Идеальное место для пеших походов: собираем рюкзак в путешествие по Подольским Товтрам

Место силы, безграничной живописной природы, культурных достопримечательностей и тихого отдыха. Национальный заповедник "Подольские Товтры" – это природное чудо, подаренное нашей землей. Если вы любите аутентичный отдых среди природы и цивилизацией где–то за горизонтом – это ваша цель.

Просторы Украины, расположены в Хмельницкой области и входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С Товтр начинаются украинские Карпаты, познакомиться с живописными ландшафтами лучше всего приехав в Каменец-Подольский.

Пространство парка достигает 26 000 га, вам будет где разгуляться и что увидеть. Например, на территории заповедника произрастают 60 видов растений, занесенных в красную книгу (шафран, осока, плющ, гиацинта и т.п.), встретить их можно только здесь.

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Заряжайте павербанки, хватайте фотоаппараты и не забудьте запастись провиантом в ближайшем большом городе.

Где удобнее заходить в заповедник

Если вы планируете недельный поход с палатками, то лучше добраться автобусом с Каменец-Подольского до села Завалля. В южной части Подольских Товтр есть 22 удобных стоянки со столиками, кострами и мусорными баками.

Вход в заповедник платный и расчет только наличными. Прайс на услуги парка и посещение различных рекреационных участков можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Также из Каменца-Подольского можно ехать в направлении поселков Старая Ушица, Рогизна и Хотин, чтобы добраться до интересных локаций парка.

В рамках туров заповедник можно посетить велопрогулкой, пешим походом, конными маршрутами, автомобильными дорогами и экскурсиями по воде.

Рассмотреть карту Национального парка, и удобные места для входа можно ЗДЕСЬ.

Чем заняться в Национальном парке "Подольские Товтры"

Конечно, посмотреть и полюбоваться всеми 160 холмами, которые составляют парк трудно, но если знать конкретные локации можно составить несколько очень классных и живописных маршрутов.

В такие прогулки входят эко тропы вокруг Китай-города (пять остановок, поход в одну сторону составляет 1,6 км), Смотрицкий каньон (пять остановок, 1,5 км в одну сторону) и тропа источниками Бакотского залива (п остановок, 3,2 км в одну сторону).

Рыбалка на реках Днестр и Смотрич – отдельный вид искусства и удовольствия. Судак, окунь, лещ, карп, карась удовлетворят самого требовательного рыбака щедрым уловом.

Купание освежает в летнюю жару и придает силы для дальнейшего путешествия. Подступиться к пляжам можно с пологих берегов.

Каякинг, дельтапланеризм и воздушные шары открывают прекрасные горизонты с новых углов зрения и насыщают острыми ощущениями.

Точки посещения Подольских Товтр

Имея раскидистые просторы, Национальный парк наделен несколькими центровыми точками, которые магнетически привлекают туристов, благодаря своим интересам и удобным местам для живописного и тихого отдыха.

Бокота

Эта локация – самое популярное место, полное истории и легенд. Здесь можно увидеть скальный монастырь, основанный Антонием Печерским. Остаться на несколько дней, можно в трейлерном городке. Это обеспечит элементарные условия и безопасность. Место очень удалено от любых благ цивилизации, так что надолго оставаться одному точно не стоит. Компанией можно обустроить и палаточный городок, и прогуляться по скальным тропам с невероятными видами и разнообразными рассветами и вечерними закатами.

В жаркое время года можно освежиться в чистой воде, самые любознательные могут найти старейшего жителя Бакоты и узнать множество интересных историй.

Спланировать поход на один день тоже не сложно, но нужно учесть, что последняя маршрутка, до которой вам еще нужно добраться (3-4 км), идет где-то в 16.00 в сторону Каменец-Подольского.

Совий овраг

Всего 30 км от Каменец-Подольского и вы в скальной части заповедника. Высокие глыбы, которые перекрывают крепким забором ход реки Студеницы дарят новые победы скалолазам и обожающим карабкаться к новым смотровым площадкам. Уникальные растения, такие как орхидея или бук, редкие птицы – всем этим можно насладиться в части парка Совий овраг.

Четыре кавалера

Так названы 4 холма, которые выстроились, словно для защиты, и стоят на страже покоя Каменец-Подольского. Смена картины на благородные гладкие степи и земляные обрывы изменяет и уникальную растительность с животным миром. Путешественники любят эту локацию за пейзажные гроты, которые интересно исследовать и открывающиеся с холмов бескрайние просторы.

Пещера Атлантида

Добраться в эту часть Национального парка "Подольские Товтры", лучше, доехав до села Завалье. Пещера стала открытием группы школьников, прибывших на практику и превратилась в популярную памятку за полвека. Сегодня здесь можно посетить разнообразные экскурсии разных степеней сложности и провести достаточно интересное время. Подземный лабиринт пещеры составляет 2 км и разбит на три яруса. Сундук сокровищ внутри может похвастаться разными удивительными кристаллами и каменными скульптурами от самой матушки природы.

Субич

Еще один участок заказника, который когда-то имел насыщенную жизнь и может подарить много интересных историй. Идти сюда решаются самые смелые и выносливые, потому что дороги и тропы здесь сложные и крутые. Субич славится также скальным монастырем и живописными видами. Сегодня дорога в монастырь заросла, потому что после обвала лет 10 назад в него просто перестали ходить. Но на местности расположена очень красивая часовня, которая подарит не только духовное удовольствие, но и откроет пейзаж своего фона совсем по новому.

Помним, что безопасность, прежде всего. Если вы отправляетесь в Национальный парк не в рамках тура или экскурсии, позаботьтесь о месте ночевки и транспорте обратно заранее.