Можете назвать все 7 чудес Украины? А мы расскажем как совершить путешествие

Украина живописна не только природно. Признанные миром 7 чудес Украины являются наследием, оставленным нашими предками в сочетании с сокровищами, подаренными матушкой природой украинской земле. Наша задача знать, хранить и передавать дальше, потому что – это наша история, культура, духовность и идентичность.

Поэтому рассматривать эти направления как туристические сегодня важно. Благодаря путешественникам поддерживается содержание сооружений и сохраняется память о давних и настоящих событиях в истории. В дополнение, это очень прекрасные и впечатляющие места, где интересно будет в любом возрасте, поэтому путешествуем по Украине вместе.

1. Киево-Печерская Лавра

Этот духовный православный комплекс, за который сегодня тоже ведутся ожесточенные бои. Имеет немаловажное значение не только как святыня. Основанная Антонием и Феодосием Печерскими в 1051 году, Лавра всегда была достаточно влиятельным центром, управляющим судьбой украинского народа. Особенно во времена, когда религиозность была непоколебимой догмой. Да и сейчас церковь достаточно мощная сила, ведь проповедничество для верующего человека является весомым аргументом в любых вопросах.

Религиовед Дмитрий Горевой отметил в интервью украинским СМИ :

"Что касается политических и культурных последствий, то, конечно, то, что у Московского патриархата больше не будет доступа к этим святыням, а там будет править православная церковь Украины, является важным историческим решением, ведь украинская церковь восстанавливает историческую справедливость и возвращается к украинской Лавре и украинским храмов."

Расположена Лавра в Киеве недалеко от метро Арсенальная и парка Славы.

Что входит в Киево-Печерскую Лавру

Киево-Печерская Лавра – это монастырский комплекс, состоящий из:

Большая лаврская колокольня.

Троицкая надвратная церковь.

Монастырские пещеры.

Успенский собор.

Трапезная церковь Св. Антония и Феодосия.

Некрополь.

Крепостные стены.

Библиотека.

Какие музеи можно посетить в Киево-Печерской Лавре

Комплекс имеет не только духовные ценности. В библиотеке Лавры можно увидеть исторические документы, письма и редкие книги, которым несколько сотен лет. Также на территории работают музеи:

исторических драгоценностей;

музей книгопечатания;

музей декоративного искусства и дизайна;

музей микроминиатюр, которые можно рассмотреть только под микроскопом. Самый известный экспонат – подкованная блоха.

На территории Киевской Лавры проводится множество разнообразных выставок, которые можно добавить к своей прогулке.

Чьи мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре

В общей сложности усыпальня Лавры насчитывает и хранит более 100 мощей святых. Среди них очень известные имена и исторически значимые личности. Среди целителей святых покоится:

Игнатий Печерский – руководитель Лавры, исцелявший людей молитвой и просфорой (15 век).

Климент Римский – четвертый епископ Рима (1 век). Был перевезен Владимиром Великим из захваченного Херсона.

Нестор Летописец – один из авторов "Повести временных лет" (12 век).

Афанасий Затворщик – воскрес из мертвых и 12 лет ни с кем не разговаривал.

И многие другие святые, чья жизнь была овеяна верой, чудесами и интересными историями.

Пещеры Киево-Печерской Лавры

Кто хоть раз побывал на экскурсии в монастырском комплексе не мог не заинтересоваться ближними и дальними пещерами – ходами, найденными при раскопках. Ну, разве что вы боитесь замкнутых и узких пространств. Пройти по вековым гробницам, так близко к захоронениям, что ненароком можно локтем задеть – это довольно впечатляющий опыт, непременно будоражащий. Но интересно и увлекательно точно. Посредством измерений ученые узнали, что длина проходов ближних пещер свыше 350 м, а дальних свыше 500. Глубина ходов от 5 до 15 метров. Но на самом деле общую длину или точную глубину пока не может назвать никто.

Пещеры имеют свои подземные церкви и служат местом отдыха 118 мощей и 32 "мироточивых глав". Из некоторых письменных источников известно, что среди мощей лежит известный воин Илья Муромец.

На сайте Святой Успенской Киево-Печерской Лавры можно посмотреть расписание выставок, цену билетов в музеи, а также воспользоваться виртуальным туром для ознакомления с локациями.

2. Остров Хортица

Расположенный в пределах Хортицкого национального парка остров недавно имел 12,5 км в ширину и 2,5 км в длину. Но подрыв оккупантами дамбы похоронил под водами Днепра значительную часть острова вместе с историческими достопримечательностями и вековыми сокровищами.

Хортица остается природным памятником страны, ведь в ландшафтах острова собраны все ландшафты, которые можно найти в Украине.

Остров Хортица богат и культурно–историческим наследием, ведь сохранившиеся деревянные церкви, старинные дома–мазанки и исторические артефакты времен казачества здесь в большом количестве и в прекрасном состоянии.

Пятьсот лет на острове развивалась жизнь и сохранялись традиции быта и духовности украинцев. Поэтому мы надеемся, что остров восстановит свое существование и останется одним из чудес Украины.

3. Парк "Софиевка"

Этот ландшафтный шедевр поражает не только украинцев. Парк известен далеко за пределами страны, ведь немногие места, которые могут стать рядом с ним. Природа поработала вместе с человеком, поэтому сегодня мы можем прогуляться по тематическим экспозициям, мостам над водопадами и пейзажными беседками, которые дополняют живописную природную красоту.

Парк можно посетить в любое время года и насладиться разноцветными нарядами и тематическими развлечениями под каждый сезон.

Красотой парка восхищались на протяжении веков, так что разрушить локации не решились даже во время Второй Мировой войны. Территория парка продолжает развиваться и приобретает новые пейзажные уголки, поэтому здесь будут рады посетителям, особенно во время войны, когда удерживать территорию становится сложнее.

Это чудо Украины стоит того, чтобы оказаться в вашем Инстаграм контенте и интересных выходных.

4. Херсонес Таврический

Древнегреческий город в Крыму, оказавшийся под властью оккупантов внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, и его сохранение важно для Украины.

В древности это место было звеном важных стратегических, политических и экономических процессов. Остались сами стены, но природная локация имеет большое значение, да и археологические исследования еще не до конца раскрыли погребенные под стенами тайны нашей истории.

Когда–то преуспевающий винный центр экспортировал большое количество игристого напитка и имел богатую и наполненную казну. Остатки сооружений, которые сохранились на сегодня, вместе с колокольней и колоннами прекрасны и колоритны, а учитывая пейзаж – это просто удивительное место с непревзойденной атмосферой.

История античного города интересна и важна для современников. Надеемся, что оккупанты не будут повторять свои действия со времен Российской империи, и не разрушат памятник строительством военных баз на территории Херсонеса, как это происходило в 1783 году, после завоевания Крыма.

5. Софиевский Собор или София Киевская

Построенная во времена Владимира Великого и Ярослава Мудрого святыня в Киеве ежегодно собирает сотни тысяч туристов в своих стенах. Недавно в главном храме было возобновлено богослужение, позволяющее прихожанам быть на территории прекрасного духовного комплекса и восполнить его энергией веры и добра как прежде.

Прогулявшись в рамках экскурсии по Софии Киевской вы сможете увидеть: 5 апсид, 5 нефов, 13 куполов, расписанные галереи, святыни и старинные фрески с мозаиками датированы 11 веком.

Во времена Владимира Великого София Киевская играла важную политическую роль в судьбе государств, поэтому сегодня есть что послушать, и на что посмотреть.

Экскурсии по территории комплекса разработаны и для взрослых, и для детей, поэтому это хорошая локация для изучения своей истории, передачи культурного генокода и впечатлений от красоты и ценности сооружений. На колокольне главного храма, который служит и смотровой площадкой, можно встретить самую красивую закат в Киеве.

На сайте комплекса София Киевская вы можете воспользоваться виртуальным туром для интересного ознакомления с чудом Украины и узнать экскурсии.

6. Хотинская Крепость

Оборонное сооружение 1323 года на сегодняшний день является довольно популярной туристической локацией и интересным звеном в изучении истории времен Киевской Руси. А еще, это довольно пейзажное место, где зеленые холмы природы Украины создают неповторимые ландшафты и картины.

За свою вековую историю Крепость пережила много сражений и осад, оставивших следы как извне, так и изнутри. Легенды, которыми насыщенные башни замка станут очень интересным экскурсом в давние традиции и культурные ценности.

Сегодня крепость в водовороте культурных событий, здесь проводятся интересные мероприятия, такие как рыцарские битвы, фестивали и съемки кинофильмов. Уверены, что некоторые фильмы. которые уже вышли вы знаете: "Старый замок", "Могила льва", "Русалочка", "Три мушкетера", "Черная стрела", "Тарас Бульба", или же у вас есть шанс интересно познакомиться с интерьером и стенами крепости заранее .

Крепость находится в Черновицкой области в г. Хотин. Даже если вы не имеете возможности посетить это чудо Украины сейчас, вы всегда можете воспользоваться виртуальным туром на сайте Хотинской Крепости.

7. Каменец-Подольская Крепость

Величественную жемчужину Украины знают за пределами границ страны. Ее красота и историческая ценность неоценима и весома. Начиная от архитектуры и заканчивая артефактами локация оставит восхищение и много интересной информации.

Сегодня это самое популярное место для тех, кто путешествует в сторону Западной Украины и хочет получить максимальное количество впечатлений для своего отпуска.

Начиная с природных ландшафтов вокруг крепости, которыми вы будете восхищаться уже на подъезде и продолжая по берегам реки Смотрич – это место для долгой и насыщенной прогулки на целый день. Хорошо посещать Крепость в рамках туров и экскурсий, ведь тогда можно максимально узнать вековую историю и включить в свою прогулку интересные мероприятия, которые часто проходят в стенах Каменец-Подольской Крепости. Это чудо Украины перенесет вас в другой век, из которого не захочется возвращаться.

На сайте музея Каменец-Подольской Крепости вы всегда можете подобрать интересующую вас экскурсию и узнать актуальные цены.