Долари 2003 року: чи можна їх обміняти в Україні та де це зробити

В Україні виникла проблема з "старими" доларами – валютою випуску 2003 року та раніше, оскільки багато фінансових установ відмовляються їх приймати для обміну. Повідомлялося, що деякі обмінники погоджувалися викупити такі купюри, але лише з додатковою комісією, що є незаконним.

Чи приймають долари 2003 року в Україні та що стоїть за цією практикою, розповідає Новини.LIVE. Деякі пункти обміну валют відмовляють клієнтам у продажу купюри 100 доларів випуску 2003 року, оскільки строк дії цієї валюти перевищує 20 років. Цей аспект є важливим для ряду небанківських фінансових установ.

Проте чинне законодавство України забороняє вводити обмеження на обмін іноземних купюр за їхнім дизайном, номіналом або датою випуску. Національний банк зобов'язує всіх учасників ринку приймати готівку будь-якого зразка, за винятком випадків, передбачених внутрішніми розпорядженнями. Такі рішення можна оскаржувати, якщо клієнт вважає їх незаконними.

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Інакше кажучи, купюра 100 доларів 2003 року залишається чинним платіжним засобом, обмін якого не повинен супроводжуватися додатковими комісіями. Відмова в обміні може бути виправдана лише за двома підставами:

якщо банкнота сильно пошкоджена чи має виражене зношення;

якщо валюта визнана підробкою.

Для захисту прав та інтересів громадян НБУ ще влітку 2023 року вжив низку заходів стримування. Регулятор уточнив нормативну базу, усунувши деякі ознаки незначного зношення як підставу для відмови в обслуговуванні, а також розпочав перевірки учасників ринку, накладаючи високі штрафи за порушення правил.

За словами НБУ, уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження за номіналом або роком випуску банкнот іноземної валюти, яка є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.

Слід також зазначити, що ці вимоги стосуються купюр усіх номіналів доларів, що випускалися Федеральною резервною системою США з 1914 року до сьогодні.

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