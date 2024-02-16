Путеводитель Данией: уникальные вещи для незабываемого путешествия

Дания – самая маленькая страна Скандинавии, которая приветливо открывает дверь в свой волшебный мир и так привлекает туристов. Страна, где будет интересно и взрослым, и детям.

Это страна, где идеально сочетаются исторические места и красота девственной природы. Данию часто хвалят за ее популярные туристические направления и знаковые достопримечательности, впрочем, она имеет тайную сокровищницу ожидающих открытия впечатлений. Ознакомиться со списком интересных, уникальных вещей, которые можно совершить в Дании, предлагает издание newsbytesapp.com.

CopenHill: самый высокий в мире скалодром

CopenHill в Копенгагене – это электростанция, которая превращает городские отходы в энергию. Однако здесь можно заниматься скалолазанием, пешим туризмом или лыжным спортом. Это место, спроектированное BIG Architects, имеет 100-метровую искусственную гору, превращенную в общественный центр с активными мероприятиями на крыше.

Цистерна: жуткая арт-пещера

Цистерна – это водохранилище 19-го века, превращенное в пещеру, расположенную под парком Зондермаркен. Атмосфера внутри полностью отличается от наружной: воздух влажный, но общая температура составляет около восьми градусов по Цельсию.

Хотя здесь немного темно и, возможно, немного жутко, вы можете увидеть некоторые исторические и невероятные инсталляции.

Радужная панорама: красочный вид на город

Этот уникальный опыт в Дании сделает ваш отпуск еще ярче. Прямо над художественной галереей ARoS в Орхусе есть 150-метровая пешеходная дорожка, где вы сможете насладиться видом на город во всех цветах радуги.

Lego House: огромный игровой дом с миллионами разноцветных кирпичиков Lego

Lego House в Биллунде – это гигантский игровой домик, структура которого выглядит как 21 огромный кирпич Lego. А внутри есть около 25 миллионов разноцветных кирпичиков Lego, с которыми вы можете поиграть.

Вы найдете большую экспозицию диорам Lego, включая изображения водопада, вулкана, динозавров, гор, замка и многое другое. Вы даже можете подняться на крыши этих огромных блоков.