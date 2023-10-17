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Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Анна Веселова - Соловонюк

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Музеи ассоциируются детям с чем-то скучным, длинным и неинтересным. Но мир не стоит на месте и многие музеи стали интерактивными, виртуальными и направленными на интересы детей. Поэтому стоит пересмотреть стереотипы и узнать самые интересные варианты столицы, чтобы заинтересовать и научить растущее поколение "виртуального мира".

Развлекательные музеи Киева

Ребенок играет и учится – это лозунг нашего настоящего. Поэтому развлекательные музеи сделали все, чтобы придумать неординарные темы, методы и способы сделать познание мира ребенком как можно интереснее.

Государственный музей игрушки

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым. Игрушки прямо с вашего детства заполонили все полки. Вы думаете, что современным детям интересно не будет? Ошибаетесь. Ведь удивление и смех им гарантированы, а вместе с этим они узнают, как развивалась игрушка, как создать игрушку своими руками и смогут разгадать секреты работы некоторых экспонатов просто играя. В музее можно заказать тематическую квест–экскурсию. Теперь удивитесь вы, ведь то, что просто и знакомо для вас – неизвестно и интересно для ваших детей.

Во время воздушной тревоги музей не работает, но билеты продолжают действовать после отмены тревоги.

Билеты в музей стоят 20-30 грн.

Официальный сайт музея ЗДЕСЬ.

Музей популярной науки и техники "Экспериментариум"

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Учебно–развлекательный центр для детей и взрослых не теряет своей популярности. на его территории можно изучить механику, оптику, электричество, акустику, магнетизм просто, интересно, а главное практически. Дети в восторге от этого места. В музее есть оптические иллюзии, головоломки, лазерные и зеркальные лабиринты. Заведение предлагает тематические школьные экскурсии и интегрированные уроки по разным предметам. На территории музея можно устроить веселый и познавательный детский праздник.

Билеты стартуют от 200 грн. на льготные категории.

Подробнее можно посмотреть на сайте музея "Экспериментариум".

Миниленд

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

MINILAND – это целый ряд историй расположенный на 87 м2. Железнодорожный путь объединяет целый мир и проводит локациями макета. На макете столько деталей, что сразу можно и не заметить – всегда открывается что–то новое и интересное.

Все объекты макета сделаны максимально подробно, поэтому вы сможете рассмотреть: вокзал Ивано-Франковска, водяную мельницу из поселка Квитневое, или узкоколейку в городе Гайворон.

Если в момент посещения музея будет воздушная тревога, каждый посетитель получит Резервный билет, дающий право на повторное бесплатное посещение музея в течение недели с момента его выдачи.

Билеты можно приобрести от 120 грн. на льготные категории.

Подробнее о скидках и акциях на сайте музея MINILAND.

Музей Фото Иллюзий

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Просто невероятные фото получают гости музея. Научиться удачным ракурсам, перспективе и зрительному заблуждению можно на локациях музея Фото Иллюзий. Вы увидите извержение вулкана, огромный обрыв, сделаете фото на обложку журнала Форбс, разделитесь пополам и многое другое. Ваши друзья скажут вам. что это фотомонтаж, но вы будете знать правду.

Билеты можно приобрести от 180 грн (будние дни).

Детальнее на сайте музея Фото Иллюзий.

Музей в темноте "Третья после полуночи"

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Эта новинка Киева удивляет своей идеей и воплощением. Как научить ребенка эмпатии, терпимости. Музей "Третья после полуночи" делает это достаточно умело, погружая детей в обстоятельства, которые имеет незрячий человек в форме игры и в полной безопасности. Экскурсию проводят незрячие гиды, а квесты помогают мотивировать и еще больше заинтересовать детей.

Билеты можно купить от 170 грн (в зависимости от количества человек).

Музей находится в подвальном помещении, поэтому во время воздушной тревоги относительно безопасное место, поэтому экскурсии не прерываются.

Детальнее на сайте музея "Третья после полуночи".

Исторические музеи Киева

Историю можно учить интересно и наглядно. Для этого в столице есть музеи, осмотр которых может стать настоящим приключением для детской любознательности.

Мамаева Слобода

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Очень популярен и интересен музей под открытым небом. Это целый казацкий поселок посреди мегаполиса. На живописной территории расположено 98 объектов, передающих культуру, быт и традиции знаменитых казаков. Мини зоопарк домашних животных порадует детей. Здесь проводятся веселые мероприятия по украинским праздникам и концертам интересных коллективов. Голодные в Мамаевой Слободе вы также не останетесь: казацкий Шинок работает каждый день.

Билет стоит от 100 грн.

Подробнее о дополнительных услугах на сайте музея "Мамаева Слобода".

Музей пожарного дела

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Героическая и опасная профессия пожарных привлекает внимание детей. В музее можно узнать не только историю машин или оборудования, но услышать четкие правила при возникновении пожара в различных ситуациях и проработать их в игре.

Музей работает с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00.

Условия можно узнать по телефону +380(44) 418 35 02.

Адрес музея пожарного дела Киев, ул. Маршала Малиновского, 6.

Музей становления украинской Нации

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Очень современный, инновационный и красивый музей о развитии, истории и реформаторах украинской нации. Инсталляции сопровождаются аудио и видео контентом. В экскурсии привлечены устройства виртуальной реальности, что придает реалистичность и детализированность. Экспозиции выполнены с учетом подлинных деталей одежды, интерьеров и реквизита.

Билеты можно купить от 150 грн (льготные категории).

Музей работает во время воздушной тревоги.

Детальнее об экскурсиях на сайте музея Становление Украинской Нации.

Музей воды

Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

В самом центре Мариинского парка расположен один из самых популярных киевских музеев. Форма музея напоминает водонапорную башню, а сама экскурсия – интересный квест в хижине великана. Гигантский аквариум, огромный 2-метровый унитаз, модель канализационного коллектора, мыльные пузыри и много полезной и познавательной информации о ценности и пользовании водой. Итак, если ваши дети еще не научились закрывать краны и уменьшать ваши коммунальные услуги за воду, вам в Музей Воды.

Билеты стоят от 100 грн. (детский).

Во время воздушной тревоги музей работает, потому что экспозиция работает в подземном резервуаре.

Подробнее о посещении на сайте ЗДЕСЬ.

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