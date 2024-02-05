Следим за модой в туризме. Какие направления стоит открыть для себя в 2024 году

Развитие туристического бизнеса пытается успеть за развитием технологий. Это довольно хорошо удается. Как путешествовать вместе с ИИ (искусственным интеллектом) и какие поездки выбрать для нового сезона, чтобы быть в тренде, расскажет UAPortal.

О новых модных тенденциях в туризме заговорила британская компания Conde Nast Traveller. В своем блоге она прогнозирует тесное сотрудничество человека и искусственного интеллекта во время планирования и путешествий в 2024 году. Компания озвучила выход в тренды таких направлений, как астротуризм, обмен домами, спортивный туризм и т.д. Попробуем разобраться, что уже является трендовым в Украине и, что можно осуществить в этом году. Война не должна остановить наше развитие, только вперед во всех сферах, на встречу модным тенденциям.

Прошлое и настоящее в туризме Украины

Если взять период выхода из пандемии, то в сфере туризма была мода на новые направления с большим количеством входных впечатлений. Путешественники соскучились по полной жизни и старались как можно больше развлечься. Это относилось и ко всему миру.

Война столкнула людей с невозможностью покидать страну и ситуация развернулась довольно стремительно в сторону украинских познавательных локаций, которые могли не только развлечь, но и подарить знания о своей истории, культуре и идентичности. До сих пор наиболее популярными направлениями являются замки Украины, колоритные музеи (музей вышиванки, музей украинской свадьбы, музей национальной идентичности и т.п.), а также природные сокровища, которые дарят ощущение свободы и спокойствия.

Еще одним стремительно набравшим обороты трендом стал оздоровительный туризм в минеральных бассейнах и термальных водах западной Украины. Люди нуждаются в восстановлении и силах для дальнейшей борьбы. Что будет ожидать туристическую сферу Украины в 2024 году и какие впечатления уже можно забронировать рассказываем дальше.

Тренды в туризме на 2024 год

Мода в сфере туризма обусловлена ситуацией, поэтому большой процент выбора закрепится за кратковременными поездками на выходные или неделю. Более длинными будут оздоровительные отпуска, которые можно совместить с разнообразными экскурсиями и впечатлениями. Последние будут достаточно быстрыми, но максимально яркими и неординарными.

Согласно исследованию издания Conde Nast Traveller в тренды на 2024 год войдут

1. Астротуризм

Тренд распространяется по миру довольно быстро. Отели Великобритании, Персидского залива, отели Африки и другие уже предлагают туристам свои стеклянные купола со звездным небом и имитацией пребывания в космосе, а также гостям предлагаются специальные экскурсии, где в большие телескопы можно заглянуть во всемирный холст.

В Украине этот тренд также имеет свою позицию достаточно давно. Туристические компании предлагают экскурсии по телескопам, а планетарии приглашают на интересные фильмы о галактиках. К примеру, Киевский планетарий предлагает полнокупольные фильмы для детей и взрослых, концерт органной музыки под звездным небом и специальную программу ко Дню влюбленных под звездным небом. Обсерватория Киева и Львова также приглашает на познавательные экскурсии, где звезды становятся очень близкими.

2. Эко-дайвинг

Подводный мир всегда привлекал людей и возможность прогуляться по дну выбирало уже достаточно много украинцев в пандемию и войну. Мир сейчас стремительно пытается выйти на эко-позицию, этому свидетельствует большое количество эко-отелей и эко-туров, а также большое количество эко-программ, которые стали возможны на государственных уровнях. Компании отмечают все больший спрос на дайвинг как вид развлечения и как вид деятельности. Ведь дайверы помогают избавлять планету от загрязнения.

Пока мир аккредитует все больше институтов дайвинга, украинцы могут подготовиться к будущему и овладеть профессией дайвера. Подготовиться и нырнуть можно в дайверских школах Украины. Это и дайвер центр в Киеве, работающий международной системой SSI и школа дайвинга в Харькове, где можно осуществить платное подарочное погружение или пройти базовый курс по дайвингу, и дайвинг школы в Одессе, где можно заказать впечатление или профессионально учиться.

3. Обмен домами

Пусть вас не пугает эта тенденция, ведь по миру это достаточно популярная практика. Люди по всем континентам предлагают на определенный период свой дом для отдыха в обмен на отдых в других странах. Это позволяет путешествовать не оплачивая жилье или за счет только оплаты коммунальных услуг.

В украинских реалиях этот тренд выглядит совсем по-иному. Мы пошли дальше и просто делимся жильем с теми, кто в нем нуждается. Пусть пока не ради отдыха, а ради безопасности. Но счастливое будущее не за горами, так что подумайте, как круто будет выглядеть такой тренд у нас. К примеру, вам на неделю нужно в Киев на концерт, а другому человеку нужно в Трускавец на экскурсию, так что это может быть достаточно выгодным обменом. Конечно, правилами безопасности мир не пренебрегает и все платформы, где можно найти жилье по обмену, например Airbnb, предлагают разнообразные виды безопасности для таких обменов. Это не о глупости, а о будущем с возможностями.

4. Спортивный туризм

Недаром это мировой тренд туризма на 2024, ведь Олимпийские и паралимпийские игры в этом году поднимут рейтинги столицы Франции на летний сезон. В рамках подготовки к событию было выделено 1,4 миллиона евро на чистку реки Сена, чтобы впервые разрешить людям в ней купаться. Также в Италии стартует Тур де Франс – это велосипедное спортивное событие.

У Украины также есть свои достижения в спортивном туризме в этом году. Главным фактором стало разрешение с января 2024 года проводить спортивные соревнования со зрителями на трибунах. Так что можем восстанавливать свой спортивный туризм, посещая "домашние" по футболу, бейсболу, гимнастические соревнования и т.д.

5. Концертный туризм

Достаточно распространена тенденция в мире, когда отдых привязывается к конкретному городу через конкретное событие, например, концерт любимой группы. Жилье и дополнительные впечатления также привязываются к месту проведения главной цели.

Поэтому в Украине этот тренд также может набрать обороты в 2024 году. Во-первых, это может быть очень удобный короткий срок отдыха (выходные или даже вечер), во-вторых, украинские певцы и группы все больше выступают внутри страны, в-третьих, это впечатление, которым можно быстро наполниться и изменить свое состояние , ведь музыка лечит и обогащает Можем планировать уже путешествие в Кобыляки на VIP Тернополь, или же на презентацию альбома "Радиолуч" Жадана в Мукачево, или брать билеты в столицу на выступление группы "Скрябин".

6. Оздоровительный туризм

Если в мировой тенденции это больше о продлении молодости и долголетия с помощью новейших разработок в сфере клеточного здоровья и перехода на здоровый образ жизни во всех аспектах, то в наших реалиях тренд на оздоровительный туризм больше тяготеет к восстановлению организма с помощью природных сокровищ, комплексных терапевтических подходах и опоры на психологическое обновление.

Наши курорты и спа-отели добавляют к своим услугам работу с психологом и создание как можно более гармоничной атмосферы для вашего отдыха. Хотя гостиницы Украины со спа-центрами следят за модными тенденциями услуг в туристической сфере и уже предоставляют широкий спектр процедур, комплексно улучшающих самочувствие тела на клеточном уровне. А те, кто уже понял, что психологическим здоровьем заниматься не менее важно, делают шаги на встречу психологам и психотерапевтам в различных формах сотрудничества. Итак, если оздоровительный санаторий или курорт предлагает вам комплексный подход к восстановительному отдыху, попробуйте принять его.

7. Отпуска между сезонами

Многие направления Франции, Испании, Италии и Великобритании стали популярны для отдыха между пиковыми курортными сезонами. Это подтверждают мировые туристические компании, которые добавили маршруты и туры на периоды, ранее не отличавшиеся большим наплывом.

Украинцы начали поддерживать этот тренд невольно, но довольно точно. Ведь с началом войны отпуска стали достаточно неоднозначными. И хотя все еще сезонные наплывы достаточно четкие, в 2024 году межсезонные поездки перетянут еще несколько процентов в свою сторону. Еще одной причиной развития такого тренда становится бюджетность межсезонных путешествий, ведь курорты, комплексы и гостиницы значительно снижают свои цены в эти периоды.

8. Использование ИИ для путешествий

Главный тренд, понемногу введен в туристическую сферу и помогает спланировать поездку достаточно эффективно и удобно. Но если раньше привлечение ИИ касалось в основном планирования, то мировые прогнозы на 2024 год анонсируют помощь искусственного интеллекта в реальном времени. К примеру, компания Samsung планирует подключить к своим устройствам Galaxy 2024 функцию живого перевода в реальном времени. То есть вам не придется звонить в какую–либо службу за границей и волноваться, что вы можете что–то нецелесообразно объяснить. Переводчик в реальном времени будет переводить разговор. Еще одной сенсацией может стать безэкранный значок, который займется переводом в реальном времени и будет поддерживать ведущие языки мира. Речь идет о стартапе AI Pin от Humane.

Искусственный интеллект уже зашел и на украинский рынок и помогает бороться с сегодняшними врагами. В сфере туризма Украина также использует ИИ для планирования поездок. Благодаря этому молодое поколение все больше путешествует по своей родной стране за 10 минут составляя план путешествия. К примеру, ИИ может проанализировать и указать места для отдыха и период отдыха с наименьшим наплывом туристов. Пока это довольно незначительный процент пользователей, который немного подрастет в 2024 году.

Создадим свой мировой тренд на путешествия по Украине уже сегодня, вместе. Будь в тренде, путешествуй по Украине.