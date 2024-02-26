Из Киева в Варшаву за 600 грн. Украинский перевозчик снизил цены до 1 марта
В связи с массовым пребыванием украинцев на территории Польши и других стран за рубежом, направление на Варшаву пользуется бешеным спросом, о чем свидетельствуют дополнительные поезда, запущенные из Киева и Львова. Автобусные перевозчики также увеличили количество рейсов в направлении Варшавы. Их цены меньше стоимости билета на поезд, а удобства отличаются от обычных (без дополнительных услуг) до комфортабельных (с туалетами, автоматами с напитками, планшетами и наушниками в салоне).
Уже второй год один из украинских автобусных перевозчиков в определенный период снижает стоимость вдвое на свои комфортабельные перевозки по направлению Киев – Варшава.
Сколько стоит добраться до Варшавы из столицы и где искать билеты за 600 грн
Для желающих поспать ночью (если не проходите границу) и послушать романтический стук колес о рельсы, стоимость билета на поезд из Киева в Пшемысль будет составлять от 1 400 до 2 000 грн, в зависимости от класса вагона. Немного подождав пересадку вы можете доехать до Варшавы доплатив от 17 до 26 евро. Относительно прямого поезда Киев – Варшава его стоимость составляет уже около 3 000 грн, и купить билеты на него можно только через приложение Укрзализныци, или непосредственно в кассах вокзала.
Несколько иная картина обычно с автобусными перевозчиками. Билеты можно приобрести через веб, как на официальных веб-сайтах перевозчиков, так и на особых платформах.
FlixBus предлагает билеты в диапазоне от 1300 до 3000 грн. Салоны в автобусах компании достаточно комфортабельны и оснащены туалетами, планшетами, розетками и дополнительным пространством для ног, бесплатный Wi-Fi также предоставляется.
Компания Haybus предлагает билеты за 1390 грн в феврале и начале марта не указывая наполнение пассажирского салона и перечень услуг;
Jaguar AUTO-TRANS предлагает маршрут со столичного центрального автовокзала в аэропорт Фредерика Шопена в Варшаве за 1 100 грн. Салоны автобусов комфортабельны и имеют дополнительные аксессуары и гардеробные.
Автолюкс (Ecolines) – обычно стоимость билетов составляет около 1 300 1 400 грн и до 1 марта из Киева в Варшаву можно добраться всего за 600 грн. При этом комфортабельность салонов очень высока (уборная, автомат для горячих напитков, планшеты, розетки, кондиционеры и Wi-Fi). Напомним, в прошлом году эта же компания проводила акцию с марта по начало апреля и стоимость билета составила 500 грн.
Плюсы и минусы автобусных и путевых перевозок между Украиной и Польшей
Ища автобусные билеты по достаточно низкой цене, стоит помнить о том, что путь в пути будет достаточно длинным, поэтому следует учитывать комфортабельность автобуса и свои силы. Поезд также имеет свои минусы, поэтому сравним, чтобы выбрать наиболее удобное для себя.
Плюсы поездов :
- Достаточно быстрые перевозки;
- Возможность полноценно лечь, ходить, большее пространство;
- Наличие туалета и возможность купить горячие и холодные напитки;
- Паспортный контроль обычно проходит достаточно быстро.
Минусы поездов:
- Более дорогая стоимость билетов;
- Сложность схватить свободные места;
- Стоимость продукции в поезде дороже;
- Маленькое количество розеток и плохой Wi-Fi (если есть);
- В летний период достаточно жарко на границе, поскольку климат контроль не работает во время остановки.
Плюсы автобусов :
- Достаточно быстрые перевозки, но больше вероятность непредвиденных обстоятельств (граница, поломки и т.п.);
- Стоимость билетов может быть в 2–3 раза меньше поезда;
- Большой выбор перевозчиков и рейсов, поэтому шанс, что вы уедете, даже в день покупки билета, больше;
- Много розеток, хороший Wi-Fi, туалеты и аппараты с напитками (входят в стоимость билета);
- Остановки каждые 3–4 часа, чтобы размять ноги.
Минусы автобусов:
- Долгая поездка сидячая с ограниченным пространством;
- Очень маленькое пространство туалета;
- Повышенный комфорт с дополнительными услугами обладают не всеми перевозчиками;
- Может достаточно долго находиться на границе (дело случая);
- Множество людей в маленьком пространстве.
Желаем, чтобы ваша дорога была быстрой, удобной и беспрепятственной.