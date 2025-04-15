Опасность в кошельке: где в Украине чаще всего появляются фальшивые купюры

Фальшивомонетчики быстро приспособились к условиям войны в Украине. Об этом свидетельствуют данные Национального банка относительно количества поддельных банкнот, ныне находящихся в обращении.

Больше всего случаев с подделками происходит в местах активного обращения наличных – это прежде всего супермаркеты и заведения фастфуда, пишет 24 Канал.

Фальшивые банкноты часто "вбрасывают" не только в торговых точках - подделки происходят и в общественном транспорте, а также в принимающих наличных банкоматах.

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Важно! Согласно наблюдениям, в Украине также обнаруживают немало фальшивых банкнот в долларах США и евро.

По информации НБУ, наиболее уязвимыми к подделкам остаются купюры таких номиналов:

500 гривен (выпуск 2006);

200 гривен (образца 2007 года);

100 гривен (выпуск 2005 г.).

Хотя банки постоянно совершенствуют защиту денежных знаков, злоумышленники иногда все же находят способы обойти системы безопасности.

Раньше мы рассказывали, какие купюры гривны могут отказаться принимать в банках и магазинах.

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