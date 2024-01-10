ТОП 5 проверенных мест в Карпатах. Локации для лучшего зимнего отдыха

Рейтинги мест отдыха в украинских Карпатах состоят из нескольких важных факторов, которые пока остаются неизменными. Это комфортабельность жилья, список услуг и развлечений на локации и услуги, которые войдут в оплату проживания.

Можно долго спорить на счет цены, но популярность этих мест не сбавляет темпов, потому что соотношение цены и комфорта остается наилучшим.

Буковель

Любимый курорт не только украинских туристов, но и зарубежных. Выйти на международный уровень курорт "Буковель" смог повысив свой комфорт, внедрив современные технологии в стабильность своих развлечений и наполнив курорт всеми возможными занятиями для любого времени года, особенно зимы.

Те, кто не выдерживает европейских цен на размещение, выбирают Татаров, Яблуницу, Микуличин и Ворохту, чтобы находиться как можно ближе к Буковелю и иметь возможность пользоваться развлечениями и услугами курорта, не проживая в нем. Возможность экскурсионных предложений из ближайших в Буковель курортов также является хорошей возможностью сэкономить на проживании и увидеть горы с кресельных подъемников самого популярного курорта.

В зависимости от целей на отдых может оказаться так, что цена за проживание в Буковеле не так высока, если учесть услуги, которые войдут в ваше проживание. Разнообразие туристических локаций на территории курортного городка позволяет подобрать удобный вид питания и включить в свой зимний пакет самые интересные и интересующие вас услуги. Диапазон цен на жилье не всегда высок, если, к примеру, выбрать умеренный сезон или отель не на 5 звезд.

Термальные бассейны

Локации Закарпатья и Прикарпатья, которые привлекают туристов не только своим отличным отдыхом, но и лечебными свойствами, которые каждый год испытывают на себе десятки тысяч украинцев.

Возможность купаться в минеральных бассейнах в любую погоду под открытым небом делает курорты популярными весь год. Самый жаркий сезон начинается осенью.

К отдыху прилагаются дегустационные экскурсии, вкусно рассказывающие о традициях и культуре региона. Пешеходные маршруты охватывают природные живописные виды и служат отдельным видом терапии.

Популярность обуславливается еще и умеренными ценами, по которым можно получить перезагрузку, отдых и лечение. Так что в соотношении цены и полученных услуг термальные источники могут занять первое место в рейтинге.

Яремче

Поселок имеет такие богатые природные сокровища, что отдых на локации интересен в течение года. Самым известным местом в Яремче является водопад, на который приезжают посмотреть миллионы туристов. Водопад Пробой меняет свой наряд в зависимости от времени года, так что посетить его стоит не менее 4 раз, чтобы зафиксировать всю магическую красоту, которой он наделен.

Достойна внимания и ярмарка в городке, где вы сможете погрузиться глубоко в культуру и традиции Западной Украины и гуцулов. На ярмарке можно приобрести все от сувениров до вкусностей местного производства. Все максимально является экопродукцией и смакует так, что сложно остановиться в покупках. Шерстяные носки, платки, мебель ручного производства, глиняная посуда, гуцульские чаи станут приобретением, которое будет вам еще долго напоминать о великолепном отпуске и разрадовать дома.

Большой выбор жилья составляет хороший ценовой диапазон, чтобы подобрать удобный для кошелька и целей. Большое количество экскурсий позволяет каждый год приезжать в Яремче и смотреть что-то новое, что делает ваш отдых интересным и насыщенным.

Драгобрат

Еще один популярнейший международный горнолыжный курорт, который имеет много прелестей и возможностей. Локация находится высоко в горах на высоте 1 400 м у подножия горы Стиг. Поэтому это интересный опыт, единственный в своем роде в Украине.

Увидеть облака под ногами, прокатиться на высотных кресельных подъемниках – отдельное развлечение курорта.

Высота Драгобрата позволяет начинать лыжный сезон раньше, а заканчивать позже. Курорт обслуживает 80 отелей с разным списком дополнительных услуг, поэтому можно подобрать под нужды. Спа–центры, бани, термальные и минеральные бассейны и большой спектр оздоровительных процедур позволяет охватить столько занятий и развлечений, что каждый раз можно добавлять что-нибудь новенькое.

Вы должны немного подготовиться к высокогорному курорту, чтобы иметь соответствующие наряды и обувь и не ограничивать себя в развлечениях. Учитывать изменение плотности воздуха и свои физические возможности при планировании отпуска на Драгобрате.

Верховина

На культурно богатую локацию Украины едут по яркости впечатлений сохраненных традиций и обрядов этого региона. Лыжи и сноуборды иногда отходят на второй план, ведь яркость увиденного, услышанного и вкусного просто поражает.

Многочисленные музеи насчитывают столько артефактов и хранят такой кусок истории украинского народа, что место нужно посетить хотя бы раз в жизни.

Очень популярен в Верховине сезон зимних праздников, ведь такое колоритное празднование, которое происходит здесь больше нигде не увидеть. Быт гуцулов очень интересен и наполнен, так что вы попадете в песенный теплые края с большим перечнем примет и обрядов.

Верховина имеет свой темп, поэтому вы окажетесь в достаточно спокойном и размеренном отдыхе, которому подарит возможность побыть наедине, обдумать увиденное и отодвинуть от себя хаотичность мира, хотя бы на время.

Планируйте отдых интересно с советами о лучших маршрутах нашей живописной страны, от UAPortal.