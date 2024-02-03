Дети льготной категории имеют право на отдых в Карпатах бесплатно. Куда подавать заявку

Департамент социальной защиты населения в Сумах на своей официальной странице отмечает, что дети льготной категории имеют право на оздоровительный отдых в течение всего года за счет бюджетных средств.

"Одной из важных задач департамента социальной защиты населения на сегодняшний день является обеспечение оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки. Это категории детей, которые могут оздоровиться и отдохнуть в Карпатах за бюджетное финансирование."

При этом, подводя итоги 2023 года, Департамент социальной защиты населения ознокамливает, что за прошлый год удалось оздоровить 235 детей льготных категорий в самых разных уголках Прикарпатья и Закарпатья.

В примерах лагерей для оздоровления озвучиваются такие комплексы как: ДОТ "Артек-Прикарпатье" Львовской области, ООО "Водограй" Закарпатской области, ДЗОВ ИЛЛАРА Львовской области, ООО "ТОК "Эдельвейс" Ивано-Франковской области, ТПО "Соколята" Львовской области, ДЗОВ " Синевирское озеро".

Какие категории детей подлежат под отдых оплачиваемый государством

дети-сироты и лишенные родительской опеки

дети, взятые на учет службами по делам детей как находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах

дети погибших (умерших) Защитников Украины

дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или при исполнении служебных обязанностей

дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста

дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию

дети участников боевых действий;

дети из многодетных и малообеспеченных семей

дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица

родные дети родителей-воспитателей или названных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа или в одной названной семье

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и пострадавшие в результате стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф

дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы

участники детских творческих коллективов и спортивных команд

дети, состоящие на диспансерном учете

дети, родители которых являются работниками агропромышленного комплекса и социальной сферы села

талантливые и одаренные дети

Что получают дети на отдыхе

В течение года дети, которые посещают оздоровительные комплексы за счет государственного финансирования, получают: трехразовое сбалансированное питание, возможность пользоваться локациями комплекса (бассейны, площадки и т.п.), возможность участвовать в различных развлекательных комплексах, а также организованных соревнованиях или фестивалях. Дети получают навыки общения со сверстниками и командной работы с детьми разновозрастных категорий.

Когда и куда можно подавать заявки

Если ваш ребенок подпадает под любую из вышеуказанных льготных категорий и зарегистрирован в Сумской городской общине, вы сможете подавать заявку уже с 1 февраля 2024 не только на летний отдых, но и на другие сезоны.

Для подачи заявки обратитесь в Общественную приемную департамента (ул. Харьковская, 35, рабочее место № 12).

Документы для подачи заявки

Заявление, которое состоит непосредственно в Департаменте социальной защиты города Сумы.

Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт при наличии).

Копии документов, удостоверяющих принадлежность ребенка к льготной категории (юридически заверенные или оригиналы документов).

Подробные разъяснения и уточнения в индивидуальном порядке можно получить по телефону 787 – 112 в городе Сумы.