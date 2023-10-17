Музеї Києва, де цікаво не лише дітям. Умови роботи під час повітряної тривоги

Музеї асоціюються дітям з чимось нудним, довгим та не цікавим. Але світ не стоїть на місці й багато музеїв стали інтерактивними, віртуальними та спрямованими на зацікавлення дітей. Тому варто переглянути стереотипи та дізнатися про найцікавіші варіанти столиці, щоб зацікавити й навчити зростаюче покоління "віртуального світу".

Розважальні музеї Києва

Дитина грається та навчається – це лозунг нашого сьогодення. Тому розважальні музеї зробили все, щоб придумати неординарні теми, методи та засоби зробити пізнання світу дитиною якомога цікавіше.

Державний музей іграшки

Тут буде цікаво не лишень дітям, а й дорослим. Іграшки прямо з вашого дитинства заполонили всі полиці. Ви гадаєте, що сучасним дітям цікаво не буде? Помиляєтеся. Адже здивування та сміх їм гарантовано, а разом з цим вони дізнаються як розвивалася іграшка, як створити іграшку своїми руками та зможуть розгадати секрети роботи деяких експонатів просто граючись. В музеї можна замовити тематичну квест–екскурсію. Тепер здивуєтеся ви, адже те що просто та знайомо для вас - невідомо та цікаво для ваших дітей.

Під час повітряної тривоги музей не працює, але квитки продовжують діяти після закінчення небезпеки.

Квитки до музею коштують 20-30 грн.

Офіційний сайт музею ТУТ.

Музей популярної науки та техніки "Експериментаріум"

Навчально-розважальний центр для дітей та дорослих не втрачає своєї популярності. на його території можна вивчити механіку, оптику, електрику, акустику, магнетизм просто, цікаво, а головне, практично. Діти в захваті від цього місця. В музеї є оптичні ілюзії, головоломки, лазерний та дзеркальний лабіринти. Заклад пропонує тематичні шкільні екскурсії та інтегровані уроки з різних предметів. На території музею можна влаштувати веселе та пізнавальне дитяче свято.

Квитки стартують від 200 грн на пільгові категорії.

Детальніше можна роздивитися на сайті музею "Експериментаніум".

Мініленд

MINILAND – це ціла низка історій розташована на 87 м2. Залізнична колія об’єднує цілий світ та проводить локаціями макета. На макеті стільки деталей, що все одразу можна й не помітити - завжди відкривається щось нове та цікаве.

Всі об’єкти макету зроблені максимально детально, тому ви зможете роздивитися: вокзал Івано-Франківська, водяний млин з селища Квітневе, або вузькоколійку в місті Гайворон.

Якщо в момент відвідування музею буде повітряна тривога, кожен відвідувач отримає Резервний квиток, який дає право на повторне безкоштовне відвідування музею протягом тижня з моменту його видачі.

Квитки можна придбати від 120 грн на пільгові категорії.

Детальніше про знижки та акції на сайті музею MINILAND.

Музей Фото Ілюзій

Просто неймовірні фото отримують гості музею. Навчитися вдалим ракурсам, перспективі та зоровій омані можна на локаціях музею Фото Ілюзій. Ви побачите виверження вулкана, величезне урвище, зробите фото на обкладинку журналу Форбс, розділитеся навпіл та багато іншого. Ваші друзі скажуть вам. що це фотомонтаж, але ж ви знатимете правду.

Квитки можна придбати від 180 грн (будні дні).

Детальніше на сайті музею Фото Ілюзій.

Музей у темряві "Третя після опівночі"

Ця новинка Києва дивує своєю ідеєю та втіленням. Як навчити дитину емпатії, толерантності. Музей "Третя опівночі" робить це досить вміло, занурюючи дітей в обставини, яку має незряча людина у формі гри та в повній безпеці. Екскурсію проводять незрячі гіди, а квести допомагають мотивувати та ще більше зацікавити дітей.

Квитки можна придбати від 170 грн (в залежності від кількості осіб).

Музей знаходиться в підвальному приміщенні, тому під час повітряної тривоги є відносно безпечним місцем, тому екскурсії не перериваються.

Детальніше на сайті музею "Третя після опівночі".

Історичні музеї Києва

Історію можна вчити цікаво та наочно. Для цього в столиці є музеї огляд яких, може стати справжньою пригодою для дитячої допитливості.

Мамаєва Слобода

Дуже популярний і цікавий музей просто неба. Це ціле козацьке селище посеред мегаполіса. На мальовничій території розташовано 98 об’єктів, що передають культуру, побут та традиції славетних Козаків. Міні зоопарк свійських тварин також порадує дітей. Тут проводяться веселі заходи на українські свята та концерти цікавих колективів. Голодні в Мамаєвій Слободі ви також не залишитеся: козацький Шинок працює кожного дня.

Квиток коштує від 100 грн.

Детальніше про додаткові послуги на сайті музею "Мамаєва Слобода".

Музей пожежної справи

Героїчна та небезпечна професія пожежників притягує увагу дітей. В музеї можна дізнатися не тільки історію машин чи обладнання, але й почути чіткі правила при виникненні пожежі в різних ситуаціях та опрацювати їх в грі.

Музей працює з понеділка по четвер з 10.00 до 15.00.

Умови можна дізнатися за телефоном +380 (44) 418 35 02.

Адреса музею пожежної справи: Київ, вул. Маршала Малиновського, 6.

Музей становлення української Нації

Дуже сучасний, інноваційний та красивий музей про розвиток, історію та реформаторів української нації. Інсталяції супроводжуються аудіо та відео контентом. В екскурсії залучені пристрої віртуальної реальності, що додає реалістичності та деталізованості. Експозиції виконані з урахуванням достеменних деталей одягу, інтер’єрів та реквізиту.

Квитки можна придбати від 150 грн (пільгові категорії).

Музей працює під час повітряної тривоги.

Детальніше про екскурсії на сайті музею Становлення Української Нації.

Музей води

В самому центрі Маріїнського парку розташовано один з найпопулярніших київських музеїв. Форма музею нагадує водонапірну вежу, а сама екскурсія цікавий квест в хатині велетня. Гігантський акваріум, величезний 2 метровий унітаз, модель каналізаційного колектору, мильні бульки та багато корисної та пізнавальної інформації про цінність та користування водою. Тож, якщо ваші діти ще не навчилися закривати крани та зменшувати ваші комунальні послуги за воду, вам до Музею Води.

Квитки коштують від 100 грн (дитячий).

Під час повітряної тривоги музей працює, оскільки експозиція працює в підземному резервуарі.

Детальніше про відвідування на сайті ТУТ.