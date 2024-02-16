Уютный британский пляж, где можно увидеть дельфинов

Поход на пляж в настоящее время обычно сопровождается рыбой с чипсами, мороженым или двумя, а также большим количеством выгульников собак. Кажется, что найти девственный пляж, где на много миль вокруг нет других посетителей, – это нечто из разряда фантастики.

Однако этот небольшой участок пляжа в деревне Скиннингроув, Северный Йоркшир, настолько безлюден, что его поклонники не хотят, чтобы другие его портили. Расположенный на знаменитом Кливлендском пути – 109-мильном пешеходном маршруте через захватывающие виды Северного Йоркшира – пляж, который также известен как Cattersty Sands, может похвастаться бесплатной парковкой и возможностью понаблюдать за дельфинами, – пишет сайт Express.

На самом деле он настолько секретен, что, в отличие от других пляжей, мало кто говорит о том, что здесь предлагается – но те, кто посетил сайты туристических обзоров, такие как Tripadvisor и Google, восторженно отзываются об этом песчаном месте.

Ericknows.co.uk – веб-сайт, посвященный доступным развлечениям на северо-востоке Англии – объясняет больше. Там сказано: "Дикий пляж Каттерсти Сэндс (также известный как пляж Скиннингроув), окруженный суровой линией травянистых скал, хорошо скрытой жемчужиной вдоль побережья Северного Йоркшира. На этом спокойном пляже хорошая книга и фляга не будут лишними!

Этот пологий пляж почти не бывает пустым круглый год. Это делает его идеальным местом, чтобы расслабиться и отдохнуть от всего этого. С таким большим количеством песчаных берегов и таким малым количеством посетителей, вы можете свободно наслаждаться непрерывно. Белый песок очень чистый, на нем прекрасно устраивать пикники, отсюда открывается великолепный вид на море и скалистый пирс 17-го века.

Для кого-то отсутствие магазинов и удобств может быть отталкивающим фактором, но для других – это главное преимущество этого участка песка. Один из рецензентов TripAdvisor сказал: "Ни кафе, ни шезлонгов напрокат, ни киоска с приморскими новинками........ просто абсолютное природное блаженство!"