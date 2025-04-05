Купюри номіналом 100 доларів 2003 року можуть викликати проблеми: подробиці

На території України всі номінали долара США вважаються законними платіжними засобами. Фінансові установи та пункти обміну валюти повинні приймати американську валюту незалежно від її року випуску чи зовнішнього вигляду.

Відмова можлива лише у випадку пошкоджених банкнот або підозри щодо їх автентичності. Однак далеко не всі українці знають, що купюра номіналом 100 доларів зразка 2003 року може спричинити труднощі при обміні. Що з нею не так розповіли на сайті "Новини.LIVE".

Деякі українці скаржилися на дії банків та обмінників, які відмовлялися приймати 100-доларові банкноти 2003 року випуску або ж пропонували значно занижений курс, змушуючи продавати їх за нижчою ціною. Представники фінансового ринку пояснюють подібне тим, що вік цих купюр перевищує 20 років, що нібито впливає на їх обіг.

При цьому жоден закон чи офіційна постанова не надає обмінним пунктам права вводити обмеження на прийом доларів залежно від їхнього вигляду, номіналу або дати випуску. Інакше кажучи, відмова в обміні, занижений курс чи стягнення додаткової комісії вважаються порушенням норм чинного законодавства.

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"Це стосується здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер", – зазначають в Нацбанку України.

Водночас банки та обмінники можуть керуватись власними внутрішніми правилами під час обслуговування клієнтів. Однак це не позбавляє громадян права оскаржити дії обмінного пункту, якщо вони вважають їх незаконними. Відмовити у прийомі іноземної валюти на законних підставах можливо лише у випадках, коли купюри мають ознаки підробки, суттєво пошкоджені або позбавлені захисних елементів, наприклад:

розривів у кількох місцях;

подряпин і дірок;

слідів цвілі;

великих плям, які займають понад 50% площі банкноти.

Найкращим рішенням в такому випадку є звернення в державний банк, аби здійснити обмін старої готівки. Там ретельно дотримуються вимог НБУ і не допускають свавілля у внутрішній політиці. Бажано не зберігати долари давніх років емісії, щоб у майбутньому не натрапити на проблеми з продажем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Українцям масово збували підроблені долари.

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