Місце в Україні, яке не поступається Буковелю, а цінник в 3 рази дешевший

Поки цінник на розкручені курорти продовжує зростати Ua Portal підшукує місця, де ви зможете отримати той самий комфорт с басейном, спа та зимовими гірками по значно нижчій ціні. Адже Україна багата на мальовничі місця та краєвиди.

Знайомтеся, всього в 60 км від Чернівців та в 130 км від Івано–Франківська розташоване селище Мигово, яке огорнуто в гірський ландшафт Карпат та має надзвичайно приємний клімат, навіть взимку. Роздивіться як слід, адже це може стати вашою наступною вигідною відпусткою, поки курорт не занадто розкручений.

Чим насолодитися в Мигово

Перше, що вас вразить, не менше ніж на відомих курортах, це природа. Висота гірських вершин тут складає трохи понад 500 метрів, що робить їх доступними та затишно мальовничими. Серед карпатського гірського лісу знайдуться й річки, й невеликі водоспади й джерела, де можна охолоджуватися влітку. Гриби, ягоди, багато риби та різноманітні мешканці лісу – природа вклала в цю "скриню" великий шмат свого багатства. Мигово перетинається багатьма цікавими пішохідними маршрутами, так що для тих, хто полюбляє дуже активний відпочинок у горах тут є на що подивитися.

Включити до свого походу:

центр відтворення зубра;

національний природний парк "Вижницький"

урочище лужки;

водоспад Сіручок.

Знайдуться й рукотворні пам’ятки, які збереглися за 800 річну історію селища. Це й церква Іоанна Сучавського і історичний музей в Берегомет Берегомет, і Михайлівська та Миколаївська церкви.

Чим зайнятися в Мигово

Ваш вибір буде дуже широким, все залежатеме від уподобань та запасу сил і часу. Але занять тут вистачить не на одну відпустку і, навіть, не на три, а набагато більше. В яку б пору року ви не приїхали, відпочинок буде насиченим на враження.

Осінні заняття

гриби та ягоди;

прогулянки по золотому лісу;

відвідування пам’яток;

велосипедні та кінні прогулянки;

поїздки на квадроциклах;

спа-сауни та лазні;

купання в чанах;

риболовля.

Літні та весняні періоди додадуть:

купання в водоспаді, озері чи річці;

квітковий туризм;

підняття на вершини Велика Кічера, Стижок та Магура;

рафтинг гірською річкою Черемош;

багато пішохідних маршрутів;

Зима забезпечить:

помірним кліматом та морозами до – 15;

лижними спусками. В селищі працюють 5 різноманітних трас. Є спеціальна траса для сноутюбінгу;

школою катання на лижах та сноубордах;

санками;

зимовою риболовлею.

Що скуштувати в Мигово

Аромат карпатської кухні розноситься далеко в гори. До речі в горах багато ресторанів з мальовничими краєвидами та оглядовими майданчиками. Ви зможете скуштувати банош – кукурудзяна каша на молоці з бринзою, або з грибами та маринованою цибулею. До цієї ароматної страви можна додати медовуху, або влаштувати дегустацію місцевих настоянок.

Де жити в Мигово

Селище Мигово має такий широкий діапазон цін на житло, що ви обов’язково можете підібрати для себе оптимальний варіант. Звісно, що наповненість комплексу грає важливу роль, та не забувайте подивитися перелік послуг. Може, на перший погляд дорогуватий готель, буте вигідним, адже ви можете мати доступ образу до басейнів, або ж чанів та лазнів, та й в деякі пропозиції може входити харчування. Діапазон складає від 300 грн/доба за хостел до 6000 за цілі котеджи. Роздивимося декілька варіантів.

Котеджний комплекс "Solid Village", Мигове

Комплекс складається з 4 окремих великих дерев’яних котеджів, які наповнені сучасною технікою, кухнею, зоною барбекю з терасою та столиками. На території розташовано басейн просто неба з підігрівом, сауна, чан, ігровий майданчик для дітей та парковка. Котеджі розраховані від 6 до 10 осіб та мають декілька спалень, вбиралень та ванних кімнат. Їжу або напої можна окремо замовити з ресторану "Колиба".

Вартість котеджу становить 6000 грн за добу.

Готельне містечко Едельвейс

Зовсім близько з підіймачем (15 метрів) розташовано цей зручний та комфортний готельний комплекс, який на своїй території має і басейн, і чани, і сауну, а з екскурсій може запропонувати й квадроцикли, й коней та багато піших походів. Харчування можливе як на території готельного комплексу в колибі чи кафе, так і самостійне. Готельний комплекс має багато місць від хостельного варіанту розташування від 300 грн за добу до апартаментів за 1950 грн за добу.

Готель Норіс

Готель розташовано в 70 метрах від цента Мигово. Має комфортні побутові умови та широкий вибір номерів. В пропозиціях люкс з сауною. Готель має прямий доступ до трас, так що його гості зможуть веселитися в лижний сезон досхочу.

Стандартний двомісний номер можна орендувати за 800 грн на добу, а апартаменти на 8 місць за 5000 грн на добу.

Коли ціни найнижчі

Міжсезоння у Мигові визначається з березня по квітень та з вересня по листопад. Ціни на житло в цей період знижуються майже в два рази, а краса й відпочинок залишаються незмінно прекрасними.

Як дістатися до Мигово

Автобус. З автовокзалу міста Чернівці на рейсах "Чернівці – Мигово". Дорога займає до 1,5 години.

Маршрутні таксі. Такий варіант можливий з Вижниців.

Машина. На своєму авто потрібно їхати по трасі Київ - Чоп до населеного пункту Мигово.