Новая художественная платформа во Львове. Интересная современная локация для посещения

Львов не перестает удивлять современными платформами для развития культуры и искусства в Украине. После 8 лет реконструкции гости и жители города смогли посетить самое большое пространство современного искусства Jam Factory Art Center.

Событие стало возможным благодаря замыслу доктора Гаральда Биндера, который был с визитом во Львове в 2014 году. За восемь лет воплощения своего замысла Гаральду Биндеру удалось превратить старую фабрику, на которой сначала был алкогольный завод, а впоследствии завод по производству повидла в современную художественную платформу. Стоит отметить, что во время реставрации была сохранена архитектура здания 1909 года.

Что станет возможным на территории платформы

Jam Factory Art Center станет культурной сценой Украины, на которой талантливые художники разных направлений искусства смогут реализовывать свои проекты. Художественные и книжные выставки, перформансы, театральные представления, стендапы, музыкальные концерты – все это теперь возможно на территории центра.

Что внутри

Благодаря большому размеру территории здания в центре удалось организовать и обустроить театральную сцену, лекторий, кинозал, большие и маленькие экспозиционные залы, мастерские для мастер-классов и проведение творческих занятий. Современное искусство получило еще одну хорошую локацию для создания и достижения своих замыслов и целей.

Что уже можно увидеть в центре

Центр заработал и стал достаточно популярным местом во Львове. На постоянной основе в центре работает историческая выставка. Вход на выставку свободный.

Также в центре уже работают авторские выставки и экскурсии. Выставка украинского искусства "Наши годы, наши слова, наши потери, наши поиски, наши мы" приглашает ознакомиться с работами украинских художников и художниц на нулевом этаже. Выставка пройдет до 10 марта 2024 года.

Билеты и сотрудничество

Купить билеты и узнать условия любого из событий можно на официальном сайте Jam Factory Art Center.

Артцентр работает по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 124, г. Львов.

Пространство AIR&Novo 1 по адресу: ул. Механическая 5, г. Львов.

Офис: ул. Механическая 3/2, г. Львов.