Музеи Киева, где интересно не только детям. Условия работы во время воздушной тревоги

Музеи ассоциируются детям с чем-то скучным, длинным и неинтересным. Но мир не стоит на месте и многие музеи стали интерактивными, виртуальными и направленными на интересы детей. Поэтому стоит пересмотреть стереотипы и узнать самые интересные варианты столицы, чтобы заинтересовать и научить растущее поколение "виртуального мира".

Развлекательные музеи Киева

Ребенок играет и учится – это лозунг нашего настоящего. Поэтому развлекательные музеи сделали все, чтобы придумать неординарные темы, методы и способы сделать познание мира ребенком как можно интереснее.

Государственный музей игрушки

Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым. Игрушки прямо с вашего детства заполонили все полки. Вы думаете, что современным детям интересно не будет? Ошибаетесь. Ведь удивление и смех им гарантированы, а вместе с этим они узнают, как развивалась игрушка, как создать игрушку своими руками и смогут разгадать секреты работы некоторых экспонатов просто играя. В музее можно заказать тематическую квест–экскурсию. Теперь удивитесь вы, ведь то, что просто и знакомо для вас – неизвестно и интересно для ваших детей.

Во время воздушной тревоги музей не работает, но билеты продолжают действовать после отмены тревоги.

Билеты в музей стоят 20-30 грн.

Официальный сайт музея ЗДЕСЬ.

Музей популярной науки и техники "Экспериментариум"

Учебно–развлекательный центр для детей и взрослых не теряет своей популярности. на его территории можно изучить механику, оптику, электричество, акустику, магнетизм просто, интересно, а главное практически. Дети в восторге от этого места. В музее есть оптические иллюзии, головоломки, лазерные и зеркальные лабиринты. Заведение предлагает тематические школьные экскурсии и интегрированные уроки по разным предметам. На территории музея можно устроить веселый и познавательный детский праздник.

Билеты стартуют от 200 грн. на льготные категории.

Подробнее можно посмотреть на сайте музея "Экспериментариум".

Миниленд

MINILAND – это целый ряд историй расположенный на 87 м2. Железнодорожный путь объединяет целый мир и проводит локациями макета. На макете столько деталей, что сразу можно и не заметить – всегда открывается что–то новое и интересное.

Все объекты макета сделаны максимально подробно, поэтому вы сможете рассмотреть: вокзал Ивано-Франковска, водяную мельницу из поселка Квитневое, или узкоколейку в городе Гайворон.

Если в момент посещения музея будет воздушная тревога, каждый посетитель получит Резервный билет, дающий право на повторное бесплатное посещение музея в течение недели с момента его выдачи.

Билеты можно приобрести от 120 грн. на льготные категории.

Подробнее о скидках и акциях на сайте музея MINILAND.

Музей Фото Иллюзий

Просто невероятные фото получают гости музея. Научиться удачным ракурсам, перспективе и зрительному заблуждению можно на локациях музея Фото Иллюзий. Вы увидите извержение вулкана, огромный обрыв, сделаете фото на обложку журнала Форбс, разделитесь пополам и многое другое. Ваши друзья скажут вам. что это фотомонтаж, но вы будете знать правду.

Билеты можно приобрести от 180 грн (будние дни).

Детальнее на сайте музея Фото Иллюзий.

Музей в темноте "Третья после полуночи"

Эта новинка Киева удивляет своей идеей и воплощением. Как научить ребенка эмпатии, терпимости. Музей "Третья после полуночи" делает это достаточно умело, погружая детей в обстоятельства, которые имеет незрячий человек в форме игры и в полной безопасности. Экскурсию проводят незрячие гиды, а квесты помогают мотивировать и еще больше заинтересовать детей.

Билеты можно купить от 170 грн (в зависимости от количества человек).

Музей находится в подвальном помещении, поэтому во время воздушной тревоги относительно безопасное место, поэтому экскурсии не прерываются.

Детальнее на сайте музея "Третья после полуночи".

Исторические музеи Киева

Историю можно учить интересно и наглядно. Для этого в столице есть музеи, осмотр которых может стать настоящим приключением для детской любознательности.

Мамаева Слобода

Очень популярен и интересен музей под открытым небом. Это целый казацкий поселок посреди мегаполиса. На живописной территории расположено 98 объектов, передающих культуру, быт и традиции знаменитых казаков. Мини зоопарк домашних животных порадует детей. Здесь проводятся веселые мероприятия по украинским праздникам и концертам интересных коллективов. Голодные в Мамаевой Слободе вы также не останетесь: казацкий Шинок работает каждый день.

Билет стоит от 100 грн.

Подробнее о дополнительных услугах на сайте музея "Мамаева Слобода".

Музей пожарного дела

Героическая и опасная профессия пожарных привлекает внимание детей. В музее можно узнать не только историю машин или оборудования, но услышать четкие правила при возникновении пожара в различных ситуациях и проработать их в игре.

Музей работает с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00.

Условия можно узнать по телефону +380(44) 418 35 02.

Адрес музея пожарного дела Киев, ул. Маршала Малиновского, 6.

Музей становления украинской Нации

Очень современный, инновационный и красивый музей о развитии, истории и реформаторах украинской нации. Инсталляции сопровождаются аудио и видео контентом. В экскурсии привлечены устройства виртуальной реальности, что придает реалистичность и детализированность. Экспозиции выполнены с учетом подлинных деталей одежды, интерьеров и реквизита.

Билеты можно купить от 150 грн (льготные категории).

Музей работает во время воздушной тревоги.

Детальнее об экскурсиях на сайте музея Становление Украинской Нации.

Музей воды

В самом центре Мариинского парка расположен один из самых популярных киевских музеев. Форма музея напоминает водонапорную башню, а сама экскурсия – интересный квест в хижине великана. Гигантский аквариум, огромный 2-метровый унитаз, модель канализационного коллектора, мыльные пузыри и много полезной и познавательной информации о ценности и пользовании водой. Итак, если ваши дети еще не научились закрывать краны и уменьшать ваши коммунальные услуги за воду, вам в Музей Воды.

Билеты стоят от 100 грн. (детский).

Во время воздушной тревоги музей работает, потому что экспозиция работает в подземном резервуаре.

Подробнее о посещении на сайте ЗДЕСЬ.