирования, то мировые прогнозы на 2024 год анонсируют помощь искусственного интеллекта в реальном времени. К примеру, компания Samsung планирует подключить к своим устройствам Galaxy 2024 функцию живого перевода в реальном времени. То есть вам не придется звонить в какую–либо службу за границей и волноваться, что вы можете что–то нецелесообразно объяснить. Переводчик в реальном времени будет переводить разговор. Еще одной сенсацией может стать безэкранный значок, который займется переводом в реальном времени и будет поддерживать ведущие языки мира. Речь идет о стартапе AI Pin от Humane.

Искусственный интеллект уже зашел и на украинский рынок и помогает бороться с сегодняшними врагами. В сфере туризма Украина также использует ИИ для планирования поездок. Благодаря этому молодое поколение все больше путешествует по своей родной стране за 10 минут составляя план путешествия. К примеру, ИИ может проанализировать и указать места для отдыха и период отдыха с наименьшим наплывом туристов. Пока это довольно незначительный процент пользователей, который немного подрастет в 2024 году.

Создадим свой мировой тренд на путешествия по Украине уже сегодня, вместе. Будь в тренде, путешествуй по Украине.

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