'Виртуальный туризм' - модная тенденция, привлекающая молодежь и улучшающая бизнес: как это работает

Развитие технологий рождает новые тенденции и возможности. Фото–контент стал рутиной в продвижении и рекламе, так что в мир туристической отрасли ворвалась новая тенденция. Интерактивные видео, которые позволяют путешествовать по локациям сидя на диване становятся нормой для молодежи. Поэтому те, у кого бизнес связан с туризмом, должны быть на волне и подхватывать современность.

Как это работает

Лозунг "лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать" резко превратился в "было бы супер прогуляться сначала виртуально, а затем отправляться реально". Поэтому поймавшие волну и прикрепившие к своему сайту возможность виртуального тура вырываются вперед. Например, отели, на сайте которых есть виртуальный тур по номерам или территории, имеют больше шансов привлечь молодое поколение. Или музеи, сделавшие виртуальные туры, могут больше заинтересовать, чем достопримечательности прямо с фото.

"Оживить" ваш бизнес помогают специальные программы для разработки виртуальных туров, ну и, конечно, люди, которые в них понимают. Для создания виртуального тура по городу, музею, гостинице или пещере понадобится также специальная камера Matterport, которая сможет создать видео в формате HTML5 или Flash.

Плюсы и цели создания виртуального тура

Главная цель – привлечение внимания. Интерактивный способ путешествия локацией увлекает, потому что никогда не знаешь что будет ждать тебя за дверью или за поворотом. Поэтому человек, который зашел на сайт, проведет больше времени на нем, что отразится на рейтинге сайта и сможет рассмотреть детали, которые станут окончательным звеном в принятии решения.

Больше информации за меньшее время – так кажется зрителю, пользующемуся виртуальным обзором. Информативность действительно увеличивается, человеку не приходится читать много описаний и пытаться себе представить, все и так видно. Остается только посмотреть разве что цену на услугу или недвижимость.

Ощущение доверия - своим глазам мы привыкли верить больше, чем другим органам, так что сомнения уменьшаются, когда мы подробно видим цель.

Расширение границ – виртуальный тур можно смотреть с любой точки планеты. Так что существует большая вероятность, что вашу локацию захотят увидеть и рассмотреть иностранные туристы или жители своей страны, но проживающие отдаленно.

Преимущества использования для обучения – крутые виртуальные туры по музеям, галереям или национальным паркам помогают посетить их не имея физической возможности. Это не уменьшает физического спроса, но очень быстро популяризирует локацию и в конечном итоге увеличивает спрос.

Сохранение и реконструкция – отцифровка памятников помогает сохранить их детальную визуализацию, что бесценно в случае разрушения.

Примеры виртуальных туров

Столица давно уже на волне. Рассмотрите туристический хаб Киева и вы увидите список музеев, по которым можно погулять виртуально, или аудиогиды, которые помогают путешествовать. В списке музеев вы найдете самые главные достопримечательности Киева, такие как "София Киевская" и Киево-Печерская Лавра, Мамаева Слобода, музей Пирогова.

Каменец-Подольская крепость также стала обладательницей виртуального тура на своем сайте. Дубенский замок – можно увидеть каждый кирпич. Театры Одессы, Львова, Чернигова, Киева можно увидеть за кулисами.

Развитие

Как сообщают украинские СМИ : в столице прошло специальное мероприятие, которое собрало представителей туристической, культурной и IT сфер, чтобы определить пути дальнейшего развития "виртуального туризма" и ознакомить с уже достигнутыми целями и сделанными проектами.

"Виртуальный туризм и оцифровка культуры – это не модный тренд, а современный инструмент, влияющий на развитие города, и шанс привлечь внимание и построить репутацию города, региона или страны", – отмечает эксперт Олега Чернега во время мероприятия.

Виртуальные туры уже приносят клиентов своим владельцам и служат весомой рекламой для локаций.