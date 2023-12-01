Готовы снова летать? Когда откроют один из городских аэропортов Украины

Как сообщили украинские СМИ: во время выступления в Институте Хадсона в США, руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что есть вероятность открытия одного из гражданских аэропортов Украины.

Андрей Ермак добавил, что для этого необходимо усилить противовоздушную оборону, и работы над этим уже активно проводятся.

Эксперт и редактор профильного издательства Avianews Александр Мироненко поделился с украинскими СМИ своим мнением по поводу безопасности такого решения во время продолжения войны.

"Ракетная опасность и опасность дронов постоянно сохраняется. Наши ПВО работают мощно, однако 100% покрытия неба пока нет. Такая ситуация увеличивает риски самолетов и пассажиров. Даже если ПВО сбивает ракету или дрон, их обломки могут упасть в аэропорту и повредить самолет" – отмечает Александр Мироненко.

Эксперт также обеспокоен отсутствием ответов на некоторые вопросы. К примеру, что делать когда самолет уже взлетел и началась воздушная тревога.

Кроме того, нужно понять, кто согласится летать в Украине? Государственная авиакомпания в Украине не существует. Среди частных авиакомпаний только Ryanair оговорилась о возможности возобновления полетов. И мы видим на примере Израиля, как только стало опасно все рейсы были отменены. До сих пор не восстановлено" - продолжил Александр Мироненко.

Ссылаясь на слова спикера Воздушных сил Украины эксперт подтвердил, что самолет может стать целью россиян, которые оправдают удар, сказав, например, что там была западная техника.

Напомним, что ранее украинские СМИ со ссылкой на avianews.com. сообщали об украинской авиакомпании Air Ocean Airlines, которая хочет возобновить рейсы из Ужгорода, если это будет безопасно.

Теоретически это возможно благодаря зеленым коридорам и концентрированию ПВО вдоль воздушного пути полета. На практике, чтобы осуществить закупку всей необходимой техники и боеприпасов, придется потратить немалую сумму после расхода которой рухнет экономика. Это подтверждают слова авиаэксперта Богдана Долинца.

"Если мы примем решение о закупке сотни систем ПВО и ПРО, поставим их в каждом аэропорту, вы не представляете, какими цифрами с девятью нулями будет исчисляться содержание этих систем. Экономика рухнет, не успев восстановиться, если мы будем заниматься только этим вопросом ", – отмечает он.

Возобновить работу воздушного пространства на примере Израиля в Украине невозможно, с этим соглашаются все эксперты и даже частичное открытие в настоящее время имеет достаточно много рисков. Но работать в направлении безопасности Украина не прекращает.

Итак, будете ли вы готовы сесть в самолет до окончания войны, решать каждому лично, а мы продолжим держать вас в курсе событий.