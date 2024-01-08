Светящиеся скульптуры в Добропарке. Светодиодный город под Киевом сколько стоит, как добраться

В эти "темные" времена чуть–чуть не хватает света в душе. Зарядиться, повеселиться и насладиться зимой можно в самой яркой точке возле Киева – в Добропарке. Светящийся город начал работать еще на Николая. Сказочная локация зажигает свои огоньки в 16.00 и много интересных вещей на своей сияющей территории. Познакомить детей с волшебным городом и немного улыбнуться самим можно у поселка Мотыжин, Макаровского района.

Инстаграммные мировые скульптуры Добропарка

Гигантские сияющие великаны занимают достаточно большую территорию, и освободите несколько часов времени. От новогодних оленей, мишек и сияющего лавандового поля до туннеля – сердца и ярких баобабов. Здесь вы можете увидеть елку, длиной 20 метров и наблюдать шоу на тюльпановом поле.

Развлечения на локации не заканчиваются сияющими фигурами. Вы сможете порадовать малышей тюбингом, увеличенным еще на 5 метров, подсвеченными каруселями и играми со сказочными аниматорами.

На этом ваши приятные моменты не закончатся, ведь теплые зоны с едой и напитками всегда рады угостить вас вкусностями и согревающими кружечками.

Сколько стоит билет

Билет на фестиваль "Зима за городом" можно купить в кассе Добропарка, или на сайте.

Будние дни: взрослый – 300 грн, детский – 200 грн.

Выходные и праздничные дни: взрослый – 400 грн, детский – 300 грн.

Бесплатно: Дети до 4 лет; дети с инвалидностью с детства (до 18 лет); дети-сироты (до 16 лет).

Льготная категория (будние – 200 грн, выходные и праздничные – 300 грн, покупка билетов по этим категориям происходит в кассе парка):

-пенсионеры;

-инвалиды I и II группы;

-участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории;

-военнослужащие срочной службы

-ВСУ бесплатно.

Фестиваль будет проходить до 21 января.

Как добраться Добропарку

В Киеве со станции метро Житомирская каждые 20 минут отправляется маршрутка на Добропарк в поселок Мотыжин. Альтернативой может стать маршрутное такси №771.

Дорога занимает около 30 минут.

Машиной по житомирской трассе в направлении поселка Мотыжин.

Где остановиться в Добропарке

Если вы решили подсветить свои выходные на территории Добропарка работает модульный и Глемпинг городок, где в комфортной антуражии вы можете провести время среди красоты. природы и снега (если повезет).

Модульный домик до 4 человек можно снять за 3 000 – 4 000 грн, а на двоих от 2 060 – 2 800 грн.

Комфортабельные палатки в глемпинге можно арендовать в диапазоне от 1500 до 2500 грн.