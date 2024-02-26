Из Киева в Варшаву за 600 грн. Украинский перевозчик снизил цены до 1 марта

В связи с массовым пребыванием украинцев на территории Польши и других стран за рубежом, направление на Варшаву пользуется бешеным спросом, о чем свидетельствуют дополнительные поезда, запущенные из Киева и Львова. Автобусные перевозчики также увеличили количество рейсов в направлении Варшавы. Их цены меньше стоимости билета на поезд, а удобства отличаются от обычных (без дополнительных услуг) до комфортабельных (с туалетами, автоматами с напитками, планшетами и наушниками в салоне).

Уже второй год один из украинских автобусных перевозчиков в определенный период снижает стоимость вдвое на свои комфортабельные перевозки по направлению Киев – Варшава.

Сколько стоит добраться до Варшавы из столицы и где искать билеты за 600 грн

Для желающих поспать ночью (если не проходите границу) и послушать романтический стук колес о рельсы, стоимость билета на поезд из Киева в Пшемысль будет составлять от 1 400 до 2 000 грн, в зависимости от класса вагона. Немного подождав пересадку вы можете доехать до Варшавы доплатив от 17 до 26 евро. Относительно прямого поезда Киев – Варшава его стоимость составляет уже около 3 000 грн, и купить билеты на него можно только через приложение Укрзализныци, или непосредственно в кассах вокзала.

Несколько иная картина обычно с автобусными перевозчиками. Билеты можно приобрести через веб, как на официальных веб-сайтах перевозчиков, так и на особых платформах.

FlixBus предлагает билеты в диапазоне от 1300 до 3000 грн. Салоны в автобусах компании достаточно комфортабельны и оснащены туалетами, планшетами, розетками и дополнительным пространством для ног, бесплатный Wi-Fi также предоставляется.

Компания Haybus предлагает билеты за 1390 грн в феврале и начале марта не указывая наполнение пассажирского салона и перечень услуг;

Jaguar AUTO-TRANS предлагает маршрут со столичного центрального автовокзала в аэропорт Фредерика Шопена в Варшаве за 1 100 грн. Салоны автобусов комфортабельны и имеют дополнительные аксессуары и гардеробные.

Автолюкс (Ecolines) – обычно стоимость билетов составляет около 1 300 1 400 грн и до 1 марта из Киева в Варшаву можно добраться всего за 600 грн. При этом комфортабельность салонов очень высока (уборная, автомат для горячих напитков, планшеты, розетки, кондиционеры и Wi-Fi). Напомним, в прошлом году эта же компания проводила акцию с марта по начало апреля и стоимость билета составила 500 грн.

Плюсы и минусы автобусных и путевых перевозок между Украиной и Польшей

Ища автобусные билеты по достаточно низкой цене, стоит помнить о том, что путь в пути будет достаточно длинным, поэтому следует учитывать комфортабельность автобуса и свои силы. Поезд также имеет свои минусы, поэтому сравним, чтобы выбрать наиболее удобное для себя.

Плюсы поездов :

Достаточно быстрые перевозки;

Возможность полноценно лечь, ходить, большее пространство;

Наличие туалета и возможность купить горячие и холодные напитки;

Паспортный контроль обычно проходит достаточно быстро.

Минусы поездов:

Более дорогая стоимость билетов;

Сложность схватить свободные места;

Стоимость продукции в поезде дороже;

Маленькое количество розеток и плохой Wi-Fi (если есть);

В летний период достаточно жарко на границе, поскольку климат контроль не работает во время остановки.

Плюсы автобусов :

Достаточно быстрые перевозки, но больше вероятность непредвиденных обстоятельств (граница, поломки и т.п.);

Стоимость билетов может быть в 2–3 раза меньше поезда;

Большой выбор перевозчиков и рейсов, поэтому шанс, что вы уедете, даже в день покупки билета, больше;

Много розеток, хороший Wi-Fi, туалеты и аппараты с напитками (входят в стоимость билета);

Остановки каждые 3–4 часа, чтобы размять ноги.

Минусы автобусов:

Долгая поездка сидячая с ограниченным пространством;

Очень маленькое пространство туалета;

Повышенный комфорт с дополнительными услугами обладают не всеми перевозчиками;

Может достаточно долго находиться на границе (дело случая);

Множество людей в маленьком пространстве.

Желаем, чтобы ваша дорога была быстрой, удобной и беспрепятственной.