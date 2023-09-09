Атмосферна прогулянка Івано-Франківськом до будь-якого сезону

Атмосфера Івано-Франківська – це затишок, поєднаний з природою. Таких романтичних та сімейних локацій годі й шукати. Краса міста змінюється сезонно, та кожен раз набуває нових переваг. Івано–Франківськ служить пунктом переміщення туристів, які їдуть у різні напрямки Закарпаття, та повірте, ваша подовжена зупинка, хоча б на день, буде сповнена приємних вражень. Що подивитися в атмосферному місті за день розкаже UAPortal.

Сотка

Кожне велике місто в Україні може похизуватися вулицею – променадом. Івано–Франківськ не є винятком. Його Сотка має 450 метрів дуже колоритної архітектури та різних атмосферних закладів. Сяючі туристичні крамниці наповнені цікавинками, без яких ви точно не поїдете далі.

Відео дня

Взимку вулиця сповнена різдвяною атмосферою і фотографуватися можна на кожному кроці. Це найкрасивіша дорога до центральної ялинки, різдвяного ярмарку та резиденції Св. Миколая. А влітку в пряму вимощену дорогу врізаються яскравими фарбами відкриті тераси кафе та ресторанів, наповнюючи повітря ароматом кави та смаколиків. Весна додає в картину квітучості та природного життя, а осінь наповнює романтичною тугою та особливою приємністю посидіти в кафе за кавою, та споглядати через вікно падаючі краплі дощу.

Ратуша та Площа Ринок

Якщо Сотка для міста – це центральна артерія, то Ратуша та Площа Ринок – серце та головні пам’ятки Івано-Франківська. Обов’язково підніміться під стріху ратуші, щоб насолодитися мальовничою панорамою у 360 градусів.

Взимку на площі працює льодова ковзанка, різдвяний ярмарок, а у повітрі пахне гарячим глінтвейном.

Влітку працює головний фонтан на площі. Його можна обійти зсередини та освіжитися від його бризу. Пийте лимонади, що заморожують мозок та їжте різнобарвне морозиво.

Бастіон

Івано-Франківськ (раніше Станіславів) має багату історію та безліч історичних пам’яток. Місто–фортеця мала неприступні захисні стіни, щоб оберігати своїх мешканців. Сьогодні ми можемо побачити один бастіон, який при реконструкції був облаштований я сувенірно–подарункова галерея. На локації проводяться виставки та літературні вечори тощо. Вам завжди буде чим помилуватися та на що подивитися.

Вовчинецькі пагорби

Покататися на гойдалці на 300 метровій висоті та провести найромантичніші зустрічі можна на Вовчих пагорбах. Панорама на місто доповнює картину при заході та сході сонця. Ця локація прекрасна в будь–яку пору, та у будь–який час. Столики, лавочки, кав’ярні – тут є все для вашого ідеального побачення.

Труша – найкоротша вулиця Івано-Франківська

Навіть не віриться, що на 65 метрах можна розташувати стільки цікавих місць, та провести пів дня. Дуже затишна вуличка має аж дві найголовніші пам’ятки міста – старовинні відреставровані двері. Табличка відомій феміністці Наталі Кобринській перший жіночий рух в Україні) прикрашає стіну одного з будинків. Затишні кафе і кав’ярні, навіть барбер–шоп, чудово співмешкають на маленькій вулиці.

Двері Івано-Франківська

Гуляючи містом, особливо в центрі, звертайте увагу на старовинні двері. Раритетні пам’ятки почали реставрувати у 2016 році і тепер це неформальний символ міста. Тож ви можете зібрати свою колекцію, серед 40 варіантів дверей, для інстаграму. А ще підтримати старі та красиві дерев’яні споруди, купивши пару тематичних шкарпеток, гроші від продажу яких йдуть на реставрацію.

Міське озеро

Тиху та затишну прогулянку в Івано–Франківську можна влаштувати біля міського озера. В спекотну погоду тут можна навіть скупатися, а з приходом легкої прохолоди кататися на човнах та катамаранах. Близьке розташування парка Тараса Шевченка (5 хв від озера) продовжить вашу прогулянку тихими та атмосферними природними зонами.

Навіть якщо у вас є пару годин до поїзда, не сидіть на вокзалі, відправляйтеся на мальовничу прогулянку Івано-Франківськом та наповнюйте свою подорож цікавими враженнями.