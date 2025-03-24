Українцям масово збували підроблені долари: що потрібно знати про шахрайську схему

В українських обмінниках можна натрапити на підроблені долари. У 2024 році ці фальшиві банкноти становили 93% від усіх підроблених іноземних валют. В основному підробленими виявляються гроші великих номіналів.

Про це повідомили в Національному банку України. Вони підкреслили, що шахраї найчастіше підробляють два номінали іноземних валют.

Згідно з даними, найбільш поширеною підробкою серед зловмисників була банкнота номіналом 100 доларів – 90% всіх вилучених фальшивих купюр американської валюти припали саме на неї.

Другим за популярністю серед шахраїв номіналом стала купюра в 50 доларів, яка становила 9% від загальної кількості вилучених підробок.

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Окрім доларів, в Україні підробляли й євро. Згідно з даними НБУ, на євро припало 7% від усіх вилучених підроблених іноземних банкнот.

"Найбільш часто підробляли банкноти номіналом 300, 100 та 50 євро, що становило 35%, 25% та 21% від загальної кількості вилучених підробок євро відповідно", – йдеться в повідомленні.

Загалом, в Україні спостерігається значне зниження кількості підробленої іноземної валюти. "Низький рівень вилучення підроблених банкнот іноземних валют, який спостерігався у 2022-2023 роках, у 2024 році майже повернувся до рівня 2021 року", – повідомили в Національному банку.

Як уникнути підроблених доларів та євро

Водночас у регуляторі наголошують, що не слід здійснювати обмін валюти "на руках" чи через інтернет, оскільки це збільшує ризик отримання підробок.

"Для обміну валют слід звертатися лише до пунктів обміну, ліцензованих Національним банком, або до надійних небанківських фінансових установ", – підкреслили в НБУ.

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