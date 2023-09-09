Атмосферная прогулка по Ивано-Франковску до любого сезона

Атмосфера Ивано-Франковска – это уют совмещенный с природой. Таких романтических и семейных локаций не найти. Красота города меняется сезонно, каждый раз приобретая новые преимущества. Ивано-Франковск служит пунктом перемещения туристов, которые едут в разные направления Закарпатья, и поверьте, ваша удлиненная остановка, хотя бы на день, будет наполнена приятными впечатлениями. Что посмотреть в атмосферном городе за день расскажет UAPortal.

сотка

Каждый большой город в Украине может похвастаться улицей – променадом. Ивано-Франковск не исключение. Его Сотка имеет 450 метров очень колоритной архитектуры и различных атмосферных заведений. Светящиеся туристические магазины наполнены достопримечательностями, без которых вы точно не поедете дальше.

Видео дня

Зимой улица полна рождественской атмосферы и фотографироваться можно на каждом шагу. Это самая красивая дорога к центральной елке, рождественской ярмарке и резиденции Св. Николая. А летом в прямую вымощенную дорогу врезаются яркими красками открытые террасы кафе и ресторанов, наполняя воздух ароматом кофе и вкусностей. Весна добавляет в картину цветущей и природной жизни, а осень наполняет романтической тоской и особым удовольствием посидеть в кафе за кофе, и созерцать через окно падающие капли дождя.

Ратуша и Площадь Рынок

Если Сотка для города – центральная артерия, то Ратуша и Площадь Рынок – сердце и главные достопримечательности Ивано-Франковска. Обязательно поднимитесь под крышу Ратуши, чтобы насладиться живописной панорамой в 360 градусов.

Зимой на площади работает ледовый каток, рождественская ярмарка, а в воздухе пахнет горячим глинтвейном.

Летом работает главный фонтан на площади. Его можно обойти изнутри и освежиться от его бриза. Пейте лимонады, замораживающие мозг и ешьте разноцветное мороженое.

Бастион

Ивано-Франковск (ранее Станислав) имеет богатую историю и множество исторических памятников. Город–крепость имела неприступные защитные стены, чтобы оберегать своих жителей. Сегодня мы можем увидеть один бастион, который при реконструкции был обустроен я сувенирно-подарочная галерея. На локации проводятся выставки и литературные вечера. Вам всегда будет чем полюбоваться и на что посмотреть.

Волчинецкие холмы

Покататься на качелях на 300–метровой высоте и провести самые романтические встречи – можно на Волчьих холмах. Панорама на город дополняет картину при закате и восходе солнца. Эта локация прекрасна в любое время и в любое время. Столики, лавочки, кафе – здесь есть все для вашего идеального свидания.

Труша – самая короткая улица Ивано-Франковска

Даже не верится, что на 65 метрах можно расположить столько интересных мест и провести пол дня. Очень уютная улочка имеет две самые главные достопримечательности города – старинные отреставрированные двери. Табличка известной феминистке Наталье Кобринской (первое женское движение в Украине) украшает стену одного из домов. Уютные кафе и кафе, даже барбер-шоп, прекрасно совмещают на маленькой улице.

Двери Ивано-Франковска

Гуляя по городу, особенно в центре, обращайте внимание на старинную дверь. Раритетные памятки начали реставрировать в 2016 году и теперь это неформальный символ города. Так что вы можете собрать свою коллекцию, среди 40 вариантов двери, для инстаграммы. А еще поддержать старые и красивые деревянные постройки, купив пару тематических носков, деньги от продажи которых уходят на реставрацию.

Городское озеро

Тихую и уютную прогулку в Ивано-Франковске можно устроить у городского озера. В жаркую погоду здесь можно даже искупаться, а с приходом лёгкой прохлады кататься на лодках и катамаранах. Близкое расположение парка Тараса Шевченко (5 мин от озера) продолжит вашу прогулку по тихим и атмосферным природным зонам.

Даже если у вас есть пару часов до поезда, не сидите на вокзале, отправляйтесь на живописную прогулку по Ивано-Франковску и наполняйте свое путешествие интересными впечатлениями.