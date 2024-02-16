Топ-5 самых волшебных сел в мире, в которых обязательно нужно побывать

Часто, чтобы по-настоящему исследовать ту или иную страну, стоит побывать не просто в ее популярных туристических городах, необходимо посетить села. Тогда картина будет настоящей и полной.

Обычно деревне предлагают чувство покоя, которое следует пережить. Эти скрытые жемчужины, пропитанные историей и полные местного шарма, предлагают освежающий побег для путешественников, которые ищут настоящий опыт, пишет News Bytes.

Гитхорн, Нидерланды

С большим количеством деревьев и огромным национальным парком, село Гитхорн в Нидерландах является одним из самых зеленых районов страны. Это сообщество без автомобилей с большим количеством отличных каналов вместо дорог.

Приблизительно 150 мостов пересекают равнины, составляющие Гитхорн.

Это село также известно как "Венеция Нидерландов" из-за его сходства с Венецией.

Бибери, Англия

Это село 17-го века окружено увлекательными видами в беззаботном девственном месте. Сейчас коттеджи ткачей занимают место, где когда-то был монастырский магазин шерсти.

Через село протекает живописная река Колн, окруженная каменными домами с крутыми крышами, создающая потрясающую картину.

Это одна из самых фотографированных деревень в Соединенном Королевстве.

Ия, Греция

Расположенная на вершине скал Санторини волшебная деревня Ия – это ослепительная белая деревня с церквями с синими куполами, выходящими на Эгейское море.

Известное своими захватывающими закатами, узкими извилистыми улочками и яркими бугенвилиями, Ия является средиземноморской мечтой.

Основные особенности этого места – ветряная мельница, резиденция капитана и изысканные белые здания.

Гальштат, Австрия

Расположенный между прекрасным озером Гальштат и высокими горами Дахштайн, Гальштат является увлекательной альпийской деревней, которую стоит посетить.

Эта невероятно живописная деревня на берегу озера является одним из самых фотографируемых мест Австрии. Он также может похвастаться одной из самых старых в мире соляных шахт.

В селе Гальштат есть музей, содержащий древности в возрасте 7000 лет.

Село Попай, Мальта

Если вам нравятся мультфильмы о Попае, вам стоит посетить эту волшебную деревню, расположенную на вершине скалы с видом на Анкор-Бей.

Село Попай прошло долгий путь от декораций для мюзикла 1980-х годов "Попай" до того, чтобы стать одним из популярнейших туристических мест на Мальте.

Здесь можно посетить музеи, насладиться круизами на лодках, кукольными представлениями и исследованием села.