Ідеальне місце для піших походів: збираємо рюкзак в мандрівку Подільськими Товтрами

Місце сили, безмежної мальовничої природи, культурних цікавинок та тихого відпочинку. Національний заповідник Подільські Товтри – це природне диво подароване нашою землею. Якщо ви обожнюєте аутентичний відпочинок серед природи та цивілізацією десь за обрієм – це ваша ціль.

Ці простори України розташовані в Хмельницькій області та входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З Товтр починаються українські Карпати, познайомитись з мальовничими ландшафтами краще за все з Кам’янець–Подільського.

Простори парку сягають 26 000 га, вам буде де розгулятися та що побачити. Наприклад, на території заповідника ростуть 60 видів рослин, які занесені в червону книгу (шафран, осока, плющ, гіацинта тощо), зустріти їх можна тільки тут.

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Заряджайте павербанки, хапайте фотоапарати, та не забудьте запастись провіантом в найближчому великому місті.

Де зручніше заходити до заповідника

Якщо ви плануєте тижневий похід з наметами, то найкраще дістатися автобусом від Кам’янець-Подільського до села Завалля. У південній частині Подільських Товтр є 22 зручних стоянки зі столиками, вогнищами та баками для сміття.

Вхід до заповідника платний та розрахунок тільки готівкою. Прайс на послуги парку та відвідування різних рекреаційних ділянок можна подивитися ТУТ.

Також з Кам’янця–Подільського можна їхати у напрямку селищ Стара Ушиця, Рогізна та Хотин, щоб дістатися цікавих локацій парку.

В рамках турів заповідник можна відвідати велопрогулянкою, пішим походом, кінними маршрутами, автомобільними дорогами та екскурсіями по воді.

Роздивитися карту Національного парку, та зручні місця для входу можна ТУТ.

Чим зайнятися в Національному парку "Подільські Товтри"

Звісно що подивитися та помилуватися всіма 160 пагорбами, які складають парк важко, але якщо знати конкретні локації можна скласти декілька дуже класних та мальовничих маршрутів.

В такі прогулянки входять еко стежки навколо Китай–міста (п’ять зупинок, похід в один бік складає 1,6 км), Смотрицький каньйон (п’ять зупинок, 1,5 км в один бік) та стежка джерелами Бакотської затоки (п’ять зупинок, 3,2 км в один бік).

Риболовля на річках Дністер та Смотрич окремий вид мистецтва та задоволення. Судак, окунь, лящ, короп, карась задовольнять найвибагливішого рибалку щедрим уловом.

Купання освіжає в літню спеку та надає сили для подальшої мандрівки. Підступитися до пляжів можливо з пологих берегів.

Каякінг, дельтапланеризм та повітряні кулі відкривають прекрасні обрії з нових кутів зору та насичують гострими відчуттями.

Точки відвідування Подільських Товтр

Маючи розкидісті простори Національний парк наділений кількома центровими точками, які магнетично притягують туристів, завдяки своїм цікавинкам та зручним місцям для мальовничого та тихого відпочинку.

Бакота

Ця локація – найпопулярніше місце, сповнене історії та легенд. Тут можна побачити скельний монастир, заснований Антонієм Печерським, залишившись на декілька днів можна в трейлерному містечку. Це забезпечить елементарні умови та безпеку. Місце дуже віддалене від будь-яких благ цивілізації, тож надовго залишатися одному точно не варто. Компанією можна облаштувати й наметове містечко, та прогулятися скельними стежками з неймовірними видами та різноманітними світанками та вечірніми заходами сонця.

В спекотну пору року можна освіжитися в чистій воді, найдопитливіші можуть відшукати найстаршого мешканця Бакоти, та дізнатися безліч цікавих історій.

Спланувати похід на один день також не складно, але потрібно врахувати, що остання маршрутка, до якої вам ще треба дістатися (3-4 км), йде десь о 16.00 в бік Кам’янець–Подільського.

Совий яр

Всього 30 км від Кам’янець–Подільського і ви в скельній частині заказника. Височенні брили, які перекривають міцним парканом хід річки Студениці дарують нові перемоги скалолазам та тим, хто обожнює дертися до нових оглядових майданчиків. Унікальні рослини, такі як орхідея або бук, рідкісні птахи – всім цим можна насолодитися в цій частині парку.

Чотири кавалери

Так названі 4 пагорби, які вишукувалися, немов для захисту, та стоять на стражі спокою Кам’янець-Подільського. Зміна картини на благородні безлісі степи та земляні обриви, змінює й унікальну рослинність та тваринний світ. Мандрівники люблять цю локацію за пейзажні гроти, які цікаво досліджувати та безмежні простори, що відкриваються з пагорбів.

Печера Атлантида

Дістатися в цю частину Національного парку "Подільські Товтри", краще, доїхавши до села Завалля. Печера стала відкриттям групи школярів, прибулих на практику та перетворилася в популярну пам’ятку за півстоліття. Сьогодні тут можна відвідати різноманітні екскурсії різних ступенів складності та провести досить цікаво час. Підземний лабіринт печери складає 2 км та розбит на три яруси. Скарбниця всередині може похизуватися різними дивовижними кристалами та кам’яними скульптурами від самої матінки природи.

Субіч

Ще одна ділянка заказника, яка колись мала насичене життя та може подарувати багато цікавих історій. Йти сюди наважуються найсміливіші та найвитриваліші, бо дороги та тропи тут складні й круті. Субіч славиться також скельним монастирем та дуже мальовничими краєвидами. Сьогодні дорога до монастиря заросла, бо після обвалу років 10 тому до нього просто перестали ходити. Але на місцевості розташована дуже красива капличка, яка подарує не тільки духовну насолоду, але й відкриє пейзаж свого фону зовсім по новому.

Пам’ятаємо, що безпека передусім. Якщо ви відправляєтесь до Національного парку не в рамках туру або екскурсії, потурбуйтеся про місце ночівлі та транспорт назад заздалегідь.