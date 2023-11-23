Где бюджетно прокатиться на лыжах в Украине. Первый снег не за горами, а в горах

Прогнозы синоптиков на нынешнюю зиму остаются достаточно теплыми, без особых морозов и снегопадов. С одной стороны – это даже хорошо, с другой – хочется увидеть белый снег и порадоваться зиме как дети, и вместе с детьми.

Шанс есть и дают нам его Карпаты. Климатическая зона Карпат уникальна и каждый год мы получаем возможность побаловать себя зимой, хотя бы на несколько дней. Сегодня расскажем, какое направление выбрать, чтобы отдохнуть бюджетно, но вкусно и весело.

Куда заточить лыжню

Во время того, как раскрученные горнолыжные курорты Украины Буковель и Драгобрат мелькают эталоном и мечтой, Славское, Воловец и Плай готовы принимать гостей по меньшим ценам, но с незабываемым гостеприимством и приличным комфортом. Так что, если вы не покоритель черных горок и не экстремал, можете попробовать хорошо отдохнуть семьей или вдвоем на одном из следующих горнолыжных курортов Украины.

Славское

Как доехать : на поезде по Ужгороду или Мукачево, от Львова на маршрутке или автобусе (автостанция №8) или на машине по трассе Киев-Чоп (М-06), через Львов и Сколе.

Условия и горы. Горнолыжные трассы Славского отлично подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов. Если вы впервые или вторично вам будет комфортно на трех трассах горы Кремень. Трассы обслуживают 2 бугельных подъемника, которые поднимут на высоту 600 и 1000 м. Для среднего уровня наиболее подходят трассы Менчул (4 трассы) и Погар (1 трасса). Их обслуживают бугельные и кресельные подъемники с высотой подъема до 1070 м. А вот профи, или желающие прокачать свою опытность смело могут отправляться на Высокий Верх (9 трасс) и Тростян (11 трасс). У вас будет возможность спуститься с высоты 2710м.

Инфраструктура самого поселка достаточно развита. Здесь вы сможете попробовать несколько ресторанов, прогуляться по магазинам и сувенирным лавкам, обратиться в отделение банка или заглянуть в аптеку, при необходимости. На территории поселка расположены прокаты снаряжения и лыжные школы, где вы всегда сможете нанять инструктора. Экскурсии на лошадях, санях, вездеходах и снегоходах доступны в поселке.

Где остановиться : при выборе жилья помните, что красота природы для всех, как и подъемники, которые стоят все равно где бы вы ни жили. Можете остановить свой выбор как на больших курортах, которые имеют свой дополнительный комфорт (спа, бани, рестораны, бары и т.д.), так и на частных маленьких предложениях комнат или коттеджей. К примеру гостиница "Жемчужина Карпат" имеет всего 200 метров до подъемника и бассейн с подогревом на своей территории просит за двухместный номер от 1500 грн. А частный дом "Круг друзей" с расстоянием до подъемника 400 м, также бассейном и сауной за номер выставляют 600 грн. Здесь главное успеть забронировать номера.

Питание : выбор питания в Славском даст вам приятный диапазон. В поселке расположены как рестораны, так и небольшие кафе, в которых вкусно и сытно накормят фирменными блюдами Прикарпатья. А в частных усадьбах вам с удовольствием предложат трехразовое питание за 350 грн с человека. Конечно, большие курорты обычно имеют свой ресторан с питанием. Частный сектор предлагает номера с общей кухней, так что вы можете воспользоваться местными магазинами.

Воловец

Как доехать: в Воловце есть ЖД вокзал, что значительно упрощает дорогу в поселок. Поэтому сообщения на Ужгород подойдут. Те, кто путешествует самостоятельно машиной по трассе Киев-Чоп, не пропустите поворот к Нижним Воротам, а впоследствии на Воловец.

Условия и горы: Середина декабря прекрасное время, чтобы начать лыжный сезон в Воловце. Его мягкие склоны подходят тем, кто хочет уверенно встать на лыжи или сноуборд, прежде чем покорять серьезные вершины. Один бугельный подъемник поднимет вас на склон в 300 метров, где вы будете плавно отрабатывать повороты. Оборудование можно не тащить с собой, ведь здесь достаточно прокатов, чтобы обеспечить и взрослых, и детей. Инфраструктура Воловца достаточно развита, благодаря спросу среди туристов, ресторанов, баров, хижин и детских развлечений здесь достаточно. С Волывцем вы сможете охватить и Мукачево, и Сваляву и Славское. Электричка в эти локации ходит ежедневно и вы можете добавить еще ряд впечатлений к отпуску.

Где остановиться: Воловец предлагает разные условия жилья от комнат за 250 грн до курортов за 2000 грн. Так что найти приемлемый для себя диапазон возможно. Но не забывайте позаботиться о жилье заранее, ведь эта местность достаточно популярна зимой именно из-за доступности жилья даже среди туристов, которые катаются на других, близких к Воловцу, курортах. В большинстве отелей есть сауна, чтобы погреться и большой перечень экскурсий или услуг, которые можно добавить в свой зимний отдых. Объединившись компаниями, вы можете снять целый коттедж с кухней. Это сэкономит деньги не только на проживании, но и на питании. К примеру коттедж на 6-8 мест курорта "Дом у Татьяны" стоит от 1200 грн в сутки. Для тех, кто готов рассматривать большой комфорт с дополнительными услугами частный дом "Эко Дом" предлагает свои дома за 17000 грн в сутки с человека. Средний диапазон цен от 600 грн в сутки здесь наиболее популярен, в этом сегменте вы найдете достаточное количество приемлемых вариантов.

Питание: за дополнительную плату в 350 – 450 грн вам предложат питание почти в каждой усадьбе. Но иногда можно воспользоваться небольшими кафе, или вообще магазинами, то подумайте стоит ли брать дополнительно. Все зависит от вашего аппетита и приоритетов в кулинарии. Ресторанов достаточно как на территории поселка, так и на курортах, которые открывают свои двери не только гостям отелей.

Плавье

Как доехать: в поселок Плавье ходят рейсовые автобусы из Ужгорода, Стрыя, Сколе, Мукачево и Львова. Дорога от Львова составляет около 5 часов и стоит от 270 до 380 грн на человека.

Условия и горы: Плавье – это самый современный горнолыжный курорт с разными по уровню трассами, поэтому он подходит как для семейного отдыха, так и для опытных лыжников. Его расположение в долине на высоте 600 метров позволяет снегу держаться здесь дольше, чем на соседних курортных локациях. Так что стать на лыжи можно здесь раньше и прокатиться подольше. Курорт обслуживают кресельные, бугельные подъемники, и даже бейби-лифт. На кресельных подъемниках можно добраться на высоту 1000 метров, что достаточно до крутых спусков, а бейби-лифт поднимает на начинающую трассу в 350 метров. Цена на подъемнике составляет от 100 грн за подъем, но вы всегда можете воспользоваться абонементом на юг за 500 грн, или на 2 дня за 1500 грн, чтобы накататься вволю. Также на курорте можно посетить бассейны, цена на них составляет от 200 грн. (детский) и 300 грн. (взрослый). Гости отеля Плай пользуются скидками на услуги отеля. На курорте доступны все зимние развлечения, включая снегоходы, санки, сноуборды и лошадей.

Где остановиться : частные предложения в Плавье стартуют от 250 грн в сутки за человека. Конечно же, это без питания и каких-либо дополнительных услуг, но в достаточно приличных условиях. Это могут как номера в усадьбах, так и коттеджи на несколько спален, что очень удобно в семейном отдыхе, ведь вы будете иметь свою кухню, и возможность объединиться с друзьями. К сравнению в самом горнолыжном курорте "Прлай", где вы найдете просто множество развлечений от спа-центра до большой игровой для детей стоимость за номер составляет 1600 грн с завтраком. Среднего диапазона цен достаточно, чтобы найти именно тот бюджет и условия, которые вас устроят .

В нашем сегодняшнем достаточно трудно планировать, и большинство гостиниц имеют гибкие условия для отмены бронирования, поэтому планируйте и отдыхайте в Украине – это важно для экономики страны и туристической отрасли.