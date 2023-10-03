Екзотика по-українськи. Фермерські господарства для цікавих мандрів та терапії

Хочеться нових вражень та унікальних подорожей? Тоді включайте у свою мандрівку одну з цих екзотичних ферм і насолоджуйтесь. Дегустації страусового омлету, еко продукція з молока буйволів, катання на віслючках, фото плямистих оленів та білих павичів – це не повний список того, чим ми вас сьогодні здивуємо.

Долина страусів, Ясногородка (Київська область)

На цій локації ви зможете побачити всі види страусів, що існують на планеті. Це цікавий пізнавальний екскурс не тільки для дітей, але й для дорослих. Побачити, як вилуплюються страусенята, дізнатися, як відрізнити дівчинку від хлопчика, навчитися страусовій мові - все це можливо тут з досвідченими екскурсоводами.

Та це не всі розваги, що можливі на фермі. Адже ферма слугує домівкою для ще 40 видів пернатих та пухнастих, тож теплого спілкування буде море. На території ферми також знаходиться ресторан, меню якого базується на вирощених місцевих еко продуктах. Скуштувати екзотичні блюда тут легко та смачно.

В літній період працює комплекс з 4 басейнами. Та з настанням осені розваг не зменшується, адже працює парк розваг "Яснограй" та виноробня з дегустаційним залом. Також на території страусової ферми є зала для проведення будь-яких заходів. Провести день в еко-парку коштує 200 – 300 грн для дорослого (будні, вихідні) та 180 – 250 для дитини (будні, вихідні). Є також сімейні, групові та пільгові квитки.

Детальна інформація на офіційному сайті Страусової ферми.

Адрес на Google map.

Віслюча ферма "Osloff" біля Києва

Всього в 20 км від Києва розташована локація, де можна провести цікавий та насичений вихідний. Багато віслюків і маленьких, і дорослих радо ідуть на контакт, тому діти тут верещать від радості та захоплення. Погодувати мешканців пташиного двору, покататися на віслюках та конях, провести час на ігровому майданчику чи на пляжі можна родиною, компанією, парою чи самостійно.

На території є барбекю зона, озеро та велика галявина, де можна пограти в активні ігри. Тут можна влаштувати незабутній день народження, чи сімейне свято від компанії.

Ви зможете кататися на човні та займатися спортивною рибалкою (безкоштовно). Унікальним враженням стане дегустація віслючого молока та сиру. Ферма працює кожного дня з 10.00 до 20.00. Вхід на територію віслючої ферми коштує 200 грн дорослий та 100 грн дитячий (дошкільнята безкоштовно). Бронювання альтанки 300 грн.

Подивитися деталі можна на сторінці Instagram.

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Оленяча ферма, с. Іза (Закарпатська область)

Унікальна ферма плямистих оленів. Працює понад 40 років та відкрита для цікавого зеленого туризму. Більше ніж 150 оленів на мальовничій території в 60 гектарів. Тваринок можна готувати з рук сухарями (продаються в парку) та робити екзотичний фото контент.

Найкращий час для відвідування це ранок та вечір. Вартість квитка для дорослого 30 грн, для дитини 20 грн.

Подробиці на сторінці Instagram.

Ферма благородного оленя на Рівненщині

Ще одна локація з унікальними шанобливими тваринами відкрита в с. Костянтинівка. Вхід на територію абсолютно безкоштовний. Тут можна побачити не лишень оленів, але й буйволів, цікавих свиней та птахів.

Тварин можна годувати спеціальним кормом, який продається на території. Та, навіть, обережно контактувати з деякими мешканцями. Не забудьте залишити своїх улюбленців вдома, вхід на територію ферми з особистими тваринами заборонено.

Детальніше можна роздивитися на сторінці Instagram.

Ферма карпатських буйволів, с. Горинчово, на Току

Могутні велетні Карпат з якими варто познайомитись. Буквально врятовані від вимирання, буйволи знайшли свій дім в селищі Стеблівці, під Хустом. Завдяки турботливому господареві на фермі проживає наразі понад 100 чистокровних голів карпатських буйволів. Сусідами буйволам є плямисті олені, павичі та ще багато цікавих видів тварин.

Унікальну дегустацію продуктів в цілющого молока буйволів можна здійснити на фермі та прихопити друзям на подарунки. На території є ресторан, альтанки та проводяться різноманітні заходи.

Дізнатись подробиці можна на сторінці Facebook.

Адрес на Google map.