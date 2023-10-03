Экзотика по-украински. Фермерские хозяйства для интересных путешествий и терапии

Хочется новых впечатлений и уникальных путешествий? Тогда включайте в свое путешествие одну из этих экзотических ферм и наслаждайтесь. Дегустация страусиного омлета, эко продукция из молока буйволов, катание на ослах, фото пятнистых оленей и белых павлинов – это не полный список того, чем мы вас сегодня удивим.

Долина страусов, Ясногородка (Киевская область)

На этой локации вы сможете увидеть все виды страусов, существующих на планете. Это интересный познавательный экскурс не только для детей, но и для взрослых. Увидеть, как вылупляются страусята, узнать, как отличить девочку от мальчика, научиться страусовому языку – все это возможно здесь с опытными экскурсоводами.

Это не все развлечения, которые возможны на ферме. Ведь ферма служит домом для еще 40 видов пернатых и пушистых, поэтому теплого общения будет море. На территории фермы также находится ресторан, меню которого базируется на выращенных местных экопродуктах. Отведать экзотические блюда здесь легко и вкусно.

В летний период работает комплекс с 4 бассейнами. Но с наступлением осени развлечений не уменьшается, ведь работает парк развлечений "Яснограй" и винодельня с дегустационным залом. Также на территории страусиной фермы есть зал для проведения любых мероприятий. Провести день в эко-парке стоит 200 – 300 грн для взрослого (будни, выходные) и 180 – 250 для ребенка (будни, выходные). Есть также семейные, групповые и льготные билеты.

Подробная информация на официальном сайте Страусиной фермы.

Адрес на Google map.

Ослиная ферма "Osloff" возле Киева

Всего в 20 км от Киева находится локация, где можно провести интересный и насыщенный выходной. Многие ослы и маленькие, и взрослые радостно идут на контакт, поэтому дети здесь визжат от радости и восторга. Покормить жителей птичьего двора, прокатиться на ослах и лошадях, провести время на игровой площадке или на пляже можно семьей, компанией, паром или самостоятельно.

На территории есть барбекю зона, озеро и большая лужайка, где можно поиграть в активные игры. Здесь можно устроить незабываемый день рождения или семейный праздник от компании.

Вы сможете кататься на лодке и заниматься спортивной рыбалкой (бесплатно). Уникальным впечатлением станет дегустация ослиного молока и творога. Ферма работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Вход на территорию висящей фермы стоит 200 грн взрослый и 100 грн детский (дошкольники бесплатно). Бронирование беседки 300 грн.

Посмотреть детали можно на странице Instagram.

Адрес на Google map.

Оленья ферма, с. Иза (Закарпатская область)

Уникальная ферма пятнистых оленей. Работает более 40 лет и открыта для интересного зеленого туризма. Более 150 оленей на живописной территории в 60 гектаров. Животных можно готовить из рук сухарями (продаются в парке) и делать экзотический фото контент.

Лучшее время для посещения это утро и вечер. Стоимость билета для взрослого 30 грн., для ребенка 20 грн.

Подробности на странице Instagram.

Ферма благородного оленя в Ровенской области

Еще одна локация с уникальными почтительными животными открыта в с. Константиновка. Вход на территорию абсолютно бесплатный. Здесь можно увидеть не только оленей, но и буйволов, интересных свиней и птиц.

Животных можно кормить специальным кормом, продающимся на территории. И даже осторожно контактировать с некоторыми жителями. Не забудьте оставить своих питомцев дома, вход на территорию фермы с личными животными запрещен.

Подробнее можно посмотреть на странице Instagram.

Ферма карпатских буйволов, с. Горынчево, на Токе

Могучие великаны Карпат, с которыми стоит познакомиться. Буквально спасенніе от вымирания, буйволы нашли свой дом в поселке Стеблевцы, под Хустом. Благодаря заботливому хозяину на ферме проживает более 100 чистокровных голов карпатских буйволов. Соседями буйволов являются пятнистые олени, павлины и еще много интересных видов животных.

Уникальную дегустацию продуктов у целебного молока буйволов можно совершить на ферме и прихватить друзьям на подарки. На территории есть ресторан, беседки и проводятся различные мероприятия.

Узнать подробности можно на странице Facebook.

Адрес на Google map.