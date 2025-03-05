В деяких українців під час обміну доларів купюри можуть конфіскувати: названо причини

В Україні при обміні доларів деякі банкноти можуть бути вилучені. Це трапляється у певних випадках, не тільки через підозру в підробці.

Співробітники фінансових установ зобов’язані вилучати такі купюри та передавати їх на експертизу до НБУ. Подробиці про те, у кого можуть конфіскувати долари та чому, розповідає сайт "Новини.LIVE".

Найочевиднішою причиною вилучення валюти є виявлення можливих ознак підробки. Якщо виникають підозри щодо автентичності іноземних банкнот, працівники банку або обмінного пункту вилучають їх та направляють на безкоштовну експертизу до спеціалізованого підрозділу Національного банку.

"Якщо банкноти виявилися підробленими, вони вилучаються з обігу без відшкодування вартості. Про їх вилучення Національний банк повідомляє Національну поліцію, підробки в установленому порядку передаються уповноваженим працівникам поліції для проведення розслідувань", — зазначається на інформаційному порталі "Гаразд".

Однак, якщо банкноти виявляться справжніми, НБУ компенсує їхню вартість власнику, перераховуючи відповідну суму на рахунок фінансової установи, яка згодом передає кошти клієнту.

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Ще одна підстава для вилучення доларів – підозра щодо їхньої платоспроможності, яку неможливо підтвердити без спеціальної експертизи. До ознак сумнівних банкнот (або монет) належать:

наявність ламінування;

розриви на частини, загальна площа яких не менша, ніж 55% початкового розміру;

пошкодження, отримані під час надзвичайного режиму чи особливого періоду.

Після проведення експертизи в Нацбанку складають акт, у якому зазначають статус банкнот: платіжні, пошкоджені через воєнні дії, підроблені, з виробничими дефектами, умисно зіпсовані для вчинення правопорушення або такі, що не підлягають обігу.

Яку готівку неможливо обміняти

Банки та фінансові установи мають право відмовити клієнту в обміні валюти на законних підставах. Це стосується банкнот, які визнані неплатіжними, зокрема тих, що втратили відповідність встановленим НБУ стандартам через зношення або неналежне зберігання.

Крім того, долари, які були навмисно пошкоджені з метою скоєння злочину, не можна обміняти. Також неможливо продати валюту з маркуванням "до обміну", "реквізит", "сувенір" тощо. Аналогічно, не підлягають обміну зразки готівки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна в Україні обміняти долари 2003 року та де це зробити.

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