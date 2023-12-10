Новые города за рубежом, в которых можно восстановить утраченные украинские водительские удостоверения
Функция восстановления утраченных украинских водительских прав стала доступна в 11 паспортных сервисах за рубежом, к новым пунктам добавилась Словакия. Где можно сделать и какой алгоритм действий узнаем из Ua.Portal.
Паспортные сервисы для украинцев с функцией восстановления утраченных водительских прав есть в шести странах, это:
- Польша (Краков, Варшава, Вроцлав, Гданьск);
- Словакия (Братислава);
- Германия (Кельн, Берлин);
- Испания (Валенсия, Мадрид);
- Турция (Стамбул);
- Италия (Милан).
Сами услуги предоставляет ГП "Документ" через центры "Паспортных сервисов", которые начали сотрудничать с Главным сервисным центром МВД Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.
Какой алгоритм действий
Найдите удобный для вас город и адрес:
- Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City, 2-й этаж);
- Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж);
- Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);
- Гданьск: Аллея Грюнвальдская 415;
- Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 (ТЦ Нивы -1 этаж, территория автостанции)
- Кельн: Вроцлавская площадь, 50668;
- Берлин: Am Treptower Park 14 (2 этаж);
- Стамбул: Лондон Асфальти E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Turkiye.
- Милан: г. Роццано (провинция Милан), Торговый центр Фиордалисо Милан.
- Валенсия: ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord);
- Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).
Соберите необходимое количество документов
- Паспорт гражданина Украины * (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства), или:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу * (предоставляется вместе со справкой или выпиской о месте жительства),
- временное удостоверение гражданина Украины;
- вид на постоянное проживание;
- виды на временное проживание;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.
Главный сервисный центр МВД Украины сообщает, что документы могут предъявляться в приложении "Действие".
Далее
Запишитесь в электронную очередь, чтобы получить дату и время визита в "Паспортный сервис". Это поможет избежать очередей и избежать беспорядков в центре обслуживания. Записаться можно ЗДЕСЬ.
В порядке живой очереди можно взять талончик с датой и временем в самом "Паспортном Сервисе"
Уточнить вопросы и проконсультироваться можно на странице ГП "Документ" в соцсети Facebook.
Стоимость восстановления водительского удостоверения за границей
Водитель платит стоимость услуги на месте. Восстановление водительского документа на территории Польши составляет 420 злотых. В Германии та же процедура стоит 44 евро.
В Италии процедура стоит около 8 евро за бланки и еще 23 евро за международную доставку.
Еще два способа восстановить украинское водительское удостоверение
- Через кабинет водителя;
- Через электронный сервис "Действие".