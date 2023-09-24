10 причин відвідати Карпати восени: кращі варіанти гірського відпочинку

Важко планувати щось в нашому сьогоденні, однак мріяти та здійснювати ці мрії ніхто не завадить. Відпочинок в горах може стати здійсненням вашої мрії та допомогти перезавантажитися та відволіктися від тривог реальності. Карпати у 2021 році були визнані одними з найкращих гірських маршрутів Європи, й недарма.

Сьогодні ви дізнаєтеся 10 причин надати перевагу гірському вікенду та оберете свою локацію для здійснення мрії.

Трохи показників

Середня тривалість Карпатських пішохідних маршрутів становить 24 682 метри.

Середня висота підйому становить 1 220 метри над рівнем моря.

Встигли злякатися? Не переживайте, Українські Карпати мають безліч варіантів для початківців, комфортабельні зупинки та найсмачніші локації для привалів. Рівень аутентичності вашого відпочинку буде залежати тільки від вашого вибору, бо діапазон турів просто вражає.

10 причин обрати Карпати для відпустки

Насправді гірський відпочинок – це цілюща терапія, яка здатна побороти депресивні та меланхолічні стани. Доведено, що звуки природи (спів пташок, шум лісу) безкрайні краєвиди та розумна активність перемагають стрес в дуже короткі строки та позитивно впливають на серцево - судинну систему. А тепер по черзі:

Гірське чисте повітря позитивно впливає на органи дихання, очищуючи легені від пилу, смогу та газів, та насичуючи їх киснем.

Звуки природи гармонійно впливають на роботу мозку та збалансовують нервову систему людини.

При регулярному відвідуванні гірської місцевості знижується ймовірність хвороб серця. Збалансоване кардіонавантаження піших прогулянок у спільній роботі з іншими природними факторами сприяють збільшенню еритроцитів, які доставляють поживні речовини по всьому тілу.

Активний відпочинок у горах прискорює обмін речовин, що сприяє схудненню. В доповнення укріпляються м’язи та витривалість.

Регулярне споглядання далеко за обрій тренує зоровий м’яз, що сприяє його укріпленню та запобігає зниженню зору.

І це тільки 5, які стосуються вашого фізичного та психологічного здоров’я. Але є ще п’ятірка, яка теж може посприяти вашому вибору:

Для багатьох гірських курортів в Карпатах осінь – це перехідний період між двома популярними сезонами. Тому в цей час ціни потроху спадають і можна відпочити бюджетно.

Разом з цінами спадає і наплив туристів. Вам не доведеться бути в натовпі, чекати в черзі, чи чекати відкриття броні на номер, який сподобався.

Рівень активних та цікавих розваг не спадає, а трохи зміщує координати. Ви можете піти по гриби (яких дуже багато в Карпатах), рибалити і мати чудовий улов, влаштовувати велопрогулянки в комфортній температурі не вмиваючись потом.

Осінні краєвиди Карпатських гір стануть родзинкою вашого фото та відео контенту.

Джерела та річки, які пересихають влітку наповнюються знову і ви можете розширити природні цікавинки.

ТОП 10 недорогих турів у Карпатах

Спробуємо упевнитись, що осінній відпочинок в Карпатах може бути дуже цікавим, насиченим та бюджетним. Ось що пропонує нам сервіс пошуку емоцій Flixess.com.

Карпати на 1 день

Цей легкий та мальовничий тур підійде тим, хто хоче легко відкрити для себе гірські ландшафти. Складність є низькою, а мандрівка буде тривати 1 день. В оплату входить проїзд автобусом, супровід гіда, екскурсійне обслуговування в музеях та національних парках, страхування на час подорожі. Ви зможете побачити та відвідати: Урич-Тустань, комплекс "Захар Беркут", Кам’янецький водоспад. У вартість не входять вхідні квитки.

Вартість туру становить 545 грн.

На Верховину до Гуцульської столиці

Ще один тур в один день. Протяжність вашого маршруту складе 75 км. В маршрут увійдуть: Ворохтянське джерело, мости віадуки Ворохти, Кривопільський перевал, Верховина з 3-ма музеями та дегустація вина та сиру.

Вартість туру складає 600 грн.

Водоспади та джерела Карпатських гір

Чудова пропозиція охопити багато водних цікавинок за 1 день. Тож поїхали: водоспад Гук в урочищі Женець, підвісний мостик над р. Прут, Перевернутий будинок "Буковель", Високий буковельський перевал, Сірководне джерело, водоспад "Труфанець", мінеральне джерело "Буркут с. Кваси".

Вартість туру 600 грн.

Сиро-винний тур Закарпаттям

Два чудових насичених дні з проживанням у садибі. Цей дуже смачний та вишуканий тур починається з екскурсії в палаці Шенборна, а далі: екскурсія замком в Мукачеві та обід, купання в термальному басейні або прогулянка містом Берегово, дегустація вин на Берегівському вулканічному високогір'ї, вечеря та ночівля в садибі. І це лишень один день. Другий день буде складатися зі сніданку та поїздки в Національний парк "Синевир", де ви коштуєте смачного крафтового сиру, прогуляєтесь озером та відвідаєте Центр реабілітації бурих ведмедів.

Вартість такого дводенного туру складає 1295 грн.

Манява, Драгобрат, Полонина Перці

Для тих, хто хоче намилуватися неймовірними осінніми пейзажами та отримати якомога більше картинного фото контенту. У вашу дводенну програму увійдуть: екскурсія монастирем, обід в Маняві, поселення в готель Ясіня та вечеря, автомобільний підйом на Драгобрат, підйом канатно-крісельною дорогою на вершину Стіг, майстер-класи на полонині "Перці".

Вартість дводенного туру 1295 грн.

Сплав по Черемошу плюс Буковель

У дводенний тур увійде не лишень сплав. Тільки подивіться на цю насичену програму: огляд водоспаду і закупи сувенірів у Яремче, всесвітньовідома церква у Рогатині, канатно-крісельна дорога на Буковель, карпатські панорами, споживання живого пива, запальна Гуцульська забава та сплав річкою Чорний Черемош. Проживання також включено в тур.

Вартість туру 1295 грн за два дні.

10 родзинок Закарпаття

Збільшуємо свій відпочинок до 3 днів і отримуємо ще насиченіші та приємніші дні. Палац Шенборна, Мукачівський замок, басейн і вино Берегово, Ужгородський замок, купання у лумшорських чанах, дегустація сиру в Іза,.Селище, водоспад Шипіт, озеро Синевир. Проживання на 2 ночі входить в ваш тур.

Вартість такого триденного відпочинку 1995 грн.

Піший похід у Карпати "Східні горгани"

Ця пропозиція вже для трохи витриваліших мандрівників. Три дні походів та ночівля в наметах - це романтика класичного відпочинку в горах. Що входитиме в 45 пройдених кілометрів: Івано-Франківськ - Татарів - Женецький водоспад, гора Хом'як (1542 метри), гора Синяк (1665 метрів), гора Малий Горган (1592 метри), річка Зубринка, Яремче, Івано-Франківськ. Харчування та прокат спорядження входить в ваш тур.

Вартість 3 денної аутентичної відпустки 2239 грн.

Співи Синевиру

Ви вже трохи осміліли, та готові вибратися на 5 днів? Чудово. В цьому релакс турі ви встигнете розслабитись, відпочити та насолодитися природою. В цьому турі кожен день свого відпочинку Ви проведете в тандемі з природою де лунає тільки приємний спів птахів, шелест листя, хрускіт гілок, дзюрчання струмків, пирхання коней та шарудіння трави під ногами. Все це в поєднанні з чистим гірським повітрям де збираються думки до купи та знижується рівень гормонів стресу. В тур входять два дні дороги та виїзд з міста Києва.

Вартість туру 3000 грн.

Сходження на Говерлу та Петрос

Комфортна 4 денна мандрівка з подоланням гірських вершин. Але не лякайтеся, - це не складно. Сходження на Говерлу і Петрос з ночівлею в карпатському будиночку під силу навіть новачкам. Ви підніметеся на дві найвищі вершини України з досвідченими гірськими інструкторами, які ідеально знають Карпати. Побачите всю міць і красу гір України своїми очима. Відчуєте себе справжніми альпіністами, підкачаєтеся, доведете до ладу тіло і думки. І все це – в абсолютно комфортних умовах. В насиченій програмі вашого туру: водоспади Гук, Пробій і Труфанець, Буковель, Яремче, Івано-Франківськ, сувеніри та дегустація карпатської кухні.

Вартість туру на 4 дні 3850 грн.