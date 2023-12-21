Как отдохнуть дешевле этой зимой. Что говорят эксперты о повышении цен в сфере украинского туризма

Пока украинцы продолжают обсуждать вопрос о целесообразности отдыха во время войны эксперты, психологи и исследователи доказывают необходимость времяпрепровождения вне дома, в путешествиях, на прогулках и в отключении от работы и ситуации в стране на некоторое время.

С точки зрения работы экономической системы, если туристическая сфера станет, поступления в бюджет существенно сократятся, многие потеряют работу и зарплату.

С точки зрения психологического состояния: силы человека исчерпывающие и их нужно восстанавливать, как минимум для дальнейшей работы и борьбы.

С точки зрения исследователей, большая часть украинцев понимает необходимость отдыха. В этот раз показатели представила исследовательская компания Gradus, проведшая опрос в ноябре 2023 года для Ribas Hotels Group.

Кто принял участие в опросе

471 человек в возрасте от 18 – 55 лет;

люди, проживающие в городах 50К+;

имеют средний и высокий доход;

имели отпуск за последние три года.

Что показали исследования

78% опрошенных понимают необходимость отдыха во время войны;

большинство украинцев проводят отпуск не выезжая за границу (80%);

размер отпуска не превышает двух недель;

первое что учитывают украинцы при планировании отдыха – цена (71%);

рабочий туризм пользуется высоким спросом в Украине;

отдых в Западной Украине остается на первом месте среди локаций.

Что с ценами в украинском туризме на ближайшие три месяца

Сети гостиниц Ribas Hotels Group вместе с исследовательской компанией Gradus подтверждают рост цен на новогодний период праздников, как это происходит каждый год, однако добавляют, что спрос будет оказывать непосредственное влияние на цены. С увеличением спроса цены могут подняться на 10 –15 % даже в январе.

Поэтому основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко рекомендует бронировать номера заранее, чтобы иметь возможность отдыхать с более приемлемой ценой.

И хотя украинцы неохотно планируют что-то заранее, в связи с шаткой ситуацией и невозможностью что-то спрогнозировать, рекомендация вполне целесообразна, ведь многие гостиницы имеют достаточно гибкую систему возврата средств, которая защищает клиентов во время форс мажоров, вероятность которых сейчас очень высока. .

Как отдохнуть дешевле уже этой зимой

Раннее бронирование является одним из способов получить желаемый комфорт по приятной цене. Однако это не единственное, что можно учесть и сделать. Вот несколько советов как сделать свой отдых дешевле:

самостоятельная организация. Туристические агентства достаточно удобный способ путешествий, однако вы будете приятно удивлены, если забронируете свой отдых самостоятельно и напрямую. Если не хочется планировать много кейсов отдельно – рассмотрите отели и комплексы, работающие по системе "все включено" и забронируйте пакет напрямую.

покупка билетов заранее. Здесь вы не столько экономите на раннем бронировании, сколько обеспечиваете себя местами. Билеты на популярные направления достаточно тяжело найти в последний момент и тогда приходится добираться не так удобно и гораздо дороже, чтобы не упустить свой отпуск.

локация под нужды. Ищите место отдыха, которое имеет интересные развлечения для всех членов семьи. По вышеуказанным исследованиям 51% из тех, кто планирует отдых этой зимой семьи с детьми. Поэтому значительно дешевле будет найти локацию, которая будет отвечать потребностям всех возрастов. Или, если вас интересуют только заснеженные горки, тюбинг и санки можно рассматривать не большой комплекс с длинным перечнем услуг, а комфортные апартаменты у заснеженных гор.

постель + завтрак. Отели такого типа станут комфортным решением, если вы планируете еще и гастрономический тур по городу, в котором будете отдыхать. Не мешает посмотреть интересные или рекомендованные места с питанием заранее и составить предварительный маршрут отдыха.

Какой отдых является приоритетным у украинцев

Опрос украинцев компанией Gradus доказывает, что большинство опрошенных (70 – 75 %) хотят тишины и покоя во время отдыха. Среди занятий лидируют:

прогулки на открытом воздухе и оздоровление;

посещение кафе и ресторанов;

познавательные экскурсии.

Среди мест расположения все больше украинцев выбирают семейные гостиницы (29%), чуть меньше апартаменты (21%) и отдельные коттеджи и дома (14%).

Локации остаются неизменными: лидером направления являются Карпаты и Львов. Популярными направлениями также остаются Трускавец и Каменец-Подольский.

Какие факторы сдерживают украинцев от отдыха

Следует озвучить, что 43% из тех, кто не планирует отпуск, причиной называют отсутствие настроения для отдыха. И почти такой же процент недостаток средств для отпуска. Еще одним весомым критерием откладывания отдыха стало опасение передвижения по стране, особенно мужчин.

И, если с двумя последними факторами трудно пока бороться, то первый можно изменить как раз уговорив себя на отдых и путешествие, которое изменит окружающую среду и улучшит состояние.