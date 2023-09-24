10 причин посетить Карпаты осенью: лучшие варианты горного отдыха

Трудно планировать что–то в нашем настоящем, однако мечтать и осуществлять эти мечты никто не помешает. Отдых в горах может стать осуществлением вашей мечты, и помочь перезагрузиться, и отвлечься от тревог реальности. Карпаты в 2021 году были признаны одними из лучших горных маршрутов Европы и не зря.

Сегодня вы узнаете 10 причин предпочесть горный викенд и выберите свою локацию для осуществления мечты.

Немного показателей

Средняя продолжительность Карпатских пешеходных маршрутов составляет 24682 метра.

Средняя высота подъема составляет 1220 метров над уровнем моря.

Успели испугаться? Не переживайте, у Украинских Карпат есть множество вариантов для начинающих, комфортабельные остановки и самые вкусные локации для привалов. Уровень сливания с природой вашего отдыха будет зависеть только от вашего выбора, потому что диапазон туров просто впечатляет.

10 причин выбрать Карпаты для отпуска

На самом деле горный отдых – это целебная терапия, способная побороть депрессивные и меланхолические состояния. Доказано, что звуки природы (пение птиц, шум леса) бескрайние виды и разумная активность побеждают стресс в очень короткие сроки и оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. А теперь по очереди:

Горный чистый воздух оказывает положительное влияние на органы дыхания, очищая легкие от пыли, смога и газов и насыщая их кислородом.

Звуки природы влияют на работу мозга и сбалансируют нервную систему человека.

При регулярном посещении горной местности снижается вероятность болезней сердца. Сбалансированная кардионагрузка пеших прогулок в совместной работе с другими природными факторами способствует увеличению эритроцитов, которые доставляют питательные вещества по всему телу.

Активный отдых в горах ускоряет обмен веществ, что способствует похудению. В дополнение укрепляются мускулы и выносливость.

Регулярное созерцание далеко за горизонт тренирует зрительную мышцу, что способствует ее укреплению и предотвращает снижение зрения.

И это только пять, которые касаются вашего физического и психологического здоровья. Но есть еще пятерка, которая тоже может помочь вашему выбору:

Для многих горных курортов в Карпатах осень – это переходный период между двумя популярными сезонами. Поэтому в это время цены постепенно снижаются и можно отдохнуть бюджетно.

Вместе с ценами падает и наплыв туристов. Вам не придется быть в толпе, ждать в очереди, или ждать открытия брони на понравившийся номер.

Уровень активных и интересных развлечений не спадает, а немного смещает координаты. Вы можете пойти за грибами (которых очень много в Карпатах), рыбачить и иметь отличный улов, устраивать велопрогулки в комфортной температуре не умываясь потом.

Осенние виды Карпатских гор станут изюминкой вашего фото и видео контента.

Источники и реки, которые пересыхают летом наполняются снова и вы можете расширить природные достопримечательности.

ТОП 10 недорогих туров в Карпатах

Попробуем убедиться, что осенний отдых в Карпатах может быть интересным, насыщенным и бюджетным. Вот что предлагает нам сервис по поиску эмоций Flixess.com.

Карпаты на 1 день

Этот легкий и живописный тур подойдет тем, кто хочет легко открыть горные ландшафты. Сложность низкая, а путешествие будет длиться 1 день. В оплату входит проезд на автобусе, сопровождение гида, экскурсионное обслуживание в музеях и национальных парках, страхование на время путешествия. Вы сможете увидеть и посетить: Урич-Тустань, комплекс "Захар Беркут", Каменецкий водопад. В стоимость не входят входные билеты.

Стоимость тура составляет 545 грн.

На Верховину в Гуцульскую столицу

Еще один тур в один день. Протяженность вашего маршрута составит 75 км. В маршрут войдут: Ворохтянский источник, мосты виадуки Ворохты, Кривопольский перевал, Верховина с 3 музеями и дегустация вина и сыра.

Стоимость тура составляет 600 грн.

Водопады и источники Карпатских гор

Прекрасное предложение охватить много водных достопримечательностей за 1 день. Поехали: водопад Гук в урочище Жнец, подвесной мостик над р. Прут, Перевернутый дом "Буковель", Высокий буковельский перевал, Сероводород, водопад "Труфанец", минеральный источник "Буркут с. Квасы".

Стоимость тура – 600 грн.

Сыро-винный тур по Закарпатью

Два замечательных насыщенных дня с проживанием в усадьбе. Этот вкусный и изысканный тур начинается с экскурсии во дворце Шенборна, а дальше: экскурсия по замку в Мукачево и обед, купание в термальном бассейне или прогулка по городу Берегово, дегустация вин на Береговском вулканическом высокогорье, ужин и ночлег в усадьбе. И это всего один день. Второй день будет состоять из завтрака и поездки в Национальный парк Синевир, где вы стоите вкусного крафтового сыра, прогуляетесь по озеру и посетите Центр реабилитации бурых медведей.

Стоимость такого двухдневного тура составляет 1295 грн.

Манява, Драгобрат, Полонина Перцы

Для тех, кто хочет налюбоваться невероятными осенними пейзажами и получить как можно большее картинное фото контента. В вашу двухдневную программу войдут: экскурсия по монастырю, обед в Маняве, поселение в отель Ясиня и ужин, автомобильный подъем на Драгобрат, подъем по канатно-кресельной дороге на вершину Стиг, мастер-классы на горной долине "Перцы".

Стоимость двухдневного тура – 1295 грн.

Сплав по Черемошу плюс Буковель

В двухдневный тур войдет не только сплав. Только посмотрите на эту насыщенную программу: обзор водопада и закупки сувениров в Яремче, всемирно известная церковь в Рогатине, канатно-кресельная дорога на Буковель, карпатские панорамы, потребление живого пива, зажигательная Гуцульская забава и сплав по реке Черный Черемош. Проживание также включено в тур.

Стоимость тура 1295 грн. за два дня.

10 изюминок Закарпатья

Увеличиваем свой отдых до 3 дней и получаем еще более насыщенные и приятные дни. Дворец Шенборна, Мукачевский замок, бассейн и вино Берегово, Ужгородский замок, купание в лумшорских чанах, дегустация сыра в Иза. Поселок, водопад Шипот, озеро Синевир. Размещение на 2 ночи входит в ваш тур.

Стоимость такого трехдневного отдыха – 1995 грн.

Пеший поход в Карпаты "Восточные горганы"

Это предложение уже для более выносливых путешественников. Три дня походов и ночлег в палатках – это романтика классического отдыха в горах. Что будет входить в 45 пройденных километров: Ивано-Франковск – Татаров – Женецкий водопад, гора Хомяк (1542 метра), гора Синяк (1665 метров), гора Малый Горган (1592 метра), река Зубринка, Яремче, Ивано-Франковск. Питание и прокат снаряжения входят в ваш тур.

Стоимость 3 дневного аутентичного отпуска 2239 грн.

Пение Синевира

Вы уже немного осмелели и готовы выбраться на 5 дней? Прекрасно. В этом релакс туре вы успеете расслабиться, отдохнуть и насладиться природой. В этом туре каждый день своего отдыха Вы проведете в тандеме с природой, где звучит только приятное пение птиц, шелест листьев, хруст веток, журчание ручьев, фырканье лошадей и шорох трав под ногами. Все это в сочетании с чистым горным воздухом, где собираются мысли в кучу и снижается уровень гормонов стресса. В тур входят два дня дороги и выезд из Киева.

Стоимость тура – 3000 грн.

Восхождение на Говерлу и Петрос

Комфортное 4 дневное путешествие с преодолением горных вершин. Но не пугайтесь, – это не сложно. Восхождение на Говерлу и Петрос с ночевкой в карпатском домике по силам даже новичкам. Вы подниметесь на две высокие вершины Украины с опытными горными инструкторами, идеально знающими Карпаты. Увидите всю мощь и красоту гор Украины воочию. Ощутите себя настоящими альпинистами, подкачаетесь, приведете в порядок тело и мысли. И все это – в абсолютно комфортных условиях. В насыщенной программе вашего тура: водопады Гук, Пробой и Труфанец, Буковель, Яремче, Ивано-Франковск, сувениры и дегустация карпатской кухни.

Стоимость тура на 4 дня – 3850 грн.