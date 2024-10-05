Домики с камином для самого романтического побега на двоих. Идеи для уютных осенних выходных

Больше не нужно морочить голову, где провести самые романтические осенние выходные вдвоем или искать посуточную аренду уютных домиков для пар. Этот список поможет совершить уютный и комфортный побег со своей половинкой. Непременным элементом в интерьере романтических домов будет дровяной камин, который создаст нужную атмосферу и подарит тепло в любую осеннюю погоду. Дома находятся за городом, что позволит укрыться от всего мира и его тревог. Ценим моменты жизни и настраиваемся на романтический уикенд вместе с UaPortal.

11. Хижина на дереве – Киевская область

Мечты детства иногда превращаются в достаточно реальные цели в жизни. Этот дом на дереве прямо посреди леса имеет все прелести для уютного романтического отдыха на двоих. Сделанная из дерева хижина кажется продолжением стволов, небольшая терраса и огромные окна превращают тайник в сказочный дом для эльфов.

Домик в лесу имеет несколько дополнительных романтических локаций для релакса на двоих. Источник: @ree_house_lodge Домик в лесу имеет несколько дополнительных романтических локаций для релакса на двоих. Источник: @ree_house_lodge

Вечером из окон льется желтый теплый свет и видно, как потрескивают дрова в камине. Если вам донимают подглядывание белок на окна можно опустить жалюзи. Дом двухэтажный. Большая кровать и диван, санузел и душевая камин и небольшая кухня подарят необходимый комфорт. Терраса и смотровая площадка, лаунж зона и зона барбекю дают возможность развернуться фантазии и наполнить свой уикенд незабываемыми моментами и впечатлениями. Представьте, как вы сидите вдвоем у трубы, а за окном кружат золотые листья или пушистый снег, чтобы приблизить этот миг.

Стоимость аренды: 7 900 грн.

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10. Лесной тайник – поселок Иза, Закарпатье

Если вы хотите иметь дополнительные развлечения и впечатления, этот уютный дом воплотит желание. Интерьер дома в современном стиле, имеет достаточно тёплые цвета и комфортные дизайнерские решения. Небольшой современный камин будет согревать вас в холодные осенние и зимние дни, а двуспальный ортопедический матрас на деревянных настилах подарит комфортный сон.

Не потерять чувство дома и иметь возможность дополнительных развлечений. Источник: airbnb.com Не потерять чувство дома и иметь возможность дополнительных развлечений. Источник: airbnb.com

Вокруг усадьбы бурлит жизнь и вы можете посетить вкусные заведения, оленью ферму, крафтовую сыроварню, термальные источники в Велятино и другие развлечения, которые создадут ваш неповторимый уикенд. В усадьбе будут рады не только вам двоим или трем, но и четырехногим членам семьи.

Стоимость аренды: 1800 грн в сутки.

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9. Дом на Самарском острове – Днепропетровская область

Надоел темп современного мира и множества тревог, тогда отправляйтесь на остров, чтобы провести уютный уикенд в объятиях друг друга. Дом имеет частную огражденную территорию, небольшой сад, а закат можно посмотреть прямо на берегу Самары. Коттедж достаточно большой, отдыхать в нем могут до 6 человек одновременно, можно отдыхать семьей или друзьями.

Романтический атмосферный уикенд у воды. Источник: https://admin.uaportal.com/ Романтический атмосферный уикенд у воды. Источник: https://admin.uaportal.com/

Простой интерьер придает домашнему уюту, маленькая печь в гостиной создает немного романтики потрескивая дровами. Это ваш шанс побыть в покое, переключиться друг на друга и наговориться вволю. Зимой дом украшен огоньками и оленями, что придает атмосфере и романтике.

Стоимость аренды: 4 000 грн.

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8. Mira House – с. Ворохта, Ивано-Франковская обл.

Мечта зимнего отдыха в Карпатах может осуществиться именно в этом огромном коттедже в Ворохте. Дом рассчитан на три спальни и вы можете занять всю территорию вдвоем. Гостиная оснащена огромным камином, который будет согревать в сильные морозы и подарит теплый уют осенними вечерами. Выбирайте одну из современно обставленных спален с деревянными и ткаными элементами в интерьере для уютного сна.

Настройтесь на теплые осенние выходные в двух. Источник: https://www.booking.com Настройтесь на теплые осенние выходные в двух. Источник: https://www.booking.com

Наш фаворит спальня с балконом и невероятным карпатским горизонтом. Дом оборудован по принципу апартаментов, поэтому все необходимое для комфортного пребывания уже внутри. Внешне вас ждут дополнительные развлечения, которые вы можете получить на территории Буковели, потратив на дорогу всего 20 минут.

Стоимость аренды: от 2500 грн.

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7. Black House – с. Сенечев, Ивано-Франковская обл.

Особый акцент в этом доме сделан на соблюдение стиля. В интерьерах сочетается домашний уют и элегантность вещей из природных материалов. Кровать под кровлей, деревянные полы, стены и лестницы, печь из белого кирпича выглядят изысканно и гармонично. Можете выбрать одну из двух спален, или устроиться прямо на диване у камина, где романтическую музыку создают потрескивающие дрова.

Стильное и уютное хранилище для романтических выходных. Источник: http://airbnb.com Стильное и уютное хранилище для романтических выходных. Источник: http://airbnb.com

Дом находится посреди горной живописной картины и становится удобной остановкой для желающих открыть себе недорогие горнолыжные курорты зимой. Осень имеет свои краски, которыми она создает уютную романтику, насыщая и воздух афродизиаками

Стоимость аренды: от 2000 грн.

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6. White House – с. Лужки, Ивано-Франковская обл.

В с. Лужники расположен комплекс треугольных деревянных домов, которые имеют свои лаунж зоны под открытым небом и сауны с чанами. Продуманный дизайн домов позволяет иметь очень романтичное гнездышко-спальню под самой крышей и зону комфорта на первом этаже. Каждый дом имеет небольшую кухню, туалет и камин в гостиной, что осенние и зимние вечера казались романтическим приключением.

Уютный подход к отдыху с любимым человеком. Источник: https://www.otdux.net.ua/ Уютный подход к отдыху с любимым человеком. Источник: https://www.otdux.net.ua/

Дома расположены на лужайке, рядом есть лес и река для прогулок и великолепных фото. Но, если вы не хотите покидать двор вас ждет мангал, гамак и большие качели для двоих. До ближайшего магазина всего 2 км, так что вы всегда сможете пополнить свой холодильник вкусненьким и игристым. Домашние животные разрешены для проживания в домах, так что не стоит оставлять их дома.

За дополнительными впечатлениями и вкусностями можно отправиться на овечью ферму, а дополнительная услуга, такая как организация транспорта облегчит ваше передвижение.

Стоимость аренды: от 1800 грн.

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5. Дом Деда Ивана - с. Кривополье, Ивано-Франковская обл.

Поскольку Кривополье еще не пленили туристы, вы получите возможность уютного романтического отдыха для двух без очередей и завышенных цен. Простота карпатских интерьеров превращается в этнический дизайн – то, что не обычно для нас обыденно на Западной Украине. Тканые ковры и пледы из натуральной овечьей шерсти будут согревать вас и дарить уют, деревянность обшивок и предметов интерьера зашкаливает, а камин на дровах – это то, без чего вы не сможете жить через два дня.

Выходные с домашним уютом и романтикой камина. Источник: https://www.hatadida.in.ua/ Выходные с домашним уютом и романтикой камина. Источник: https://www.hatadida.in.ua/

Хижина вымощена на холме, поэтому пейзаж будет необычной красоты, а вот дорога к ней может стать отдельным приключением, так что лучше пешком. Еще одной замечательной новостью станет возможность заказать себе питание от хозяйки и наслаждаться релаксом и друг другом. Это ваш шанс объединить романтический побег и гастротуру.

Стоимость аренды: от 2000 грн.

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4. Коттедж "Мельница" - с. Яремче, Ивано-Франковская обл.

Роскошь и комфорт. Коттедж "Мельница" – это о совершенстве дизайнов, возможностях дополнительных туристических развлечений и о жизни наполненной незабываемыми впечатлениями. Если вы давно мечтали о Яремче, это ваш шанс осуществить мечту на высоком уровне.

Пространство и элегантность ваших чувств на выходных. Источник: https://booking.karpaty.ua/ Пространство и элегантность ваших чувств на выходных. Источник: https://booking.karpaty.ua/

Построенный в виде мельницы, коттедж поражает еще до заезда в него. Эффект неожиданности – это отличный повод для первого впечатления в вашем романтическом уикенде. Здание разделено на 4 этажа, к каждому из которых ведет отдельный выход на винтовой лестнице. Сочетание белого и дерева придает элегантности интерьеру, а дымоход в гостиной – это особый вид релакса осенью и зимой. Две спальни, две туалеты, комната с джакузи и огромная кухня. Зачем вам столько пространства? Чтобы ощутить свободу действий и раскрыть полет своей фантазии.

Стоимость аренды: от 2000 грн (не менее 2 суток).

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3. Усадьба "Остра" - с. Щербовец, Закарпатская обл.

Прекрасная возможность вдохновиться уютными интерьерами для загородных домов и насладиться карпатской природой вволю. Кирпичный камин является центром уютных вечеров с бокалами вина и объятиями. Выберите одну из двух уютных спален или живите сразу вдвоем, потому что коттедж снимается полностью.

Ваши горячие осенние и зимние выходные у камина. Источник: https://www.booking.com/ Ваши горячие осенние и зимние выходные у камина. Источник: https://www.booking.com/

Любуйтесь видами стоя на деревянном балконе и прогуливайтесь по ландшафтной территории с дополнительными локациями для отдыха. Приятные хозяева помогут с организацией питания, трансфером или дополнительными впечатлениями.

Стоимость аренды: от 3500 грн.

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2. Father's House – г. Одесса

Одесса может удивить вас изысканностью и оттенками белого цвета. Дом, в котором вы поселитесь с любимым человеком на выходных, будет уютной спальней, в которой натуральность текстиля и дерева соединены в вальсе. Несколько этажей позволят почувствовать простор и свободу, не покидая стен.

Отдых для пар, ценящих совершенство чувств и интерьеров. Источник: https://www.booking.com/ Отдых для пар, ценящих совершенство чувств и интерьеров. Источник: https://www.booking.com/

Камин и кресло-качалка возле него станут вашей любимой фотозоной и местом уютных романтических вечеров. Ваша личная терраса – лишний повод взять пледы, бокалы и подышать морским воздухом. Конечно, если вы сможете ненадолго оставить белую кровать с легким белым балдахином. В этом коттедже любые выходные кажутся особенными, а праздничные просто невероятными.

Стоимость аренды: 5333 грн за ночь.

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1. Grove Cab – с. Вислобоки, Львовская обл.

Если вы до сих пор не представляете, что такое комфортабельные модульные дома, у вас есть шанс провести несколько дней в совершенной современности. Дом расположен на берегу пруда, вдали от поселка – вы будете сами среди природы и уюта. Это важный нюанс, учитывая, что спальня оснащена панорамным окном, где круглосуточно транслируется пейзажная картина из воды, зелени и неба.

Отдых с озером и небом за панорамным окном для пар. Источник: https://www.airbnb.com.ua/ Отдых с озером и небом за панорамным окном для пар. Источник: https://www.airbnb.com.ua/

Можно пользоваться шторами, но не охотно терять такую атмосферность. В спальне расположен небольшой дровяной камин, а небольшая прихожая имеет удобные шкафы для вещей. До дома обустроена терраса, где утром можно выпить кофе, укутавшись в одни пледы.

Стоимость аренды: 4100 за ночь.

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Романтические и уютные выходные помогут обновить силы и улучшить настроение. Раньше мы писали где в Украине можно спуститься под землю и ТОП 50 городов Украины для бюджетного отдыха на выходных.