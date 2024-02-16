Названы самые счастливые города мира

Чувствовать себя счастливым в своей стране или городе – это очень большая удача для кого-либо. Ведь не зря существует поговорка "сквозь хорошо, но дома лучше". Британская исследовательская компания Institute for Quality of life (Институт качества жизни) составила список 200 самых счастливых городов мира.

Счастье жителей этих городов оценивалось по таким показателям как образование, экономика, транспорт, удовлетворенность жителей политической системы и состояние окружающей среды.

Топ-10 городов-счастливчиков выглядит так: