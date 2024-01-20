Комфортабельные глемпинги от Киева до Карпат. Интересный зимний отдых в Украине

Современный отдых ворвался в Украину не так давно, но быстро набрал популярность и начал развиваться. Жизнь среди природы во время отпуска и до этого была достаточно желанной, а как только она поднялась на вершину комфорта, то спрос стал просто безумным.

Glamping – это не просто шатер или палатка со спальниками, которые мы привыкли представлять, это почти номер оборудованный электричеством, имеющий все бытовые принадлежности (двуспальные кровати, туалет, душ, мини кухни, система отопления, WI FI и т.д.). Но снаружи это действительно палатка на подмостках или купол с прозрачной стенкой или потолком. Отдых в глемпинговом городке может стать приятным приключением, ведь близость природы дарит желаемый уют и уединение, а полноценные условия позволяют достичь полного расслабления. Попробовать модный современный отдых можно на локациях от Киева до Карпат, которые мы собрали для вас.

Глемпинг Шатро – село Уляники, Киевская область

Час от столицы и вы посреди леса, где лужайки превращаются в холмы, а гущи деревьев меняют наряды в зависимости от времени года. Вы не услышите шума трассы, только пение птичек, или же хруст снега под ногами.

На территории глемпингового городка расположены три двухэтажных палатки, которые позволяют вместить до 6 человек в номер. Оборудованы палатки двуспальной кроватью и диваном на первом этаже и довольно озорным настилом на втором. Есть обслуживание номеров и бар с завтраком по желанию. Вас ждут пейзажные прогулки по саду, вкусное барбекю каждый день и сезонные развлечения. Дома оборудованы обогревом и в зимний период работу глемпинга нужно уточнять.

Подробнее в Instagram.

Глемпинг ШишкиNN – Черниговская область, Сновянка

Абсолютно комфортабельную локацию для отдыха первыми в Украине открыл отель Шишкин. Вы будете жить посреди леса в комфортабельных палатках и получите возможность пользоваться спа-центром и бассейном отеля. Так что вас будет ждать куча комфортабельных занятий и романтического ночлега посреди природы.

В вашей палатке будет даже гардеробная, не говоря уже о таких мелочах, как современная мебель, обогрев, душ и кофеварка. Локация отлично подходит для семейного отдыха с детьми, которые получат свою приключенческую кровать на втором этаже. Мини-кухня и небольшая терраса добавят возможностей и развлечений.

Глемпинг работает зимой и выглядит просто сказочно при выпадении снега.

Подробнее в Instagram.

Глемпинг Mandra – Одесская область, Закарпатье, Канев

А это уже сеть глемпингов, немного изменивших свои локации, чтобы подарить вам немного уюта и безопасности во время войны. Достаточно стильные и экологичные палатки – то, что объединяет все локации и привлекает туристов. На террасах можно покачиваться в гамаке и выпить утренний кофе, в палатках премиум класса будет и миникухня с холодильником, и гардеробная для удобства. Палатки обогреваются, и работу во время зимы нужно уточнять по каждой локации отдельно.

Mandra Lavandiia – пол часа от Одессы и вы в глемпинговом городке рядом с душистым лавандовым полем. Это райское место весной превращается в яркую и благоухающую территорию, где найдется и личный бассейн, и баня. Обустроенная детская площадка помогает отдохнуть и с детьми, а организованные экскурсии на квадроциклах производят впечатление.

Mandra Hills – оказаться среди гор среди дикого леса Закарпатья в абсолютно комфортабельных условиях раньше казалось невозможным, но сегодня это уже реальность. Поднимитесь на высоту 900 метров, чтобы оказаться около 5-ти эко куполов, которые называются в честь известных гор: Эверест, Килиманджаро, Монблан, Фуджи, Говерла.

Mandra Kaniv – комфортабельные палатки с панорамой на реку и живописной природой горы Тараса.

Глемпинг "Минималист" - Новая Дофиновка, Одесская область

Поселок Дофиновка стал домом для трех комфортабельных куполов на берегу моря. Здесь поселилась настоящая романтика, когда шум прибоя станет вашей фоновой музыкой во время завтрака, обеда и ужина. Инстаграммные шатры расположены в дикой зоне, так что вы не будете среди толпы. Глемпинги оборудованы мини-кухнями, холодильниками и микроволновками, кофеваркой и приятными сюрпризами, которые помогут создать свой незабываемый отдых. Камины на дровах будут вишенкой на вашем морском отпуске.

Минималист

Глемпинг Долина ХЮГГЕ – Черноморское, Одесская область

Скандинавский стиль глемпинга у моря может напомнить деревянный городок с несколькими привлекательными локациями для развлечений и занятий. Дома очень удобны с современными интерьерами и бытовыми условиями премиум класса. Бассейн работает в теплое время года, а вот благодаря гидрированию с подогревом вы можете купаться и зимой. Кафе, барбекю и бар придадут вашему отпуску вкус и яркость.

Подробнее в Instagram.

Глемпинг "Голубое озеро" - село Могилевка, Винницкая область

Всего в 25 км от Винницы выросли 10 комфортабельных кемпинговых палаток, где есть все необходимое для вашего отдыха от двуспальных кроватей и обогрева в кухне с посудой и полотенцем. У вас будет возможность отдыха на открытой террасе, обустроенной садовой мебелью и пользоваться лаундж зоной для общения с дружеской компанией. Локация на берегу озера создает для вас живописную и терапевтическую картину, которая сделает ваш отпуск активным и незабываемым.

Подробнее в Instagram.

Славское Глемпинг – Славское, Львовская область

Лучший отдых на высоте склонов ждет вас в курортном городке Славское Львовской области. Из очень приятного: вам будут доступны все развлечения Славского и вы избежите постоянной толпы и сможете убежать в свое комфортабельное жилье с полной тишиной. Возьмите на прокат велосипеды в теплое время года, чтобы устроить лучшие прогулки в горах, или припаркуйте свои лыжи неподалеку от палатки, чтобы иметь прекрасную возможность надеть их когда захочется.

Подробнее в Instagram.

Эдельвейс – село Орявчик, Львовская область

То, что раньше было детской зоной отдыха, превратилось в глемпинг премиум класса. Вы можете поселиться в 4-х геосферах или 6 вигвамах и отдохнуть среди красоты лесов и склонов Западной Украины. Что бы вы ни выбрали это будет действительно удобно, элегантно и красиво. В сфере вы почувствуете себя в полноценной квартире, где тепло, уютно и удивительно впечатляюще. Двуспальная кровать, кухня с оборудованием, туалет и душ и гардеробная создадут ваш отдых безопасным и легким. Вигвами меньше по размерам и уют создает камин с открытым очагом прямо посреди жилья – все как у настоящих индийцев, только с современным абгрейдом.

Детальнее в Instagram.

Глемпинг Де Вайб – Ворохта, Ивано-Франковская область

На склонах Ворохты расположены белые шары глэмпинга. Как облачки, улегшиеся отдохнуть, они создают легкий, поднебесный отдых в тепле и лучших условиях. Огромные прозрачные глаза шаров все время показывают просто невероятную живую картину с движущимися частями в небе. Террасы просто созданы, чтобы проводить часами время в недвижимости, наслаждаясь особой терапией. Континентальный завтрак будет радовать вас каждое утро своими ароматами и вкусами.

Подробнее в Instagram.

Глемпинг Хижина на горной долине – Кривополье, Ивано-Франковская область

Всего в 24 км от Говерлы созданы шары, отдых в которых может показаться сном. Утром вы получите континентальный завтрак и ароматную чашку кофе, чтобы отведать небольшой столик в теплом шатре с видом на невероятно красивый горный пейзаж. Вы можете приготовить себе обед и ужин на общей кухне или просто заказать себе кейтеринг. Ваша ванная комната будет обустроена биде, душем и махровыми халатиками. Дополнительные возможности включают велосипеды в прокат и купание в теплом чане.

Подробнее в Instagram.

Gm Eco Bubble – Яблуница, Ивано-Франковская область

Поселок Яблуница, а точнее склоны рядом стали домом для белых шаров на деревянных подмостках. Расположившись здесь у вас будет возможность быть в тишине когда вздумается или пользоваться всеми прелестями популярного горнолыжного курорта Буковель, добравшись туда всего за 15 минут на машине. Широкие стеклянные окна во всю стену позволяют любоваться видами и звездным небом. Печи на дровах добавят уют, а зона барбекю – вкусных развлечений. Склоны у глэмпинга отлично подходят для зимних занятий, особенно если вы новичок и не нуждаетесь в профессиональных трассах.

Детальнее в Instagram.