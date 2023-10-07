Место в Украине, которое не уступает Буковелю, а ценник в 3 раза дешевле

Пока ценник на раскрученные курорты продолжает расти Ua Portal подыскивает места, где вы сможете получить тот же комфорт с бассейном, спа и зимними горками по более низкой цене. Ведь Украина богата живописными местами и видами.

Знакомьтесь, всего в 60 км от Черновцов и в 130 км от Ивано-Франковска расположен поселок Мигово, окутанный в горный ландшафт Карпат и чрезвычайно приятный климат, даже зимой. Рассмотрите как следует, ведь это может стать вашим следующим выгодным отпуском, пока курорт не слишком раскручен.

Чем насладиться в Мигово

Первое, что вас поразит, не менее чем на известных курортах, это природа. Высота горных вершин составляет чуть более 500 метров, что делает их доступными и уютно живописными. Среди карпатского горного леса найдутся и реки, и небольшие водопады и источники, где можно охлаждаться летом. Грибы, ягоды, много рыбы и разнообразные обитатели леса – природа вложила в этот "сундук" большой кусок своего богатства.

Включить в свой поход:

центр воспроизведения зубра;

национальный природный парк "Вижницкий"

урочище лужайки;

водопад Серучок.

Найдутся и рукотворные достопримечательности, сохранившиеся за 800-летнюю историю поселка. Это и церковь Иоанна Сучавского и исторический музей в Берегомете, и Михайловская и Николаевская церкви.

Чем заняться в Мигово

Ваш выбор будет очень широк, все зависит от предпочтений и запаса сил и времени. Но занятий здесь хватит не на один отпуск и даже не на три, а гораздо больше. В какое бы время года вы не приехали, отдых будет насыщенным на впечатление.

Осенние занятия

грибы и ягоды;

прогулки по золотому лесу;

посещение достопримечательностей;

велосипедные и конные прогулки;

поездки на квадроциклах;

спа-сауны и бани;

купание в чанах;

рыбалка.

Летние и весенние периоды добавят:

купание в водопаде, озере или реке;

цветочный туризм;

поднятие на вершины Большая Кичера, Стыжек и Магура;

рафтинг по горной реке Черемош;

много пешеходных маршрутов;

Зима обеспечит:

умеренным климатом и морозами до – 15;

лыжными спусками. В поселке работают 5 разнообразных трасс. Есть специальная трасса для сноутюбинга;

школой катания на лыжах и сноубордах;

санками;

зимней рыбалкой.

Что попробовать в Мигово

Аромат карпатской кухни разносится далеко в горы. Кстати, в горах много ресторанов с живописными видами и смотровыми площадками. Вы сможете отведать банош – кукурузная каша на молоке с брынзой или с грибами и маринованным луком. К этому ароматному блюду можно добавить медовуху или устроить дегустацию местных настоек.

Где жить в Мигово

Поселок Мигово имеет столь широкий диапазон цен на жилье, что вы обязательно можете подобрать для себя оптимальный вариант. Конечно, наполненность комплекса играет важную роль, и не забывайте посмотреть перечень услуг. Может, на первый взгляд дорогой отель, будет выгодным, ведь вы можете иметь доступ к бассейнам, или чанам и баням, да и в некоторые предложения может входить питание . Диапазон составляет от 300 грн/сутки за хостел до 6000 за целые коттеджи. Рассмотрим несколько вариантов.

Коттеджный комплекс "Solid Village", Мигово

Комплекс состоит из 4 отдельных крупных деревянных коттеджей, наполненных современной техникой, кухней, зоной барбекю с террасой и столиками. На территории расположен бассейн под открытым небом с подогревом, сауна, чан, игровая площадка для детей и парковка. Коттеджи рассчитаны от 6 до 10 человек и имеют несколько спален, туалетов и ванных комнат. Еду или напитки можно отдельно заказать из ресторана "Колыба".

Стоимость коттеджа составляет 6000 грн в сутки.

Гостиничный городок Эдельвейс

Совсем близко к подъемнику (15 метров) расположен этот удобный и комфортный гостиничный комплекс, который на своей территории имеет и бассейн, и чаны, и сауну, а с экскурсий может предложить и квадроциклы, и лошадей и много пеших походов. Питание возможно как на территории гостиничного комплекса в хижине или кафе, так и самостоятельное. Гостиничный комплекс имеет много мест от хостельного варианта расположения от 300 грн в сутки до апартаментов за 1950 грн в сутки.

Отель Норис

Отель расположен в 70 метрах от центра Мигово. Имеет комфортные бытовые условия и широкий выбор номеров. В предложениях люкс с сауной. Отель имеет прямой доступ к трассам, так что его гости смогут веселиться в лыжный сезон вволю.

Стандартный двухместный номер можно арендовать за 800 грн/сутки, а апартаменты на 8 мест за 5000 грн/сутки.

Когда цены самые низкие

Межсезонье в Мигове определяется с марта по апрель и с сентября по ноябрь. Цены на жилье в этот период снижаются почти в два раза, а красота и отдых остаются неизменно прекрасными.

Как добраться до Мигово

Автобус. С автовокзала города Черновцы на рейсах "Черновцы - Мигово". Дорога занимает до 1,5 часов.

Маршрутные такси. Такой вариант возможен из Вижницы.

Машины. На своем авто нужно ехать по трассе Киев – Чоп в населенный пункт Мигово.